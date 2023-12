Milei participó de una ceremonia en la Catedral y la jornada cierra con una gala en el Teatro Colón

Poco más de cien metros separaban a Javier Milei de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. El Presidente eligió caminar la distancia entre la Casa Rosada y el lugar donde lo esperaban para un Tedeum que esta vez, a pedido suyo, sería un oficio interreligioso. Milei avanzó por la calle, escoltado por sus ministros y su hermana Karina ─ahora secretaria general de la Presidencia─, entre esa misma multitud eufórica que lo acompañó durante toda la jornada detrás de un vallado.

Saludos a la multitud y el recibimiento del sacerdote Alejandro Russo, padre de la Catedral, en las escalinatas precedieron al inicio de la misa. El obispo Jorge Ignacio García Cuerva lo esperaba unos metros más allá. Fue un saludo cordial, una bienvenida previa a que el nuevo presidente se dirija a homenajear los restos del General José de San Martín, prócer nacional.

Además de García Cuerva, participaron el arzobispo griego, Iosif Bosch; el Obispo anglicano, Brian Williams; el representante de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina, pastor Christian Hooft; el rabino Shimon Axel Wahnish y Sheij Salim Delgado Dassum, representante de la comunidad islámica.

Fue precisamente su memoria uno de los pilares que el arzobispo llamó a respetar y recordar al inaugurar la misa. “El testimonio de nuestros próceres, su accionar con sus luces y sus sombras son otro cimiento a recuperar”, dijo.

Fraternidad y libertad son los otros dos fundamentos a recuperar para traer “esperanza” a la Argentina, agregó García Cuerva. “Uno de los cimientos más golpeados que necesitamos forjar nuevamente es la fraternidad, una fraternidad que reconozca e inclusive valore las diferencias. Que estas no sean usadas para fragmentar, para dividir cada vez más”, pidió ante el mandatario electo, la vicepresidenta Victoria Villarruel, su gabinete y las nuevas autoridades y funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El arzobispo convocó a los dirigentes políticos a “dejar de lado personalismos” en favor de nuevos “consensos y acuerdos que permitan a la creatividad y audacia abrir nuevos caminos”. “Las urgencias de nuestro pueblo piden a todos la capacidad de comprometerse con la fraternidad social, que no es un eslogan. Es no enfrentarnos unos contra otros. La cultura del encuentro no tiene límites, nadie es prescindible, nadie es descartable. Somos una comunidad”, agregó.

Como cabía esperar, el valor de la libertad también llegó a la Catedral con la presencia de Milei. García Cuerva reivindicó la figura del “Dios Liberador” ─“Un Dios que nos hace libres para ser más dignos y solidarios─ como defensor de la nación frente a la opresión, la codicia, la avaricia, las desigualdades y todo tipo de violencia y agresión.

En una noche cargada de emoción, representantes de diversas iglesias acompañaron a Javier Milei y le dedicaron oraciones. Iglesias ortodoxas, anglicanas, islámicas, evangélicas y judías le desearon éxitos en su gestión. Fue, sin embargo, esta última, la que más logró emocionar al presidente electo, probablemente por su reciente vínculo con el judaísmo. Una relación que incluso lo llevó a Estados Unidos a visitar la tumba de un rabino previo a su asunción y en pleno armado de su gabinete.

“Hay un versículo que dice el rey David en los salmos que dice ”siete veces se cae una persona justa y se levanta. El valor humano no reside en ser perfectos y estar siempre de pie, sino en la capacidad de caerse y de volver a levantarse con esperanza, con fe. Y creo que como pueblo argentino sabemos de eso, sabemos levantarnos, sabemos volver a empezar, sabemos agarrarnos bien fuerte todos y decir 'vamos a empezar de nuevo', con mucha esperanza y fe“, expresó el rabino en un discurso que provocó las lágrimas de Milei.

Tras la Misa Interreligiosa, la jornada culminará en el Teatro Colón, donde el presidente electo y los dirigentes políticos disfrutarán de la ópera Madame Butterfly y el canto de Raúl Lavie, que interpretará el popular tango “Balada para un loco”. Es un apodo que ha sabido llevar Milei durante la campaña electoral.

