La policía que mató a un delincuente en La Matanza fue sobreseída

Yanina Marotte, la policía que asesinó a un delincuente que intentó robarle mientras esperaba el colectivo en La Matanza, fue sobreseída tras el exhaustivo pedido de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

El caso ocurrió el miércoles 6 de marzo cuando Marotte esperaba el colectivo y fue sorprendida por delincuentes que intentaron robarle el celular. Durante su defensa, y al dar la voz de alto, la agente mató a uno de los ladrones y por este motivo fue detenida.

Aun así, luego de que se diera a conocer la noticia, fue la propia ministra de Seguridad de la Nación quien solicitó que Marotte sea liberada: “La oficial de la PFA usó su arma y actuó en legítima defensa, defendiéndose de dos delincuentes que la agredieron ferozmente. Ella no puede seguir presa. Para nosotros las víctimas no pueden ser victimarios”.

Horas después de este pedido la efectiva fue puesta en libertad, aunque seguía bajo investigación por el delito de homicidio agravado, por lo que también le dictaron una prohibición para salir del país.

Su situación procesal se modificó en las últimas horas cuando el Juzgado N°15 dictó “falta de mérito para procesar” a la oficial y de este modo fue sobreseída.

Previo a esta noticia, la mujer de 33 años relató como fue aquella madrugada: “Me tomé el tren a las 5.30 de la mañana y me bajé en la estación Madero. Fui hasta el kiosco a comprar un alfajor y después de pagar alguien me agarró de atrás por el cuello. Vi el arma y sentí los golpes en la cabeza. Yo hace 9 años pasé una situación similar, donde estaba con mi hija y nos gatillaron en la cabeza, pero la bala no salió”.

“Se me vino la imagen de mi nena en la cabeza. Yo me levanto todos los días para darle lo mejor a ella”, agregó.

CRM con información de la agencia NA