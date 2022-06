Parrilli y Rodríguez Saa le pidieron a Cafiero que agilice el asilo político a una ex ministra de Rafael Correa

Oscar Parrilli regresó de su viaje a Ecuador con un pedido urgente para el canciller Santiago Cafiero. A través de una nota, el senador solicitó este miércoles al titular de la Cancillería que “arbitre los medios necesarios para agilizar” el asilo diplomático de María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Transporte y Obras Públicas del gobierno del ex presidente Rafael Correa. La arquitecta y su hijo de 11 años están desde hace casi dos años en la embajada argentina en Quito donde aún no hay canciller designado. Es el segundo pedido que recibe Cafiero por este tema, ya que el anterior -en octubre pasado- continúa sin respuesta hasta el día de hoy.

Parrilli formalizó su pedido este miércoles con un escrito dirigido a Cafiero tras participar de la celebración de los 200 años de la batalla de Pichincha, en Ecuador. En su cuenta de Twitter, el senador describió que la ex funcionaria está en la embajada de nuestro país en Quito desde hace casi dos años junto a su hijo de 11, “en carácter de huésped por razones humanitarias”.

“La residencia se encuentra sin Embajador designado desde hace varios años, lo que motiva que la señora Duarte y su hijo están prácticamente solos y efectivamente encerrados con total imposibilidad de ejercer su derecho de libertad”, aseguró el legislador neuquino.

Para Parrilli, la actualidad ecuatoriana es similar a lo que “viene sucediendo” con la “vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con Correa y con tantos otros dirigentes políticos latinoamericanos”, que son “víctimas del lawfare que se ha impuesto en la región en los últimos años para intentar sacar de la escena política a los gobiernos nacionales y populares”, explicó en su nota dirigida a Cafiero.

En otro tramo, recordó que Correa, quien permanece exiliado en Bélgica desde 2017, “le fue concedido el asilo político en ese país en el mes de abril de 2022”. “Sin embargo, poco después la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana anunció que solicitó formalmente la extradición del ex mandatario en una clara muestra de persecución política en su contra”, continuó.

Dentro de la “causa sobornos”, Correa fue condenado en 2020 a ocho años de prisión por cohecho agravado en un caso que el ex jefe de Estado denunció como “persecución política”. “El abogado defensor Marchand había explicado que la solicitud de la medida de protección fue hecha desde 2018, año en el que Ecuador empezó a abrir procesos de investigación contra él, entre ellos uno que relacionaba al ex mandatario con el supuesto secuestro de un opositor en 2012, el llamado caso Balda”, puntualizó Parrilli.

En la misma causa contra Correa también fue condenada Duarte, de 57 años, a ocho años de cárcel por corrupción. La pena fue emitida el 7 de abril de 2020, y la Justicia le dictó prisión domiciliaria a la ex ministra pero con la obligación de presentarse periódicamente ante el juez. Además tenía la prohibición de salir del país y lleva tobillera electrónica. En agosto pasado de 2020, sin embargo, ella se refugió con su en la embajada de Argentina en Quito.

El de Parrilli y Rodríguez Saa no es el primer pedido que recibe Cafiero por este tema. En octubre del año pasado, la también senadora María Inés Pilatti Vergara, le solicitó al canciller argentino la misma gestión, aunque no recibió respuesta.

MB