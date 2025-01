Patricia Bullrich reprimió una nueva marcha de jubilados alrededor del Congreso

Jubilados y organizaciones sociales se manifestaron como cada miércoles en las inmediaciones del Congreso contra el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei y enfrentaron un megaoperativo represivo del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

La protesta, que se realizó también cada semana del 2024, tiene como objetivo visibilizar los recortes en las pensiones y jubilaciones como así también la pérdida de poder adquisitivo y la inaccesibilidad a medicamentos, entre otras cuestiones. Aunque se lleva adelante de manera pacífica, las fuerzas de seguridad desplegaron un doble cordón policial sobre avenida Rivadavia, entre Callao y Riobamba, que terminó en conflicto.

Fue cuando un grupo de manifestantes intentó avanzar sobre la calle que los efectivos comenzaron a empujarlos con sus escudos hacia la vereda. La situación fue de suma tensión.

“Nosotros lo vamos a hacer (manifestarse), no lo pueden impedir. ¿Por qué van a ser más fuertes que nosotros? Tenemos dignidad y vamos a luchar”, dijo un manifestante en declaraciones al canal de noticias C5N. Otro, agregó: “Tengo una jubilación de $400.000, no llego. Pero no es solo la jubilación, me sacaron los remedios”.

Desde hace más de un año, todos los miércoles, un grupo de adultos mayores protesta alrededor de Parlamento. La tercera edad es de los sectores más afectados por el ajuste de Milei. Próximamente finalizará la moratoria previsional (que permitió completar los aportes a trabajadores que no llegaban a los 30 años requeridos), y desde abril solo una de cada 10 mujeres y tres de cada 10 hombres podrán jubilarse.

MM