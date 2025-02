Alarma en la Casa Rosada: la estrategia se enfoca en que la ruta del dinero cripto no salpique a Karina Milei

La crisis política desatada por la estafa de la criptomoneda $LIBRA no se apaciguó en la Casa Rosada. Luego de varios intentos fallidos por minimizar el tema y una sucesión de argumentos contradictorios, en las últimas horas creció el nerviosismo por la posibilidad de que el escándalo golpee a Karina Milei.

Las alarmas se encendieron cuando el sitio especializado CoinDesk publicó una serie de mensajes de texto que habrían sido enviados a mediados de diciembre por Hayden Mark Davis (no es su nombre real), la cara visible detrás de la criptomoneda $LIBRA. En esas capturas de chats, que fueron reproducidas por el diario La Nación, el empresario se jactaba de que podía “controlar” a Javier Milei gracias a los pagos que le había estado realizando a su hermana.

“I control that nigga”, dice Davis para reflejar el supuesto poder que tendría sobre el presidente argentino. En esa misma conversación, donde insiste en que Milei “firma y hace” lo que él quiere, también se desprende que habían avanzado en una estrategia para el lanzamiento de $LIBRA, que incluía la promoción y ua serie de tuits de Milei.

Horas más tarde, el mismo portal compartió un comunicado donde el portavoz de Hayden desmintió haber enviado esos mensajes. Pese a eso, las menciones a Karina Milei cambiaron el clima y el tono en la Casa Rosada, donde hasta ahora buscaban ningunear la magnitud de la crisis aferrándose al mantra de que no hubo ningún delito.

“Karina no tiene nada que ver. Es una operación berreta que hizo el diario La Nación con una captura de chat trucha para intentar meterla a ella”, afirmó a elDiarioAR un estrecho colaborador del Presidente. Lo cierto es que la explicación de que la captura es trucha y el chat nunca existió —pese a haber sido publicada en un sitio de prestigio en el mundo cripto— no responde a las incogruencias y contradicciones del propio Hayden, quien reveló que tiene US$100 millones producto de la maniobra y que espera instrucciones de Milei para saber qué hacer con el dinero.

Lo cierto es que Karina Milei, previo a la mención de Hayden, ya era blanco de críticas en el escándalo cripto. Fue ella quien habilitó las reiteradas visitas a Casa de Gobierno de la serie de personajes involucrados, empezando por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los impulsores del Tech Forum, donde Milei conoció a Davis y Julian Peh, los extranjeros que llevaron a cabo el lanzamiento de $LIBRA y la consiguiente estafa a los inversores.

La relación de Milei con Novelli y Terrones Godoy data desde hace tiempo. En rigor, durante la última entrevista en TN, el Presidente no buscó siquiera criticarlos y usarlos de cortafuegos en un intento para que la crisis no salpique a su hermana, lo que abre más interrogantes sobre qué saben y cuál era el rol de estos traders.

El “entorno”, ¿quién lo integra?

La publicación del sitio CoinDesk se dio luego de una serie de testimonios que apuntaron contra el “entorno” del Presidente. El primero fue Charles Hoskinson, creador de Ethereum y uno de los referentes de mayor peso en el mundo cripto, quien aseguró que allegados a Milei le hicieron un pedido de coimas para organizarle una reunión con él. “Danos algo y podrían pasar cosas mágicas”, fue, según sus palabras, el pedido que le hicieron y que se negó a aceptar.

A esa denuncia se sumó la palabra de otros dos hombres influyentes en el área. Primero, la de Diógenes Casares, un joven CEO experto en finanzas, hijo del reconocido empresario Wenceslao Casares, quien publicó: “Me dijeron que alguien cercano a Milei había recibido un soborno de US$5 millones para ponerlo frente a él. Para ser claros, esto NO significa que Milei recibió dinero, sino que alguien cercano a él había recibido dinero para facilitar que Milei promocionara el token”.

Segundo, la del analista británico experto en cripto Nick O'Neill, quien publicó un video en el que dice que haber confirmado a través de “altas fuentes” y “con 100% de certidumbre”, que hubo coimas a funcionarios libertarios ligadas al impulso de $LIBRA. “Javier Milei y su equipo trabajaron durante semanas en el lanzamiento de un token”, señaló. A ellos se suma la revelación de la periodista Cristina Pérez, con llegada directa a los funcionarios de Gobierno a través de su pareja, el ministro Luis Petri, quien sostuvo que sus fuentes le indican que “hay un grupo que pide plata a cambio de acercar empresarios al Presidente”.

Los primeros movimientos del Gobierno dan cuenta de que la ficción del “triángulo de hierro” entró en descomposición durante los últimos días. Los cuestionamientos al “entorno” fueron direccionados —por los propios funcionarios libertarios— contra Santiago Caputo, para mantener a salvo a Karina Milei, la otra integrante de la mesa chica que componen con el Presidente.

Luego de que Caputo interrumpiera y censurara la entrevista de Jonatan Viale con el Presidente, algunos funcionarios de primera línea salieron a cruzarlo en público. Además, en un hecho inédito, repitieron que el joven asesor puso su renuncia “a disposición” de Milei. El vocero Manuel Adorni, la diputada Lilia Lemoine y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, coincidieron en que el asesor presidencial cometió un error y revelaron que desató un supuesto enojo de Milei, pese a que el Presidente se mostró risueño en el video filtrado.

Adorni, Lemoine y Francos no saltaron a una pileta vacía; sus declaraciones tienen siempre el aval de Karina. En off, otros funcionarios afirmaron a elDiarioAR que existe cierto malestar con Caputo y no escatimaron sus críticas. Si bien lo del enojo podría ser un bluff, lo que refleja es la intención de proteger a Karina por sobre el “arquitecto” del triunfo libertario, un fusible a disposición de los hermanos Milei.

