Dos para bailar un tango: negocian bilateral Fernández-Biden, pero sería en agosto

Santiago Cafiero, el canciller argentino, confirmó su presencia en la Cumbre de las Américas pero, hasta la mediamañana del miércoles, aunque se da por hecho que concurrirá, Alberto Fernández no había notificado, de manera oficial, quie vaya a participar de las sesiones entre el 6 y el 10 de junio en Los Angeles, EEUU, donde ya comenzó el debate entre las distintas administraciones sobre los documentos que firmarán los presidentes en el cierre del encuentro.

En Casa Rosada se desliza que Fernández estará presente aunque espera para hacer el anuncio oficial, por dos cuetiones: el avance de las gestiones de Jorge Argüello, el embajador argentino en Washington, sobre una bilateral con Joe Biden; y por otro para terminar la ronda de consultas con los países miembros del CELAC, porque el mandatario argentino además irá -además de su tarea local- como representa de ese organismo continental.

Los datos de este miércoles indican que no habrá, en el marco de la Cumbre, una bilateral entre Fernández y Biden, sino que ese encuentro sería en Washington DC, posiblemente en el mes de agosto o de septiembre. Sería un tropiezo para el presidente argentino que aunque, formalmente, nunca puso como condición tener el encuentro con el demócrata, sí apareció en el mundo de especulaciones sobre los planteos previos que hizo Fernández.

En particular, sus quejas ante Christopher Dodd, asesor especial de la Casa Blanca para la Cumbre de las Américas, en una reunión que tuvieron en Casa Rosada, donde pidió que la cumbre sea sin países excluidos, en referencia a que Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueron invitados. Aquella cita la organizacó Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos, y no resultó buena, según admiten en Gobienro. Trascendió, incluso, un reproche del presidente a su funcionario que antes había almozado con el embajador de EEUU en Buenos Aires, Marc Stanley.

Semanas atrás, se dio por hecho que habría una cumbre entre Fernández y Biden. Fuentes oficiales señalaron a elDiarioAR que no hay nada agendado para la cumbre e, incluso, se habla de una bilateral más adelante, posbielmente en agosto, en la Casa Blanca. Queda sin embargo, un spring final donde podría haber novedades. Una explicación es que con varias deserciones de figuras de peso, como la del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, más las críticas que anticipó Jair Bolsonaro sobre las políticas de BIden, en las que elogió a Donald Trump, el mandatario de EEUU podría incluir un encuentro con Fernández.

“It takes two to tango”, sería la explicación. “Preferimos una bilateral propia, en un contexto distinto y más trabajada. No un encuentro a las apuradas”, explicó una fuente oficial a elDiarioAR para trasmitir que si no hay bilateral es porque ninguno de los dos actores, hasta acá, empujó lo suficiente para hacerla.

Así y todo, en Gobienro ronda, hace tiempo, una demanda sobre Argüello respecto a que no consiguió, en dos años y medio de presidencia de Fernández, una bilateral con la Casa Blanca. En el mundo diplomático, en defensa del embajador, se indica que los zigzageos del presidente argentino no ayudaron. Hay un dato puntual: Argüello viajó a Buenos Aires y se instaló en Olivos para “garantizarse” que Argentina votaría en contra de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Documentos

Cafiero tiene, como primera agenda, cita el martes: cumbre de cancilleres con Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos. El tramo más intenso de debate de los presidente será entre el 8 y el 10, cuando se difundirán las resoluciones de la cumbre que ya se discuten entre las avanzadas de las delegaciones de los distintos países.

Son cinco ejes de debate. Desarrollo verde sostenible; Salud; Transformación digital; Energia y, el más peleado, Democracia y gobernabilidad. El debate ya comenzó y se avanzan en redacciones que, claro, luego deben ser ratificadas por cancilleres y presidentes. Hay, hasta acá, acuerdos y documentos técnicos.pero la discusión sobre “democracia” sera de tener claramente político porque, en ese tema, EEUU ya fijó posición al no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

A simple vista, es sobre a qué gobierno se considera democráticos y a cuales no. Se ata, además, con la observación y trasparencia electoral pero, sobre todo, sobre la democracia o ruptura del sistema democrático. Ahi la discusión se posa sobre el rol de la Organización de Estados Americanos (OEA), en particular por la intervención, muy cuestionada, que tuvo Luis Almagro en el caso boliviano.

Fernández, por entonces recién electo, se involucró en ese proceso y medió junto a López Obrador para la salida de Evo Morales de Bolivia. Quedó, de entonces, un cuestionamiento sobre la partcialidad de Almagro en ese proceso. De hecho, se le reprocha que nunca le informó a BOlivia sobre la auditoria del proceso electoral que terminó con la renuncia, forzada, de Morales y un goiberno, para muchos considerados golpista, de Jeanine Áñez.

PI