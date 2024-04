El Gobierno mandará un proyecto al Congreso para modificar la Ley de Educación y “penar el adoctrinamiento” en las escuelas

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, apuntó este jueves contra los gremios docentes por el paro que lleva adelante CTERA y, por un video que se difundió por redes sociales en las últimas horas donde veteranos de Malvinas se retiraron de un acto escolar en Punta Indio en medio del discurso de una docente, comunicó que el Gobierno modificará artículos de la Ley de Educación “con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas”.

“Por decisión del Gobierno nacional se va a enviar el proyecto de ley para modificar los artículos 11 y 126 de la ley de Educación Nacional con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas. Además, el ministerio de Capital Humano se va a encargar de poner a disposición un canal para que los padres y alumnos puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política que no respete la libertad de expresión. En definitiva, van a poder denunciar cuando sientan que no se respeta su derecho a educarse”, informó el funcionario en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada.

De acuerdo a Adorni, al Ejecutivo le “entristece ver en las aulas o en los actos escolares contenidos con militancia ideológica como el caso de un video que se difundió estos días donde se mostraba un acto en un colegio donde se ofendía a familias, estudiantes y veteranos de Malvinas”.

Asimismo, el vocero apuntó contra los gremios docentes por el paro que se lleva a cabo este jueves en reclamo de “la restitución del piso salarial a nivel nacional, el envío de fondos para programas educativos y un aumento inmediato para los docentes jubilados”.

“Aprovecho para hacer una reflexión sobre el paro docente del día de hoy. Venimos de un año absolutamente catastrófico. En 2023 la Argentina tuvo la inflación más alta del mundo y ¿saben cuántas medidas de fuerza tomaron los gremios docentes? Cero, ninguna. Este Gobierno lleva menos de cuatro meses de mandato y el ciclo lectivo, menos de 30 días. Los chicos recién están empezando a incorporar los contenidos y los padres recién acomodándose a la nueva rutina. ¿En qué cabeza cabe tomar una medida de fuerza en este contexto? Les recuerdo que, en la Argentina, alumnos de tercer grado, muchos de ellos no comprenden lo que leen, el 70% de los chicos no puede resolver un problema de matemática básico, el 50% de los adolescentes no termina la secundaria y la mitad de ellos no lo hacen en tiempo y forma. ¿Qué futuro le espera a un país devastado económica y culturalmente si quienes van a liderarlo son rehenes de sindicalistas que los usan para negociar sus privilegios?, se preguntó el portavoz de Milei.

Milei y su discurso en el inicio del ciclo lectivo 2024: “Hay mucha gente que es socialista sin saberlo”

En el inicio del ciclo lectivo, el pasado 6 de marzo, el presidente Javier Milei cerró un acto escolar en el Instituto Cardenal Copello, donde se formó de adolescente, y allí dio un mensaje a los estudiantes con tintes ideológicos y que tuvo frases como: “Hay mucha gente que es socialista sin saberlo, de hecho eso es estremecedor”; “lo que hacen los políticos es irse de fiesta y pasarles la factura a generaciones que ni siquiera nacieron, y a algunos que además intentan matar, que son los asesinos de los pañuelos verdes. En ese contexto, para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo, y eso lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo y además desde lo biológico”; “todos los días encontramos un nuevo curro y lo sacamos afuera”; o “mencionar a los comunistas es tan peligroso que genera problemas siempre”, al desmayarse una alumna mientras el mandatario daba su discurso.

Qué dicen los artículos de la ley de Educación que quiere modificar el Gobierno

ARTÍCULO 11.- Los fines y objetivos de la política educativa nacional son:

a) Asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales.

b) Garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral, como para el acceso a estudios superiores.

c) Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural.

d) Fortalecer la identidad nacional, basada en el respeto a la diversidad cultural y a las particularidades locales, abierta a los valores universales y a la integración regional y latinoamericana.

e) Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

f) Asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo.

g) Garantizar, en el ámbito educativo, el respeto a los derechos de los/as niños/as y adolescentes establecidos en la Ley N° 26.061.

h) Garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema educativo, asegurando la gratuidad de los servicios de gestión estatal, en todos los niveles y modalidades.

i) Asegurar la participación democrática de docentes, familias y estudiantes en las instituciones educativas de todos los niveles.

j) Concebir la cultura del trabajo y del esfuerzo individual y cooperativo como principio fundamental de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

k) Desarrollar las capacidades y ofrecer oportunidades de estudio y aprendizaje necesarias para la educación a lo largo de toda la vida.

l) Fortalecer la centralidad de la lectura y la escritura, como condiciones básicas para la educación a lo largo de toda la vida, la construcción de una ciudadanía responsable y la libre circulación del conocimiento.

m) Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la comunicación.

n) Brindar a las personas con discapacidades, temporales o permanentes, una propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos.

