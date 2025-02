Musk sale al rescate de Milei y apadrina la motosierra en medio del escándalo de $LIBRA

El multimillonario Elon Musk dio la sorpresa con su aparición en el escenario de la conferencia ultraconservadora CPAC, donde hizo suya la motosierra del presidente Javier Milei. Literalmente. “El presidente Milei tiene un regalo para mí. Javier Milei de Argentina. ¿Saben de quién les estoy hablando, cierto?”, preguntó Musk. Al instante, el argentino apareció cargando una motosierra que entregó al multimillonario y le estrechó la mano. Un auténtico salvavidas para Milei en medio del escándalo desatado los últimos días por la criptomoneda fraudulenta $LIBRA.

Antes de la aparición sobre el escenario, Milei y Musk ya se habían reunido el mediodía de este jueves, justo cuando arrancó la conferencia en Washington. En el primer día, ya desfilaron políticos de la extrema derecha como el español Santiago Abascal y el inglés Nigel Farage. El sábado se espera que Donald Trump cierre los cuatro días de conferencia.

Aunque no han trascendido detalles del encuentro entre Musk y Milei, el argentino compartió un vídeo en su cuenta de X (la misma desde donde publicó el post sobre la criptomoneda fraudulenta $LIBRA y que después borró) donde abraza Musk al grito de “¡Hola amigo!”. En el pico de una semana nefasta por $LIBRA, Milei se encargó de que quede bien claro que aún cuenta con el amparo de Musk.

Musk, que parece que se está contagiando del gusto del presidente Donald Trump por el show, alzó la motosierra al grito de “Esto es la motosierra para la burocracia” mientras el público aplaudía y vitoreaba al líder del DOGE . El multimillonario está al cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental, un grupo de trabajo que no es un departamento real y que se encargó de llevar a cabo los masivos recortes en muchas de las agencias federales y departamentos que tenían abiertas investigaciones abiertas contra las empresas de Musk.

Aunque el gobierno Trump sigue presentado a Musk como líder del DOGE (cargo del que tampoco parece renegar este), la Casa Blanca reconoció en un documento judicial que Musk no es el administrador del grupo. Hecho que generó más confusión ya que en el texto tampoco se especificaba quién se supone que debe ser el titular del DOGE.

Sin quitarse el gorro MAGA negro ni las gafas de sol, Musk empezó a hablar sobre los temas de costumbre. La importancia de los recortes del DOGE, los ataques a la administración estadounidense y su rol como supuesto defensor de la libertad de expresión. “En Europa encierran a la gente en la prisión por hacer memes. Eso es una locura”, dijo Musk, sin pruebas, en una afirmación que recuerda mucho a los ataques perpetrados por el vicepresidente JD Vance durante la Conferencia de Seguridad de Múnich contra la Unión Europea.

Musk también atacó a los medios de comunicación estadounidense, asegurando que han “una gran parte de sus impuestos van a los medios tradicionales directamente desde el gobierno” y que esta es la razón por la que estos medios “solo enfocan a las seis personas” que hay en los actos de izquierdas. A lo que se refiere Musk son a las subscripciones federales que existían para grandes medios como Politico o el The Washington Post.

Esta semana, el Departamento de Estado había ordenado la cancelación de todas las suscripciones a medios considerados “no esenciales para la misión”, según publicaba The Washington Post. Del mismo modo, recientemente la Casa Blanca vetó el acceso de los periodistas escritos de Associated Press ( no cámaras) al Despacho Oval a raíz de que la agencia informativa seguía usando el término Golfo de México en lugar de “Golfo de América”, como quiere Trump.

En una encuesta publicada este mismo jueves por Reuters, justo cuando se cumple un mes de la presidencia de Trump, el 58% de los estadounidenses declaró que les preocupaba que la intervención de Musk pudiese retrasar programas federales como los pagos de la jubilación de la Seguridad Social y las ayudas a estudiantes. Sobre esto, durante su intervención en la CPAC, Musk aseguró que “las acciones que estamos tomando, con el apoyo del presidente y de las agencias, son las que salvarán Medicare, las que salvarán la Seguridad Social”.