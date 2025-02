Lo que dejó el sube y baja de $LIBRA: más de 15 mil afectados de los cuales 8 de cada 10 perdieron

8 de cada 10 traders que se vieron afectados por el abrupto ascenso y caída de la cripto $LIBRA, sufrieron pérdidas por un total de 251 millones de dólares. Esto implica que 15.431 billeteras resultaron dañadas en el breve lapso que pasó entre el tuit que el presidente Javier Milei publicó anunciando el lanzamiento de una cripto supuestamente destinada a financiar pequeñas empresas y emprendimientos hasta que el experimento finalmente se desplomó. Sin embargo, no todos tuvieron crisis de llantos como la del influencer estadounidense Ape, el rubio musculoso que se filmó rompiendo un monitor con la cara del mandatario argentino. También hubo 2.101 billeteras que tuvieron ganancias por US$ 180 millones.

Los datos surgen de un informe de la plataforma de análisis en cadena Nansen Research, que también fueron difundidos por Laura Shin, una de las periodistas más influyentes del mundo cripto, en su newsletter de hoy, donde se pregunta si estos datos suman “sospechas de que pudo haber personas con información privilegiada que se beneficiaron a expensas de los que perdieron” en el sube y baja de $LIBRA.

Este panorama recibió a Javier Milei a su llegada a Estados Unidos –su segunda visita en lo que va de 2025–, donde el mundo cripto está revolucionado por lo que ocurrió con $LIBRA.

Es que no todos perdieron en esas horas frenéticas de $LIBRA. Según Nansen, uno de los “snipers” o francotiradoresmás exitosos, es decir un jugador con información privilegiada que sabía como operar, obtuvo una ganancia de US$6.5 millones. La publicación pudo trazar un complejo entramado de billeteras –los nombres no se conocen– que, “si bien no hay suficientes puntos de datos para confirmar que pertenecen a la misma persona,muestran cierto nivel de relación” entre ellas y muesta que sí interactúaron con solo días de diferencia, lo que permite deducir que sí había “jugadores” con informacion privilegiada.

En su análisis, Nansen Research sostiene que “el verdadero desmoronamiento de LIBRA” comenzó después de que “Milei borró silenciosamente su tuit” y Hayden Davis , a quien denominan como “el facilitador” se retiró y descartó la cripto “como una moneda meme en marcado contraste con su presentación inicial como una herramienta para la economía de Argentina”.

“Con el token ya colapsado y el respaldo de Milei eliminado, los titulares se preguntaron si esto fue algo más que una jugada especulativa de información privilegiada”, señala Nansen.

El Presidente aterrizó esta mañana en Washington para una visita de tres días donde participará de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, según sus siglas en inglés), la cumbre de la ultraderecha global que lo tiene entre uno de sus más firmes asistentes. Allí, Milei coincidirá con su par de los Estados Unidos, Donald Trump, y se espera que ambos mandatarios puedan tener un encuentro a solas, una reunión más que necesaria en un momento en que el argentino está en el ojo de la tormenta, hay denuncias de soborno sobre un “alto funcionario” de su gabinete y sigue pendiente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hasta el momento, tal reunión no fue confirmada.

El artículo de Nansen no ayuda a las intenciones del Presidente. La plataforma realizó un análisis sobre el comportamiento de las billeteras –en el mundo cripto no es posible acceder al nombre de los clientes–. En función de esos datos, concluyó que existe “evidencia muy tangible en la cadena que muestra a un grupo de ‘personas con información privilegiada’ que se benefician unilateralmente de las masas que se involucraron (por ejemplo, intercambiaron el token)”.

Así, señala que 57 billeteras entraron al mercado en los primero 44 minutos y tan sólo 37 de ellas fueron las que obtuvieron ganancias. Sin embargo, de esas 37, sólo dos billeteras, las que compraron a las 22.01, fueron las que se llevaron ganancias por US$ 5,4 millones y US$ 5,1 millones.

También agrega otro dato que contradice la explicación del Presidente de que sólo fueron unos 5.000 los afectados. Nansen señala que $LIBRA tenía 50.700 titulares únicos en el momento del lanzamiento y que “sorprendentemente algunas billeteras siguen operando” luego de la caída. Es que a partir de su análisis, se descubrió que desde el 16 de febrero –al día siguiente del tuit del Presidente– 1.990 billeteras continuaron operando o mantuvieron activo el token.

Davis, el creador de $LIBRA, contó en varios reportajes que se esperaba que luego del tuit inicial del 15 de febrero, Milei debía publicar un video para darle más impulso a la cripto. Ese video no apareció pero sí hubo un nuevo tuit del Presidente el lunes 17, donde reproducía otro en el que se expliacaba que toda la operatoria era solo para entendidos. Según Nansen, esto “provocó que el precio subiera momentáneamente (pero muy lejos del máximo anterior). Desde los mínimos del 17 de febrero, LIBRA subió más del 125% después del tuit de Milei, luego retrocedió por completo todo el movimiento durante las siguientes 24 horas”. Y destaca que las billeteras continúaron generando pérdidas, más allá del momento en que se produjo la entrada, generando que el 70% de ellas se vieran afectadas.

“Lo que comenzó con un respaldo presidencial y una valoración de 4.500 millones de dólares se desmoronó rápidamente cuando los ”insiders“ obtuvieron ganancias, los minoristas se vieron perjudicados y los patrocinadores clave se distanciaron”.

Nansen destaca también las implicancias que toda la movida $LIBRA tiene en el mundo cripto: “En este punto, el mercado de criptomonedas puede estar simplemente cansándose del mismo ciclo de grandes promesas, bombas rápidas y salidas aún más rápidas”.