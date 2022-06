Movimientos sociales cuestionaron a Cristina Kirchner por sus críticas al manejo de los planes

Los movimientos sociales cuestionaron a Cristina Kirchner por sus críticas al manejo los planeo tras la reaparición de la Vicepresidenta en un plenario de la CTA para conmemorar el Día de la Bandera.

“Yo quiero ser absolutamente sincera. Hoy tenemos 7% de desocupación, pero tenemos 1.300.000 planes. Hay algo que va a haber que revisar porque con esa desocupación del 7% deberíamos tener menos planes sociales”, expresó Cristina Kirchner durante el acto en Avellaneda.

Al respecto, el subsecretario de Políticas de Integración y Formación en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Menéndez, sostuvo que “hay una mirada liberal en Cristina”. “Estamos con mucha bronca por sus declaraciones. Desde 2012 no se generó trabajo. Tenemos que trabajar en la unidad”, enfatizó.

“Me parece que le erró al enfoque. Su mirada tiene poca valoración hacia el esfuerzo de las organizaciones. Se pasó de rosca. Lo que más dolió es que se ve una estigmatización a ese esquema organizativo”, reflexionó Menéndez.

El dirigente social Juan Grabois también se expresó y lo hizo a través de su cuenta de Twitter: “La economía popular no es tercerización de facultades que antes ejercía maravillosamente el Estado sino creación heroica de los excluidos, donde el Estado solo llega en patrullero y el Mercado con descarte. Garcas hay en todos lados. Hoy había un par, ¿no? Unidad y debate. Me va”.

En la misma línea, Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), aliado de Grabois, planteó: “Me formé en el peronismo y siempre aún siendo militante me llevó mucho tiempo comprender que vivimos en un capitalismo que no genera esas condiciones. Es muy difícil de comprender si no se comparte la vida con los movimientos populares y con los barrios”.

