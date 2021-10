Los Pandora Papers agitan Europa: donantes de Boris Johnson, el ministro holandés que ataca al Sur y el líder checo aliado de Orbán

Este fin de semana se celebran las elecciones legislativas en la República Checa. Y su primer ministro, Andrej Babis, acaba de aparecer en los papeles de Pandora: según la información periodística, Babis tenía escondida parte de su fortuna en paraísos fiscales. ¿La respuesta del aliado de la Hungría de Viktor Orbán y la Polonia de Mateusz Morawiecki? Que todo es una campaña contra él, que encabeza las encuestas, aunque las revelaciones hablen de cientos de personas, algunas de ellas bastante más conocidas que el primer ministro checo.

Pochettino armó una estructura offshore en Islas Vírgenes Británicas para planear su sucesión y ahorrarle impuestos a sus herederos

Saber más

El caso de Babis –miembro de la familia liberal europea–, que este martes se ha sentado en la cena del Consejo Europeo informal en Brdo (Eslovenia) no es el único. El presidente de Chipre, Nicos Anastasiades (de la familia popular europea) también aparece en los papeles de Pandora. Al igual que el ministro de Finanzas holandés, Wopke Hoekstra, quien desató la ira del primer ministro portugués, António Costa, después de que el neerlandés acusara al Sur de malgastar el dinero en plena pandemia. Hoekstra no ha aparecido esta semana por Luxemburgo para el Eurogrupo ni el Ecofin, con el argumento de que se encuentra negociando el futuro gobierno de Países Bajos. No en vano, Hoekstra es el líder de la CDA, el partido hermano del PP en Holanda, y será el anfitrión del próximo congreso de los populares europeos en Rotterdam (17 y 18 de noviembre).

Eso sí, de momento, las instituciones europeas evitan opinar en público sobre nombres propios. La Comisión Europea ha aprovechado para recordar que presentará próximamente una propuesta contra "el mal uso de las compañías pantalla por motivos fiscales". El portavoz del área de fiscalidad Daniel Ferrie, ha afirmado que Bruselas ha sido "extremadamente proactiva en los últimos años en enfrentarse a estas cuestiones y se ha fijado una agenda para incrementar la transparencia y luchar contra la planificación fiscal agresiva".

"Como resultado, tenemos un marco legislativo robusto en la UE con algunos de los estándares fiscales más elevados del mundo. No obstante, esto no quiere decir que debemos complacernos y continuaremos trabajando para reforzar nuestro arsenal contra los abusos de impuestos", añadió el portavoz: "La Comisión está preparando nuevas propuestas legislativas que reforzarán la transparencia fiscal y la lucha contra la evasión fiscal. Esto incluye una propuesta antes de final de año para tratar sobre el mal uso de las compañías pantalla por motivos fiscales".

Primer ministro con dinero escondido

El primer ministro checo Andrej Babis es uno de los líderes políticos que habrían escondido parte de sus fortunas en el extranjero para evitar pagar impuestos, según la investigación publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Según ese informe, Babis, uno de las personas más ricas de República Checa, habría adquirido de forma anónima una mansión en el sur de Francia.

Babis niega que haya escondido dinero en el extranjero para evadir impuestos y asegura que su aparición en una lista de líderes que habría actuado así sólo busca perjudicarle en las elecciones parlamentarias del próximo fin de semana. "Estaba esperando que los sacaran justo antes de las elecciones para dañarme e influir en las elecciones checas", aseguró el jefe del Gobierno en declaraciones que publica la agencia CTK.

Babis afirmó que la operación de que la que se acusa ocurrió hace 12 años, antes de que entrara en política, y que su publicación ahora sólo busca desprestigiarle de cara a las elecciones del viernes y el sábado, a las que su partido ANO (Alianza de Ciudadanos Descontentos) fundado en 2001, acude como favorito en las encuestas.

"En este caso está claro que no he hecho nada ilegal o incorrecto, pero eso no les impide volver a intentar denigrarme e influir en las elecciones parlamentarias checas", declaró. Babis tiene hace tiempo problemas con la Justicia de su país por el presunto uso irregular de fondos europeos dedicados a ayudar a pequeñas y mediadas en empresas en su consorcio agroindustrial.

La policía de la República Checa solicitó el pasado día 21 a la Fiscalía que inicie el juicio contra Babis, que es dueño también de varios medios de comunicación a través de fondos fiduciarios.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), al que están afiliados varios medios europeos, incluyendo el portal checo investigace.cz, aseguran que han identificado inversiones inmobiliarias de Babis por 16 millones de euros a través de sociedades opacas, informa Efe.

"El primer ministro checo Andrej Babis, uno de los hombres más ricos del país, subió al poder con la promesa de asentar una duro golpe a la evasión fiscal y la corrupción", sostiene el ICIJ: "En 2011, al entrar en política, Babis dijo a los votantes que quería crear un país donde los empresarios hicieran negocio y fueran felices de pagar impuestos".

Si bien los llamados papeles de Pandora no mencionan los impuestos que Agrofert, el consorcio agroindustrial de Babis, ha evadido, detallan una inversión de 22 millones de dólares, realizada en 2009, a través de una cadena de sociedades offshore para adquirir, entre otros 16 inmuebles, un castillo en la Costa Azul francesa.

"Babis no ha declarado estas sociedades offshore ni el castillo en sus declaraciones de activos, lo que es obligado como funcionario público", afirma el ICIJ.

