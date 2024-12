El patrimonio de Ritondo: piden en la Justicia que también se investigue a su empresa constructora

La diputada Mónica Frade (Coalición Cívica), aliada de Elisa Carrió, sumó un escrito a la denuncia penal contra Cristian Ritondo por el entramado de sociedades offshore y de Florida, Estados Unidos, vinculadas a la esposa del diputado, Romina Diago. Es a partir de una reciente revelación de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), de acuerdo a fuentes judiciales.

Frade adjuntó una denuncia que ella misma ya había presentado este martes ante la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Poder Ejecutivo, donde Carrió también denunció a Ritondo el 12 de diciembre último.

La legisladora analizó en el escrito presentado movimientos del patrimonio declarado por Ritondo ante la Oficina Anticorrupción (OA) y enumeró una serie de supuestas inconsistencias. Solicitó investigarlas.

Frade afirmó que Ritondo tiene participación en seis empresas. Una de ellas es una constructora que fundó junto a su padre, ya fallecido. Se trata de Emprendimientos Rivadavia SA, que, sostiene la diputada, habría sido investigada en 2013 por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La empresa habría sido blanco del fisco por supuestos “inmuebles subvaluados, adecuación de declaraciones juradas de ganancias, no poseer ingresos bancarizados y tener sólo una empleada registrada, que habría sido la secretaria” de Ritondo en la Legislatura porteña, cuando se desempeñaba como vicepresidente del cuerpo (entre 2011 y 2015), denunció la diputada de la Coalición Cívica.

En el documento que ahora está en poder del fiscal, Frade sostuvo que “el cruce informativo de inmuebles a nombre del Diputado, su cónyuge, su hermana (Livia Ritondo) y su cuñado, Martín Diago, balances y declaraciones presentadas en la Oficina Anticorrupción (OA) y la (ex)AFIP, así como informes a IGJ podrían ser esclarecedores del verdadero e íntegro patrimonio del Diputado y sus interpósitos, así como la legalidad del origen” de los fondos.

Tras la investigación periodística, el jefe de la bancada del PRO en la Cámara baja fue denunciado el 9 de diciembre ante los tribunales federales de Retiro. El expediente quedó a cargo del fiscal federal Taiano, quien deberá decidir si desestima la denuncia del abogado Jeremías Rodríguez o si impulsa la investigación con medidas de prueba.

Ritondo y su esposa fueron denunciados por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho y tráfico de influencias. También por los presuntos delitos contra el orden económico y financiero e incumplimiento de deberes de funcionario público, en el caso del diputado.

El patrimonio de Ritondo

Al entramado de sociedades offshore y propiedades en Florida, Frade sumó 72 inmuebles y 10 vehículos presuntamente vinculados a la constructora de Ritondo y le adjudicó a la empresa la construcción de numerosas torres en la Ciudad de Buenos Aires y un complejo de lujo en Pinamar. Además, aseguró que la firma Solares de Donato pertenecería a Emprendimientos Rivadavia SA.

La diputada mencionó que en 2022 Ritondo fue coautor con Sergio Massa de un proyecto de ley que proponía la “prórroga de la Ley 27.623 Régimen de incentivo a la construcción federal argentina y acceso a la vivienda y blanqueo”. “El diputado tuvo aquí una participación estelar en la defensa de sus propios intereses”, aseguró Frade.

La legisladora pidió que se investigue una chacra en San Antonio de Areco, denominada La Alameda, y supuestamente vinculada al diputado.

elDiarioAR se comunicó con voceros de Ritondo, quienes afirmaron que el diputado se presentará a dar las explicaciones pertinentes ante la Justicia, si es que es citado. En diálogo con La Nación, el jefe de la bancada del PRO dijo este miércoles: “Todas mis empresas están todas declaradas en la declaración jurada, hay algunas que tienen movimiento, otras que no tienen movimiento, pero son todas viejas, salvo una que no tiene movimiento de hace dos años, pero están todas declaradas, no sé de qué hablan”.

