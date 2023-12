Patricia Bullrich: “El operativo estaba pensado para 40.000 o 50.000 personas, vinieron 3.000”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullruch, realizó en la tarde de este martes una evaluación del operativo de las fuerzas policiales contra la movilización de organizaciones de izquierda y dijo que se trató de una manifestación “chiquita”. “El operativo estaba pensado para entre 40.000 y 50.000 personas vinieron 3.000”.

En el debut de su “protocolo antipiquetes” para frenar la marcha que se realizó en contra del ajuste dispuesto por el gobierno de Javier Milei y para conmemorar los episodios del 19 y 20 de diciembre de 2001, Bullrich dijo que se inició “una nueva manera de tratar con aquellos violentos que en muchas oportunidades han destruido la ciudad de Buenos Aires y otros lugares de nuestro país a partir de confundir lo que puede ser una demanda legítima por una acción que nada tiene que ver con las demandas que pueden tener distintos sectores sociales”.

“Hoy también dimos un paso muy importante, conjuntamente con el Ministerio de Capital Humano, en advertirles a los ciudadanos que tienen planes sociales, el plan Potenciar Trabajo, que las cosas han cambiado, que se acabaron los punteros dueños de los planes, que no pueden responder a ninguno de ellos y que la gente es libre, y que en caso de cometer un delito que está dentro del protocolo que hoy se aplicó, y en el artículo 194 del Código Penal, iba a tener la consecuencia de pérdida de plan y en el caso de no hacerlo, no iba a tener consecuencias”, dijo Bullrich, recordando la advertencia que realizó esta semana su colega ministra Sandra Pettovello.

Bullrich dijo que “es evidente que la mayoría de la gente decidió no concurrir hoy a la marcha o al corte de calle que estaba previsto”, que “acá se terminó el vale todo” y que “es importante que los miembros de las fuerzas de seguridad federales y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se sienten cuidados”. También destacó que el propio Milei se haya presentado “en el Departamento de Policía donde estaba el Comando Unificado de las cinco fuerzas federales que hoy dependen del Ministerio de Seguridad de la Nación”.

“Hoy no se cortó la 9 de Julio ni el Puente Pueyrredón ni el Metrobús ni accesos ni rutas”

“Hoy hubo libre circulación en todo el país. Esto es algo que no veíamos hace muchos años, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en muchas ciudades del país y también en un puente emblemático que siempre es cortado, que se liberó muy temprano, que es el puente que une las ciudades de Cipolletti y Neuquén, y que fue intervenido rápidamente por la Gendarmería. Hoy no se cortó la 9 de Julio, hoy no se cortó el Puente Pueyrredón, hoy no se cortó el Metrobús, hoy no se cortaron accesos ni rutas”, dijo la funcionaria.

Insistió en que “la gente pudo ir y volver a su trabajo o a las actividades que podía realizar con total y absoluta tranquilidad” y que “los manifestantes no transportaron palos ni piedras, ni estaban encapuchados” y que “no vinieron en colectivos porque sabían que todos los colectivos iban a ser intervenidos”.

“El primer colectivo que fue intervenido, a las 8 de la mañana, que no cumplía los requisitos para llevar personas porque era un ómnibus no habilitado para eso, fue decomisado y las personas tuvieron que tomar otros medios para llegar a la manifestación o se habrán ido a su casa, no sabemos lo que hicieron”, dijo.

También destacó que “no hubo madres ni padres con niños en la manifestación”, que “no se utilizaron los niños como escudos humanos”, algo que había pedido específicamente desde el Gobierno. “Durante estos días tuvimos más de 10.000 denuncias de beneficiarios de planes sociales que llamaron al 134 para denunciar aprietes y extorsiones”, afirmó también Bullrich y les agradeció “a todos aquellos que entendieron que si cortaban, no cobraban y que si se quedaban haciendo sus tareas habituales en sus domicilios o en sus barrios, iban a seguir teniendo el beneficio que los impuestos de todos los argentinos pagan para que las personas con situaciones más complicadas de pobreza tengan ese plan”.

“Han dejado sola a una militancia cerrada, ideológica”

Bullrich dedicó buena parte de su conferencia de prensa, antes de responder preguntas, a denigrar la movilización al señalar la cantidad de personas que a su criterio decidieron no particupar, porque de esa manera “han dejado sola a una militancia cerrada, ideológica”. “Hoy se notó: no han venido”, aseveró.

Bullrich también dijo que “una cosa es la protesta social y otra cosa es que todos los días, absolutamente todos los días, en muchas capitales de nuestro país, no se pueda circular, no se pueda andar, no se pueda vivir” y respecto de la movilización de hoy en el microcentro porteño explicó: “Nosotros creemos que el avance sobre la Casa de Gobierno o el Congreso de la Nación son objetivos federales. Hoy hubo una colaboración, digamos, en la medida en que la marcha se cambió: iba del Congreso hasta la Plaza de Mayo. Cuando, evidentemente, los organizadores se dieron cuenta que no los seguía nadie, que nadie venía a la marcha, entonces cambiaron, hicieron una minimarcha, ¿no? Una marcha chiquitita, de Diagonal Sur y de Belgrano a la Plaza de Mayo. Y como eran pocos, pudieron ser bien encauzados por las veredas hasta el momento en que cruzaron”.

Detalló que “la Policía de la Ciudad de Buenos Aires estaba en las calles, y en la Plaza de Mayo y en el Congreso estaban las fuerzas federales” y que “cuando mucha de la gente que fue, de los 3.000 que fueron, quisieron desordenarse, las fuerzas federales fueron en apoyo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para encauzar y acompañar y que se cumpliera a rajatablas el protocolo”.

El periodista de Canal 9 le preguntó a Bullrich qué diferenciaba a esta movilización de la que ella protagonizó en 2020 en contra del aislamiento para frenar la tramisión de COVID-19, que también supuso el corte de tránsito en calles de la ciudad de Buenos Aires. La ministra respondió: “Cuando yo salí de la calle, no había nadie en la calle. Estaba prohibido salir. Estábamos bajo el encierro, la cuarentena eterna del presidente Alberto Fernández. Y estábamos justamente planteando que la Argentina se estaba fundiendo y que además ni siquiera íbamos a lograr que disminuyesen los muertos. Por otro lado, era un sábado y todo auto que quería pasar por las arterias y quería pasar por la movilización, podía pasar. Y, en general, se hacían dentro de la plaza del Obelisco. Es decir que cualquier auto que quería circular, podía circular. Yo circulé e inclusive en las manifestaciones circulaban autos. Al revés: nosotros salimos para salvar a comerciantes argentinos que estaban desesperados por no poder trabajar”.

