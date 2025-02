El empresario Diógenes Casares ratificó que un “alto funcionario” recibió dinero para que el Presidente difundiera $LIBRA

El empresario argentino-estadounidense Diógenes Casares ratificó que sabía que un alto funcionario del gabinete de Javier Milei recibió “sobornos” o “tarifa de consultoría” para lograr que el Presidente difundiera en su cuenta personal de X el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. Casares aseguró saber el nombre del funcionario aunque prefirió no nombrarlo. Es la segunda vez que el empresario hace pública esta información y por esa razón ya se presentó un pedido ante la justicia argentina para que se lo cite a declarar como testigo.

“Recibí un mensaje de alguien a quien respeto quien me aseguro que a un funcionario del Gobierno se le había pagado, ya sea un soborno o una tarifa de consultoría, lo que sea, y según me dijeron era de un alto rango del Gobierno”, dijo Casares en un reportaje con la periodista Laura Shin, una de las especialistas más importantes en critptomonedas.

Casares es un joven empresario dueño de Stream Finance, e hijo de Wenceslao, el creador de la punto.com Patagon que cerró en 2002. En un reportaje con Unchained Crypto, volvió a asegurar que fue un “funcionario de alto rango” quien incentivó al Milei a escribir su posteo difundiendo la creación de $LIBRA.

Consultado sobre la participación del Presidente, Casares respondió: “Creo que hay una mezcla de ignorancia y creo que también había un funcionario de alto rango que fue el que impulsó esto. No creo que Milei se despertara un dia y dijera 'voy a promocionar este token' o 'creo que debería hacer esto'. Creo que fue alguien muy cercano en su gabinete pero no fueron muchas las personas que podrían haber tenido un acceso más directo o regular a las personas de la industria”.

Es la segunda vez que Casares hace referencia a cobro de dinero por parte de un funcionario del Gobierno a cambio de que el Presidente impulsara $LIBRA. Lo hizo en su propia cuenta de X el pasado 15 de febrero, horas después de la publicacion de Milei que desató la tormenta, donde contó que se pagaron US$5.000.000 en un “soborno” y adjuntó una serie de mensajes que luego fueron borrados. Sin embargo, esos posteos alcanzaron a ser difundidos por Alejandro Bercovich en su programa de C5N.

De todas maneras, este martes, Casares volvió a repetir que sí esta seguro que hubo un pago y que en el mundo cripto se hablaba desde “hacía dos o tres semanas” antes de la posibilidad de que el Gobierno argentino lanzara lo que se denomina una “meme coin”. Ese dato es clave, ya que en la explicación que el dio el Presidente en su entrevista con Jonatan Viale aseguró que publicó el lanzamiento de $LIBRA sin tener conocimiento de qué se trataba.

También sumó otro dato clave. Contó que en diciembre tuvo acceso a los chats en los que Hayden Davis CEO de Kelsier Ventures, afirmaba que podía “controlar” a Milei gracias a los pagos que había estado realizando a Karina Milei, que es quien le lleva la agenda al mandatario. Los chats habían sido difundidos por otro sitio especializado, CoinDesk. Ayer por la noche, Davis hizo saber que no recordaba haber enviado esos mensajes. Casares ahora asegura haberlos visto.

“Recibí un mensaje de alguien de una empresa de capital de riesgo con un mensaje de Hayden, que es la pieza central para reunir a todos los influencers y personas que tratan de influir en el gobierno argentino. Esto fue en diciembre y Hayden basicamente estaba diciendo que podía conseguir, utilizaba improperios, pero que podía conseguir que Milei publicara lo que quisiera si pasaba por este funcionario del gobierno y basicamente pagaba dinero”, contó Casares.

Por estas declaraciones, el abogado Gregorio Dalbón presentó un pedido ante la jueza María Servini –a cargo de las denuncias contra el Presidente en el criptogate– para que se cite a declarar a Casares como testigo. “Con el fin de esclarecer estos hechos y verificar la veracidad de sus afirmaciones, resulta fundamental su declaración testimonial bajo juramento de ley”, señaló el abogado.

“En virtud de las recientes declaraciones públicas efectuadas por Diógenes Casares en el reconocido programa de streaming 'Unchained', con difusión en diversos medios de comunicación y redes sociales, en las que brindó información de extrema relevancia para la presente investigación, se solicitará a V.S. que cite al nombrado a los efectos de prestar declaración testimonial”, agrega el escrito de Dalbón.

En el reportaje con Unchained, Casares insistió en que no quiere dar a conocer el nombre del funcionario mencionado como quien recibió el dinero. “Me dijeron quién era pero no lo voy a decir porque no puedo confirmarlo y eso me preocupó mucho hasta el punto en que me comuniqué con un grupo de personas de la industria en argentina y también con dos políticos a los que envié un mensaje. Uno de los más conocidos es Demian Reidel –jefe del Consejo de Asesores del Presidente– que no sabía que ningún tipo de token se iba a lanzar, que habría un token oficial del Gobierno”.

Lo cierto es que el tema ya tiene alcance internacional y provocó una explosión en el mundo cripto. La propia Laura Shein lanzó una encuesta en X donde preguntaban a sus seguidores qué tema preferían tratar en su programa del viernes. Por ahora viene ganando por lejos el escándalo “Libra/Milei/Hayden”, con más del 40% de los votos.