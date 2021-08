Pepe Mujica, sobre la polémica por las reuniones del Presidente en plena cuarentena: "El insulto bombardea la democracia"

El expresidente de Uruguay, José Mujica, criticó en las últimas horas a quienes utilizan "cuestiones personales" en la contienda política, porque considera que esto "degrada a la sociedad" y "destruye la confianza" luego de los cuestionamientos que recibió el presidente Alberto Fernández por reuniones que mantuvo a lo largo del año pasado, en medio de las restricciones por el coronavirus.

Alberto Fernández: “Durante la pandemia recibí a miles de personas porque estaba gobernando"

"He visto televisión argentina estos días y me duele. Hay una especie de pacto no escrito que se ha mantenido a lo largo de los años donde nadie se mete en las cuestiones personales o íntimas en la contienda política", sostuvo el exmandatario uruguayo, en su columna semanal por radio 10.

El referente uruguayo formuló estas declaraciones a raíz de la polémica surgida a partir de que el diputado y precandidato a renovar su banca por Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, cuestionara la visita que la actriz Florencia Peña realizó en mayo del año pasado a la residencia de Olivos, y utilizara declaraciones en sus redes sociales expresiones que fueron consideradas por diferentes sectores como "misóginas".

En ese marco, Mujica llamó a "pelear por no envilecer la historia argentina" y agregó: "Veo a la pobre Argentina enferma de estas cosas, se está destruyendo la confianza. Se puede ser de derecha, de izquierda, de centro, pero hay que tener cierta altura".

Además consideró que este es un problema que inevitablemente va a producir "reacciones a la altura de lo que profesa".

"Si se degrada la calidad del debate en realidad nos degradamos como sociedad. Este es el problema, se sabe de dónde empieza, pero no se tiene idea de donde se termina", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que "la democracia está basada en la convivencia" y "con el insulto está bombardeada" porque "una cosa son las diferencias y otra es la ofensa".

"Lógicamente si se siembran vientos, vienen tempestades. Una cosa es la pasión y otra el fanatismo, este último nos enceguece y termina envileciéndonos. Lo lamento porque todos estamos expuestos a esto", sintetizó.

Para Mujica, "es demasiado grande la Argentina, demasiado hermosa, tiene cosas maravillosas. El único país de América Latina que tiene un montón de premios Nobel. Tienen un grado de ciencia y de sabiduría, atesoran la intelectualidad de su gente", expresó.

Con respecto a la posibilidad de que visite el país para recibir una condecoración por parte del Presidente, el exmandatario aseguró que Alberto Fernández "ya me condecoró con la amistad, con el compañerismo, con el abrazo de los caminos. La otra es simbólica, pero yo tengo mucho que reconocerle al pueblo argentino y a su Presidente".

Asimismo, Mujica consideró que la historia humana "tiene premios y fracasos. A veces en la Argentina nos ven maravillosos a los uruguayos, que no somos maravillosos, somos humanos", concluyó.

Con información de agencias.

