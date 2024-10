Natalia Suazo: “Naturalizamos que se puede hacer cualquier cosa con la infraestructura pública”

El Gobierno utilizó la app oficial Mi Argentina y las pantallas y altoparlantes de espacios públicos como estaciones de trenes para criticar los paros de esta semana y convocar a la gente a denunciar si en algún caso fueran “obligados” a parar. Bajo el título “Los sindicalistas no te dejan trabajar”, el Ejecutivo cargó contra “Moyano y Biró” a quienes acusó de orquestar las protestas para “cuidar sus privilegios” y los responsabilizó de dejar a la ciudadanía sin transporte. Esto generó polémica y debate acerca de qué, cómo y dónde debe comunicar un gobierno.

“En este caso el uso es directamente partidario. Creo que ya naturalizamos que se puede hacer cualquier cosa con las infraestructuras públicas, pero no deberíamos naturalizarlo porque es un mensaje partidario expuesto o enviado a través de esa infraestructura pública que todos pagamos”, dijo a elDiarioAR Natalia Zuazo, experta en política tecnológica y digital.

“Claramente en cualquier conflicto, en este caso el paro, la comunicación es fundamental. Y sobre todo, la comunicación digital. En el caso del Ministerio de Transporte, al poner los distintos carteles en estaciones claramente están destinados a la comunicación digital, a sacar una foto, un video de eso y subirlo a las redes para generar esa polarización, esa discusión, el enfrentamiento porque obviamente los trabajadores que están enterados de que hay una medida de fuerza no van a acercarse tanto a los lugares, a las estaciones o a los aeropuertos. Y eso, creo que es lo que le da el sentido más de efecto que de realmente avisar al trabajador”, analizó Zuazo.

Esta no es la primera vez que se usa Mi Argentina para difundir campañas o mensajes sobre un tema específico. Se hizo con las campañas de prevención y vacunación del COVID-19; también para evitar estafas virtuales u otras cuestiones relacionadas a la salud. La diferencia ahora, según la experta, es que usó con un fin partidario.

Para ella esto no es algo nuevo aunque sí poco debatido. “También se me viene a la mente cuando durante el gobierno de Macri discutíamos el uso de los datos personales para el envío de mensajes, que se había justificado por la Jefatura de Gabinete que tenían que ser para campañas públicas o de interés público y el temor era que esos datos personales luego se utilizaran para campañas partidarias. Por eso pienso que esto no es nuevo, creo que se discute muy poco, pero que estas situaciones reviven la cuestión”, reflexionó.

La medida de fuerza, convocada por la Mesa Nacional del Transporte, incluyó la paralización de trenes, subtes, aviones y camiones. Los sindicatos sostienen que el paro es una respuesta a su desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei, mientras que el mensaje oficial es que el conflicto surge de la defensa de intereses sindicales “espurios”.

MM