Milei show: gira nacional, dolarización y coqueteo con los halcones cambiemitas

El experimento encarnado por Javier Milei dio otra muestra de vitalidad callejera. Lo hizo el sábado a la noche en Mendoza capital, ante cientos de adolescentes y veinteañeros. El diputado libertario dio una clase pública en favor de la dolarización. El escenario fue el histórico parque O´Higgins. Tras protagonizar su rutina anti “casta”, musicalizada tal la costumbre con la canción Panic Show de La Renga, Milei celebró el tractorazo en contra del gobierno y pidió terminar con “los malditos impuestos y las retenciones”. El economista cerró reafirmando su ambición presidencial rumbo al 2023.

En adelante su hoja de ruta incluye nuevas recorridas por el interior y el conurbano bonaerense. En la provincia de Buenos Aires Milei mantiene una relación zigzagueante con su friendenemy liberal, el diputado José Luis Espert, quien también se encuentra de gira federal. En los últimos días, Espert mantuvo reuniones con los diez concejales bonaerenses que responden a su liderazgo. Los cara a cara apuntaron a reafirmar esa condición. En marzo a su vez había salido de tour por Mendoza; el viernes estuvo en Santa Fe y este lunes en Córdoba. Ni Espert ni Milei descartan la posibilidad de confluir en un armado electoral en 2023.

El paso de Milei por Mendoza derivó en una situación paradojal. El outsider que ganó una banca a partir de sus ideas liberales y anarquistas tendió un puente con un partido tradicional de la provincia. Se trata del alicaído y conservador Partido Demócrata. En búsqueda de recuperar el protagonismo perdido, los llamados “gansos” mendocinos pretenden aliarse al espacio Libertad Avanza de Milei. Su sello incluso podría servirle de plataforma al diputado nacional.

“Lo que Milei aporta es la incorporación de los jóvenes. Hay una enorme cantidad de gente que se siente identificada con sus ideas. Hasta ahora, la voluntad y la decisión de incorporarlo es del PD”, afirma Carlos Balter, presidente del Partido Demócrata Nacional.

El legislador porteño y youtuber mileísta Ramiro Marra lo relativiza ante elDiarioAr. “Son varios los partidos que ya están incluidos en nuestra alianza”, se jacta Marra.

El tour mendocino de Milei derivó en un coqueteo con el referente macrista de esa provincia. El diputado nacional Omar de Marchi, alineado con Mauricio Macri y aspirante a la gobernación local, se solidarizó con Milei. Lo hizo vía twitter, a raíz del rechazo que recibió el economista por parte de la Bolsa de Comercio mendocina. Milei pretendía realizar su mitin en ese ámbito.

La gira le sirvió además para sellar su afinidad con otro espacio provincial: el Partido Renovador Federal, cuyo presidente es José María Videla Sáenz, diputado mendocino de Cambia Mendoza. “Su visita ha mostrado que sus ideas son adoptadas por gran parte de la sociedad, eso era algo impensado años atrás, se ve en lo que sucedió el sábado y la gran cantidad de gente que convocó”, aseguró el legislador Videla Sáenz.

La hipótesis de sumar al economista libertario sigue generando divisiones dentro de Juntos por el Cambio. Si bien el propio Milei rechaza la posibilidad de entrar a la coalición opositora, muchos dirigentes macristas analizan esa chance.

Patricia Bullrich alienta el acercamiento. Recientemente sumado a la escudería bullrichista, Federico Pinedo lo reafirmó ante elDiarioAR. “Si sostenemos que los argentinos tienen que ponerse de acuerdo en 4 ó 5 políticas de Estado para dar vuelta esta carencia espantosa que estamos atravesando, decir ´no hablo con alguien porque es liberal´ no se entiende. No me cabe duda de que tenemos que conversar con Milei y que llegaremos a coincidir en muchas cosas”, opinó el exsenador.

El diputado amarillo Luciano Laspina afirmó ante Perfil que “las ideas que hoy necesita la Argentina se parecen a las que empuja Javier Milei”. El larretismo, en cambio, hace un silencio calculado y algo incómodo respecto al vínculo entre el PRO y los libertarios. Desde la UCR y la Coalición Cívica rechazan la alternativa prácticamente en bloque.

“No es descartable una fórmula con Patricia Bullrich en 2023 por la afinidad ideológica que tenemos”, planteó Milei ante elDiarioAR a fines del año pasado.