ñ) Asegurar a los pueblos indígenas el respeto a su lengua y a su identidad cultural, promoviendo la valoración de la multiculturalidad en la formación de todos/as los/as educandos/as.

o) Comprometer a los medios masivos de comunicación a asumir mayores grados de responsabilidad ética y social por los contenidos y valores que transmiten.

p) Brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad responsable.

q) Promover valores y actitudes que fortalezcan las capacidades de las personas para prevenir las adicciones y el uso indebido de drogas.

r) Brindar una formación corporal, motriz y deportiva que favorezca el desarrollo armónico de todos/as los/as educandos/as y su inserción activa en la sociedad.

s) Promover el aprendizaje de saberes científicos fundamentales para comprender y participar reflexivamente en la sociedad contemporánea.

t) Brindar una formación que estimule la creatividad, el gusto y la comprensión de las distintas manifestaciones del arte y la cultura.

u) Coordinar las políticas de educación, ciencia y tecnología con las de cultura, salud, trabajo, desarrollo social, deportes y comunicaciones, para atender integralmente las necesidades de la población, aprovechando al máximo los recursos estatales, sociales y comunitarios.

v) Promover en todos los niveles educativos y modalidades la comprensión del concepto de eliminación de todas las formas de discriminación.

ARTÍCULO 126.- Los/as alumnos/as tienen derecho a:

a) Una educación integral e igualitaria en términos de calidad y cantidad, que contribuya al desarrollo de su personalidad, posibilite la adquisición de conocimientos, habilidades y sentido de responsabilidad y solidaridad sociales y que garantice igualdad de oportunidades.

b) Ser respetados/as en su libertad de conciencia, en el marco de la convivencia democrática.

c) Concurrir a la escuela hasta completar la educación obligatoria.

d) Ser protegidos/as contra toda agresión física, psicológica o moral.

e) Ser evaluados/as en su desempeño y logros, conforme a criterios rigurosa y científicamente fundados, en todos los niveles, modalidades y orientaciones del sistema, e informados/as al respecto.

f) Recibir el apoyo económico, social, cultural y pedagógico necesario para garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades que le permitan completar la educación obligatoria.

g) Recibir orientación vocacional, académica y profesional-ocupacional que posibilite su inserción en el mundo laboral y la prosecución de otros estudios.

h) Integrar centros, asociaciones y clubes de estudiantes u otras organizaciones comunitarias para participar en el funcionamiento de las instituciones educativas, con responsabilidades progresivamente mayores, a medida que avancen en los niveles del sistema.

i) Participar en la toma de decisiones sobre la formulación de proyectos y en la elección de espacios curriculares complementarios que propendan a desarrollar mayores grados de responsabilidad y autonomía en su proceso de aprendizaje.

j) Desarrollar sus aprendizajes en edificios que respondan a normas de seguridad y salubridad, con instalaciones y equipamiento que aseguren la calidad del servicio educativo.

Qué pasó con los veteranos de Malvinas en Punta Indio

El acto anual por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas que organiza la municipalidad de Punta Indio, se vio opacado este martes por un escándalo que obligó a los ex combatientes a retirarse del lugar en medio del evento.

Disgustados por el sesgo “partidario” que atribuyeron al discurso pronunciado por una profesora de historia, se levantaron de sus sillas y se fueron “con lágrimas en los ojos” -según contaron algunos de los presentes-.

El triste episodio se produjo cuando Soledad Reyes, docente y secretaria adjunta del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) de la localidad bonaerense, dio su interpretación del conflicto bélico y también hizo alusión al rol de los medios de comunicación durante aquella coyuntura.

Antes de que la mujer finalizara su discurso, los excombatientes comenzaron a retirarse uno tras otro del patio, aparentemente afectados por la inclinación “político partidaria” que la docente dio a su discurso.

El disgusto de los veteranos ocurrió cuando la profesora compartió su mirada sobre las personas desaparecidas y asesinadas durante la última dictadura militar.

Luego un grupo de los presentes -entre quienes había familiares de los veteranos- interpeló a la maestra e incluso se pidió que desconectaran el micrófono para que no pudiera retomar su alocución.

La profesora Reyes defendió su mirada: “Soy profesora de historia y bueno...”, aunque los reproches volvieron con más fuerza.

“Los combatientes murieron estando ahí y vos hablando de política. No es el día, no es el momento, hay momentos para todo. No podés faltarle el respeto a la gente y a ellos”, se quejó una mujer.

Con información de agencias.

