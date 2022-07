Paro del campo: cómo será la movilización para el 13 de julio

La Mesa de Enlace concretará este miércoles un paro del campo en todo el país, que incluirá cese de comercialización de granos pero no cortes de ruta. De esta manera, los productores estarán al costado de la ruta para manifestar su descontento.

La urgencia del Gobierno, el paro de la Mesa de Enlace y las internas en el campo

Saber más

La Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) consideraron como inevitable convocar a una medida de fuerza, de la cual el faltante de gasoil y la incertidumbre sobre la provisión de fertilizantes fueron detonantes. Pero los reclamos del sector provienen de una larga lista de reclamos, entre ellos la presión tributaria, el desdoblamiento cambiario, las dificultades para hacerse de insumos, la intervención de mercados y una política gubernamental para con el sector que consideran perjudicial se encuentran al tope de las demandas.

“El campo se moviliza porque más allá de los problemas coyunturales como la falta de combustible, la presión impositiva, las retenciones, el doble tipo de cambio y muchos otros problemas, el sector se manifiesta y se abre a la sociedad diciéndole que si bien tenemos temas para demandar también tenemos mucho para ofrecer de parte de toda la agroindustria”, remarcó el presidente de la SRA, Nicolás Pino a Infobae.

Para el dirigente agropecuario, “el campo no es un problema, sino parte de la solución ”, por lo cual necesitan que se cumplan “ciertas reglas para poder tener la suficiente credibilidad hacia adelante”. Es por esto que Pino también ve la oportunidad de “aprovechar las jornadas para seguir con los pedidos de audición a los diferentes gobernadores, porque son ellos los que tienen que recibir las necesidades de los productores”.

La modalidad de la protesta será la siguiente: si bien se realizarán concentraciones en diferentes puntos del país, tanto en ciudades como a la vera de la ruta, ninguna vía de comunicación será cortada ni el tránsito entorpecido. Asimismo, serán las Mesas de Enlace provinciales las cuales decidirán en qué lugar o ciudad se realizarán las concentraciones, que pueden incluir marchas y actos y en donde se convoca a participar a la ciudadanía y a otros sectores productivos. Todo será decidido por las dirigencias provinciales donde se lleven a cabo las jornadas de reclamo.

La provincia que contará con una sola movilización es Entre Ríos y será en Gualeguaychú. La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) fue quien organizó la llegada de la Mesa de Enlace nacional. A las 10.30 comenzará la movilización con una caravana. Luego, a las 12 se desarrollará la asamblea con conferencia de prensa en la intersección de rutas 14 y 16.

Por otra parte, Sebastián Trossero, vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba, rechazó la medida de fuerza: “Nosotros no adherimos al paro del campo. Me parece que cada cual puede tomar la decisión de sumarse al paro, pero nosotros no, necesitamos dialogar”.

“Esperamos que el Gobierno sea un interlocutor, todos pueden tener su ideología, pero no es el momento para pedir un paro, tiene que haber dialogo”, remarco en diálogo con Radio 10 y agregó: “Quisiéramos que se hable de una segmentación de las retenciones”.

La convocatoria al paro se realizó el 29 de junio en la sede central de la Rural en conferencia de prensa que brindaron los titulares de SRA, Nicolás Pino; de FAA, Carlos Achetoni, de CRA, Jorge Chemes; y el vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, tras mantener una reunión con representantes de toda la cadena agroindustrial con la cual se elaboró un documento de unidad. No obstante, dicho escrito no hacía mención alguna a la medida de fuerza que Chemes anunciaba minutos después frente a las cámaras, lo que generó ciertos chispazos dentro del sector.

DL