"Repugnante" actitud holandesa

Wopke Hoekstra es el ministro de Finanzas de Países Bajos que al principio de la pandemia pidió a la Comisión Europea una investigación sobre la situación fiscal de los países del sur en las discusiones sobre la respuesta europea a la COVID-19. El primer ministro portugués, António Costa, calificó de "repugnante" la actitud holandesa, y no ocultó su irritación ante declaraciones "repulsivas", "sin sentido" y "totalmente inaceptables" con respecto a la crisis de coronavirus hechas por Hoekstra. "Esa mezquindad recurrente amenaza el futuro de la UE", dijo Costa. Hoekstra, en el Ecofin, pidió a la Comisión que "investigue" por qué algunos Estados miembros no tenían margen fiscal para afrontar la crisis del coronavirus.

En una entrevista con la agencia Lusa, añadía Costa: "Más que una cuestión económica o financiera, es una cuestión política la que está encima de la mesa. Necesitamos saber si podemos seguir a 27 en la Unión Europea o a 19 [en la zona euro], o si hay alguien que quiere quedarse fuera". "Me refiero a los Países Bajos ", subrayó Costa, quien afirmaba: "Este es el momento de la clarificación política en Europa".

Hoekstra no ha acudido esta semana a Luxemburgo, donde se reunían el Eurogrupo y el Ecofin. La vicepresidenta económica española, Nadia Calviño, ha preferido no pronunciarse sobre el hecho de que el ministro de Finanzas de Países Bajos, Wopke Hoekstra, aparezca en los Papeles de Pandora: "Prefiero no opinar sobre el contenido de una información que se ha divulgado hasta que se haga el correspondiente análisis por parte de las autoridades fiscales".

Hoekstra aparece en las informaciones publicadas este domingo, que revelan que mantuvo unos 27.000 euros en acciones en una empresa buzón en las Islas Vírgenes Británicas, aunque vendió su participación una semana antes de su nombramiento como ministro en 2017.

El ministro holandés, líder del partido hermano del PP en Países Bajos, fue uno de los más duros en los primeros meses de la pandemia, cuando la UE debatió y después acordó la puesta en marcha del fondo de recuperación de 800.000 millones, llegando incluso a acusar a socios del sur como España e Italia de no tener margen presupuestario para hacer frente a la crisis por su despilfarro anterior.

Salpicado el presidente de Chipre

En la investigación de Pandora Papers también se menciona al presidente chipriota Anastasiades. Según la investigación, un bufete de abogados llamado Nicos Chr. Anastasiades and Partners "aparece en los Pandora Papers como un intermediario clave en el extranjero para millonarios rusos. La firma conserva el nombre de su fundador, el presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, y las dos hijas del presidente son socias".

Según lo relatado por The Guardian, el bufete de abogados chipriota "niega haber actuado mal, mientras que el presidente chipriota dice que dejó de tener un papel activo en sus asuntos después de convertirse en líder de la oposición en 1997".

Donantes de Boris Johnson

Según las informaciones publicadas por The Guardian, los papeles de Pandora incluyen a donantes del primer ministro británico, Boris Johnson.

Por ejemplo, Mohamed Amersi, un importante donante que financió la campaña de Johnson para convertirse en primer ministro, asesoró sobre un acuerdo de telecomunicaciones que se descubrió era un soborno de 220 millones de dólares para la hija del entonces presidente de Uzbekistán.

Sus abogados han negado cualquier irregularidad, y dijeron que cualquier acusación de que "a sabiendas" facilitó pagos corruptos era falsa. Agregaron que todas sus donaciones se derivaron del trabajo realizado para clientes legítimos.

Otro ejemplo: la riqueza de Lubov Chernukhin, que ha donado 2,1 millones de libras esterlinas a los conservadores desde 2012, parece provenir en parte de las estructuras empresariales de su esposo, Vladímir, un exbanquero ruso y ministro de Finanzas de Vladímir Putin. Los informes también revelan hasta qué punto la familia dispone de una vasta red de empresas para financiar su estilo de vida. Sus abogados negaron que las donaciones de Lubov Chernukhin hubieran sido financiadas indebidamente.

Las informaciones también señalan a Viktor Fedotov, un magnate petrolero nacido en Rusia, cuya firma ha hecho grandes donaciones al Partido Conservador británico. Fedotov era copropietario en secreto de una empresa acusada de participar en un esquema de corrupción masiva.

Aquind, la empresa británica de Fedotov, ha donado más de 1,1 millones de libras esterlinas a los conservadores, según la información publicada. Los abogados de Fedotov y Aquind negaron todas las acusaciones de fraude. Los abogados de Aquind enfatizaron que Fedotov no donó personalmente al Partido Conservador, no participó en la gestión de la empresa y "no tuvo influencia" sobre sus donaciones. Los abogados de Fedotov dijeron que "nunca ha tenido ningún interés en la política británica y ha operado de manera abierta y transparente a lo largo de su carrera".

Johnson había esperado que su primera conferencia conservadora en persona desde su victoria electoral de 2019 estuviera dominada por su agenda para subir de nivel, pero se vio obligado a responder preguntas sobre los donantes conservadores mientras visitaba un sitio de construcción en Manchester. Insistió en que todas las donaciones se analizaron adecuadamente, pero el Partido Laborista ha pedido a los conservadores que devolvieran las 750.000 libras esterlinas donadas por Amersi y su socio desde 2018.