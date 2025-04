La periodista Luciana Peker denunció que se fue del país porque recibió amenazas vinculadas al poder político y militar

La periodista y escritora feminista Luciana Peker dijo en una entrevista reciente que decidió irse de la Argentina a fines de 2023 porque recibió amenazas que, según aseguró, provenían de una estructura organizada con conexiones directas con el poder político y militar.

En declaraciones a la divulgadora Sol Despeinada, denunció haber sido víctima de una campaña sistemática de hostigamiento. El punto de quiebre llegó cuando la justicia confirmó que las amenazas en su contra no eran casos aislados sino que existía una “orquestación organizada para amedrentarme”.

“No es una broma cuando te das cuenta que la IP desde donde te denuncian sale del edificio Alas de la Fuerza Aérea Argentina”, señaló. La periodista también relató que se sacaron líneas telefónicas a su nombre, y que los implicados tenían acceso a información sensible vinculada a la causa judicial de Thelma Fardin, en la que ella tuvo participación pública.

Peker apuntó directamente a lo que considera un entramado de impunidad y violencia institucional. “La persona que me amenaza está defendida por un abogado que fue ascendido a capitán de la Fuerza Aérea por un decreto firmado por Javier Milei y Luis Petri”, sostuvo. “Te das cuenta que tienen acceso a inteligencia, a armas, que son una generación después [de la que estuvo involucrada en la dictadura militar de 1976], pero que reivindican, como vimos en el video de Agustín Laje, a la dictadura”, denunció.

“Una nota de Giselle Leclercq en la revista Noticias muestra que esas agresiones salen de un entorno que es de Francisco Oneto, que hoy es el abogado directo de Javier Milei en Comodoro Py, que reivindica la dictadura militar y que es defensor de abusadores sexuales, y de Agustín Laje, que sabemos el nivel de incidencia que tiene como vocero y que usa la cuenta directa de la Casa Rosada”, sostuvo la autora de los libros “Sexteame, amor y sexo en la era de las mujeres deseantes”, “La revolución de las hijas”, y “Putita Golosa, por un feminismo del goce”.

En este contexto, su salida del país no fue un acto simbólico, sino una medida de protección. “La palabra estricta y que me parece justa, es que estoy pidiendo asilo, y es pedirle al mundo que reconozca que el gobierno de Javier Milei hoy no protege a las mujeres. Entonces también es una decisión política”, señaló Peker, que actualmente reside en España.

Peker aseguró que hay una persecución concreta contra mujeres periodistas y comunicadoras, es decir, “mujeres con voz pública”. Para ella, se trata de una ofensiva que busca silenciar a quienes están en la “primera línea” del debate público feminista. “Una jueza dijo que hubo una orquestación organizada para amedrentarme. Estamos en riesgo. Te pueden hacer cualquier cosa y decir que fue un asalto”, remarcó.

La periodista prefiere no usar la palabra exilio para denominar su situación. “Por supuesto que con esa palabra soy respetuosa, porque tuvo que ver con la gente que en la generación de los 70 se fue en una dictadura militar que asesinaba desaparecida, torturada y violada. Y nadie está comparando el actual proceso con la desaparición de personas durante la dictadura. Pero cuando estás en la calle y alguien te dice que merecés ser la próxima víctima de femicidio, sabés que estás en peligro real”, explicó.

CRM