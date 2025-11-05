Antes de un nuevo viaje a EEUU, Milei le toma juramento a Adorni como jefe de Gabinete

Antes de emprender este miércoles un nuevo viaje a Estados Unidos para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebra en la ciudad de Miami y de la que formarán parte su par Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y el astro del fútbol argentino Lionel Messi, el presidente Javier Milei le tomará juramento a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete en la Casa Rosada, al mediodía.

Veinticuatro horas antes, el exjefe de los ministros, Guillermo Francos, y el exministro del Interior, Lisandro Catalán, se despidieron de sus equipos en la Casa Rosada y formalizaron la transición con sus reemplazos: Adorni y Diego Santilli, respectivamente.

De esta manera, le pusieron un punto final a su paso por el gobierno del presidente Javier Milei. Ambos dirigentes desembarcaron en el oficialismo en 2023 ocupando roles relevantes durante el período de negociación en Ley Bases y la Boleta Única de Papel, entre otras cosas.

Francos arribó a Balcarce 50 y esquivó a la prensa acreditada, algo que no hizo Catalán, quien manifestó que “nadie” puede “condicionar” Milei la elección de sus colaboradores y negó estar molesto por su salida del Gabinete nacional.

El ministro saliente contó la agenda que tocaría con Santilli en el encuentro: “Vine a juntarme con Santilli para ponernos también al tanto de cómo queda el Ministerio, los temas pendientes y ayudar, obviamente, en esta etapa que le toca continuar a él”.

Por otro lado, el Gobierno difundió por canales oficiales una foto entre Francos y Adorni acompañado de un mensaje: “Dialogaron sobre la implementación de las reformas estructurales que el Gobierno impulsará con la nueva conformación del Congreso”.

Milei ya encabezó una reunión con su nuevo Gabinete, con Adorni y Santilli presentes, y difundió un video en redes sociales con el ingreso del mandatario y su saludo a cada miembro de su equipo que se viralizó por la intensidad de la efusividad presidencial en lo que fue el primer encuentro de los fujncionarios libertarios tras el triunfo electoral del 26 de octubre.

El cruce de Adorni con Macri, antes de asumir

Manuel Adorni cruzó a Mauricio Macri luego de que éste criticara negativamente la decisión que tomó Javier Milei al designarlo como el reemplazo de Guillermo Francos: “El Gabinete lo elige el Presidente”, afirmó el exvocero.

“Es su opinión, pero la verdad es que es un tema de segundo orden, porque el gabinete lo elige el Presidente. Yo le tomo el desafío para ver cómo me va… Ojalá que me vaya bien, así cuando termine mi función, sea cuando sea, lo llamaré y le diré: ‘Viste que estabas equivocado’”, sostuvo Adorni.

Asimismo, se refirió a las posturas que deben cumplir los (ex) mandatarios una vez que ya no están en ejercicio y subrayó la tarea de “colaborar con el gobierno de turno”: “Sea cual sea el color político y sean cuales sean las diferencias, tienen que tratar de empujar para adelante”, agregó.

Para cerrar el tema con el ex presidente, indicó que, según su visión, la publicación de Macri “no iba en esa línea” (en la de sumar a la gestión de Milei), pero insistió en que “uno tiene la libertad de opinar lo que le parezca”.

Finalmente, Adorni confirmó que se enteró de su nueva designación “unos días antes de que saliera el comunicado” que emitió la Oficina de Presidencia y aseguró que, hasta ese momento, “estaba trabajando para asumir como legislador el 10 de diciembre”.

“Ya empezaba a tener contacto con el mundo legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, así que imaginate que me sorprendió mucho más. Terminé estando al tanto de todo lo que pasaba en el Estado de punta a punta. Eso me allana un poco más el camino de trabajo, al menos al principio de esta transición, que recién la estoy iniciando”, concluyó.

El adiós de Francos

El jefe de Gabinete saliente, Guillermo Francos, se despidió este martes del cargo con un mensaje en sus redes sociales, donde agradeció al equipo que lo acompañó durante su gestión y destacó la tarea realizada tanto en el Ministerio del Interior como en la coordinación del Gobierno.

“Gracias y hasta siempre”, escribió el funcionario saliente y añadió: “Hoy me despedí del equipo que me acompañó durante mi gestión, primero como ministro del Interior y posteriormente como jefe de Gabinete de Ministros de la Nación”.

El funcionario saliente acompañó la publicación con un video donde se puede ver la ovación de su grupo de trabajo.

El ex ministro coordinador manifestó que, durante su despedida, le agradeció a sus colaboradores “su profesionalismo, compromiso y dedicación que hicieron posible el cumplimiento de nuestras responsabilidades, como también del plan de gobierno que llevamos adelante”.

La salida de Francos se suma a los recientes movimientos en la primera línea del Poder Ejecutivo, en medio del proceso de reconfiguración interna del Gabinete que dispuso el presidente Javier Milei como parte de una nueva etapa en la gestión.

En su mensaje, Francos evitó referencias a tensiones políticas y se centró en la valoración de su equipo y en el cierre de ciclo al frente de la Jefatura de Gabinete, cargo que había asumido tras la salida de Nicolás Posse.