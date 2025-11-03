Polémica porque Capital Humano suspendió a un docente en Banfield por supuesto “adoctrinamiento”

El Ministerio de Capital Humano suspendió a un docente del colegio Bertrand Russell, de Banfield, luego de que se difundieran audios en los que se lo escucha insultar a estudiantes de quinto año y expresar comentarios políticos en el aula.

El hecho fue denunciado públicamente por la periodista María Julia Oliván, quien compartió el material en redes sociales. En los audios, grabados por uno de los alumnos, se oye al profesor —docente de Lengua y Literatura— dirigirse a los jóvenes con expresiones como “tarados” e “idiotas” y criticar al actual Gobierno.

El caso generó amplia repercusión en redes sociales y reacciones encontradas. Mientras el Gobierno destacó la decisión como un mensaje contra el adoctrinamiento político en las aulas, distintos usuarios y referentes del ámbito educativo advirtieron sobre la necesidad de preservar el debido proceso antes de aplicar sanciones.

El docente señaló que los alumnos “no toman contacto con nada que tenga que ver con la realidad y además viven en una burbuja”. Los acusó de “indiferencia frente al sufrimiento social, que es extremo”. “Porque buena parte de la gente puede haber elegido esta opción, pero buena parte de esa gente no va a poder mandar a sus hijos a la universidad, probablemente no va a acceder a la salud y va a morir en un hospital público ultra desfinanciado”.

“Tal vez dentro de algunos años vean, qué se yo, que el hijo de la sirvienta se murió de cáncer en un hospital que no tiene financiamiento. Tal vez vean que los hijos de las sirvientas no van a la universidad como van a ir ustedes. Tal vez se den cuenta lo idiotas que son de acá a un tiempo”, añadió.

De acuerdo con la versión difundida, el episodio se habría originado por una broma en el aula: los alumnos colocaron una imagen de José Luis Espert, el diputado de LLA que tuvo que renunciar a su candidatura en la Provincia de Buenos Aires por supuestos vínculos con el narcotráfico, en uno de los monitores. Tras el hecho, el docente reaccionó con insultos y comentarios políticos sobre las consecuencias del actual gobierno.

A partir de la denuncia, el Ministerio de Capital Humano intervino a través de la Secretaría de Educación y notificó la suspensión del profesor. “La educación debe ser un espacio de libertad, respeto y aprendizaje, no de adoctrinamiento”, señalaron desde la cartera encabezada por Sandra Pettovello.

La ministra publicó un mensaje en la red social X en el que confirmó la medida: “A raíz de la situación reflejada en este video, en el que familiares de alumnos del Colegio Beltrán (sic) Russell de Banfield informaron a las autoridades del establecimiento sobre hechos de adoctrinamiento por parte de un docente, el Ministerio de Capital Humano tomó intervención y el colegio decidió suspender al profesor involucrado”.

