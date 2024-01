Pablo Moyano desafió con humor el protocolo de Patricia Bullrich: “Si viene otra multa, tendré que llamar a Santiago Maratea”

Pablo Moyano, el secretario general adjunto de Camioneros y cotitular de la CGT, ratificó esta tarde el paro general y la marcha convocados por la central obrera para el miércoles 24. En una entrevista al canal de noticias C5N, el sindicalista criticó al gobierno de Javier Milei, justificó la decisión de tomar una medida de fuerza a poco más de un mes de que haya asumido y se burló con picardía del protocolo “antipiquetes” de Patricia Bullrich. Al respecto, y ante la posibilidad de que puedan ser penados por cortar calles como ya le sucedió a la CGT por $40 millones tras haber marchado a Tribunales, dijo: “Si viene otra multa, tendré que llamar a Santiago Maratea”.

Según Moyano, la movilización del miércoles de la semana que viene “va a ser muy importante” porque “se han sumado muchos sectores de la sociedad”. A esto él lo analiza como un crecimiento “de la bronca por la ley ómnibus y el DNU que ha atacado no solamente a los trabajadores, sino a muchísimos sectores sociales”.

El líder camionero les pidió responsabilidad a los legisladores. “Espero tengan la valentía de no dejarse apretar por el Gobierno”, dijo. Señaló que el país de hoy es peor que el que había durante la gestión de Alberto Fernández porque “más allá de la crisis de la inflación, funcionaba”.

Moyano también crítico el DNU. “¿Por qué necesidad y urgencia?”, preguntó. “Quieren pintar que es un país donde estamos viviendo una catástrofe”, agregó.

Para el sindicalista, “nadie va a regalar lo que se consiguió” y las críticas a los gremios son injustas. “Ningún dirigente gremial condujo los destinos del país. Fueron abogados, médicos y distintos sectores de la sociedad los que nos llevaron a esta situación”, señaló.

La movilización del miércoles 24 genera gran expectativa respecto a que se espera sea multitudinaria y esto generaría conflictos con el protocolo antipiquetes que implementa el Ministerio de Seguridad cuando se corta la circulación en la vía pública. Moyano anticipó que no se respetará y se burló de las consecuencias a la vez que responsabilizó de cualquier conflicto que pudiera ocurrir a la ministra de esa cartera, Patricia Bullrich. “Si en plena democracia tengo que pedir permiso para protestar, creo que no tiene sentido. Se hace formalmente un pedido al gobierno de la Ciudad porque se va a instalar un escenario o un camión (...) Por supuesto que por la vereda no vamos a poder estar. Es imposible, es imposible. Espero que esta señora tenga un poquito de raciocinio no venga a provocar a los laburantes”, dijo e ironizó sobre una posible sanción económica: “Y si viene una multa, lo tendré que llamar a (Santiago) Maratea”.

