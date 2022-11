Piqueteros vuelven a las calles del centro porteño y analizan la posibilidad de acampar: dónde son los cortes

Unidad Piquetera vuelve a cortar hoy la Avenida 9 de Julio tras la falta de acuerdo en la reunión con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz y, además de interrumpir el tránsito durante gran parte de la jornada, las organizaciones evalúan extender la medida de fuerza con un acampe, aunque esto lo decidirán por la tarde luego de una asamblea.

“Vamos a marchar desde 9 de Julio e Independencia, el Obelisco y el Congreso hacia el Ministerio de Desarrollo Social y el acampe lo vamos a resolver a la tarde. Pedimos que el Ministerio plantee respuestas concretas respecto de problemas como la falta de comida en los comedores”, se descargó el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, en declaraciones televisivas.

Los reclamos hacen foco en las promesas asumidas con el ex ministro Juan Zabaleta sobre reforzar las partidas alimentarias y proveer de herramientas y máquinas a las cooperativas, y universalizar el bono de $45.000 a todas las personas que no alcancen a cubrir la canasta básica.

Por otro lado, la protesta también muestra un claro malestar contra el Gobierno por no renovar los planes sociales que se den de baja ni abrir nuevos cupos.

Según Belliboni, “hay una cantidad de protestas enormes y eso es lo que enerva a la gente” y mencionó entre ellas “médicos residentes, ferroviarios, piqueteros, organizaciones sindicales, por gatillo fácil”.

“Las dimensiones de las protestas tienen que ver con la dimensión de las personas que afecta, este problema afecta a la comida, sino no la haríamos. Hay situaciones dramáticas, de gente que no tiene para comer”, consideró el dirigente y advirtió: “El fin de año concentra tensiones y el Gobierno no está viendo el problema”.

“Pedimos que estén abiertos, porque son necesarios, pero el Gobierno ha entendido mal el problema. Si una persona necesita un plan social lo tiene que tener, no estamos de acuerdo en que se le dé la plata a las organizaciones”, agregó Belliboni.

En cuanto a la falta de respuestas, sostuvo que el problema no es “ni Tolosa Paz ni el anterior ministro, no es un problema de un ministro, es un problema del Gobierno. Hay un ajuste en marcha”.

Cortes de calles hoy en el centro porteño

10hs: Obelisco, 9 de Julio e Independencia, Congreso Nacional hacia el Ministerio de Desarrollo Social

10.30hs: Perú y Avenida Belgrano

12hs: Congreso

Cuáles son los reclamos de los piqueteros

Asistencia integral para los comedores

Apertura universal de los programas para todos lo que lo necesitan

Trabajo genuino bajo convenio a partir de obra pública y planes de vivienda bajo control obrero

Salario igual a la canasta básica

NB con información de agencia NA.