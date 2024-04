Milei se reunió en Texas con Elon Musk y acordaron hacer un “gran evento” en la Argentina

Las expectativas del Gobierno se cumplieron y Javier Milei logró su tan ansiado encuentro con el magnate Elon Musk, a quien nuevamente invitó a visitar la Argentina. En lo que seguramente sea el plato fuerte de su gira internacional, el Presidente tomó este viernes un avión para dirigirse a Austin, Texas, donde fue recibido por el dueño de X (Twitter) y uno de los hombres más ricos del mundo. El encuentro, que fue celebrado por el expresidente Mauricio Macri en sus redes sociales, tuvo lugar en la gigafactoría de Tesla, la empresa de autos eléctricos propiedad de Musk que utiliza litio para la fabricación de sus baterías.

“¡Por un futuro apasionante e inspirador!”, tuiteó el empresario apenas finalizó la reunión que mantuvo con Milei, acompañado de una de las fotos que se tomó junto al mandatario argentino. Según hizo saber el oficialismo a través de un comunicado, ambos coincidieron en “la necesidad de liberar los mercados y defender las ideas de la libertad”, al tiempo que intercambiaron opiniones acerca de la importancia de eliminar “trabas burocráticas” que alejan a los inversores.

De acuerdo con lo trascendido, Miei y Musk también acordaron realizar próximamente “un gran evento” en la Argentina “para fomentar las ideas de la libertad”. Y subrayaron “la importancia del desarrollo tecnológico para el progreso de la humanidad y la necesidad de establecer reglas de juego claras y estables para poder traer empresas que fomenten este desarrollo”.

Otro tema que estuvo sobre la mesa de la reunión —de la que también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el embajador argentino en Washington, Gerardo Werthein, y el rabino Axel Wahnish— fue el conflicto que mantiene la red social X en Brasil. Milei se solidarizó y le ofreció colaboración tras el cierre de las oficinas de la plataforma en el país vecino debido a una serie de sentencias judiciales de bloqueo de ciertas cuentas registradas de la red social. Ante este panorama, hay versiones que señalan que Musk buscaría trasladar esta sede a la Argentina. Sin embargo, no se hizo mención alguna a la posibilidad de que Tesla abra una fábrica de autos eléctricos en el país, como se había insinuado en las últimas horas.

Tras arribar a Miami el pasado miércoles, Milei se había hecho eco en su cuenta de X de varias noticias que anunciaban su encuentro Musk. Una de las publicaciones fue de la agencia internacional Reuters, en la que se destacaba el profundo interés del magnate en el litio. Esa noticia fue reposteada por Milei junto a su anotación irónica: “Fenómeno barrial”.

La atracción de Musk por ese mineral cada vez más codiciado en el mundo, y del que Argentina tiene grandes reservas, fue reconocida en diciembre por el propio Milei durante una cena en el programa de Mirtha Legrand. “Una de las cosas que me pasó es que me llamó Elon Musk, y está sumamente interesado en el litio. Y también está muy interesado el Gobierno de Estados Unidos, y muchas empresas de Estados Unidos”, se sinceró en aquel entonces el Presidente. Y, en tono efusivo, añadió: “Pero necesitan un marco jurídico que respeto los derechos de propiedad. Porque usted puede ganar mucho dinero, pero si después alguien se lo va a robar, no va a invertir. Eso es lo que pasa en Argentina”.

Guiños cruzados

Los guiños mutuos entre Milei y el multimillonario —cuyo servicio de internet satelital, Starlink, comenzó a operar en la Argentina días atrás— se habían iniciado en septiembre, luego de que el polémico periodística norteamericano, Tucker Carlson, entrevistara al libertario en la recta final hacia las elecciones generales. “Sería un gran cambio”, comentó Musk en X, la red social de su propiedad, entusiasmado por una hipotética victoria del referente de La Libertad Avanza, aunque pocas horas después eliminó el mensaje.

Más de dos meses después, a pocos días de la asunción presidencial, ambos mantuvieron una charla vía telefónica en la que el libertario no perdió oportunidad de extenderle una invitación a Musk para que visite la Argentina. “Le agradecí por defender las ideas de la libertad y apoyar nuestro trabajo, especialmente teniendo en cuenta todo lo que él representa como ícono de la libertad en el mundo”, dijo Milei en aquel momento acerca de la charla que mantuvo con el dueño de SpaceX.

Pero el último ida y vuelta entre ambos tuvo lugar en enero, luego de que Milei diera su discurso en el Foro Económico de Davos. “Buena explicación sobre qué hace a los países más o menos prósperos”, escribió el magnate en su cuenta de X. En su presentación en el encuentro que reúne anualmente en Suiza a empresarios y dirigentes de todo el mundo, Milei había advertido, entre otras cosas, que “Occidente está en peligro” porque sus líderes sostienen “una visión del mundo que conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza”.

