El PRO se despega de Kueider: “la mayoría” de sus senadores irá a la sesión pedida por el kirchnerismo pero Villarruel especula

:El senador por Córdoba Luis Juez, jefe del bloque Frente PRO del Senado, confirmó esta tarde que “la mayoría” de sus ocho integrantes asistirá a la sesión pedida por Unión por la Patria con el fin de tratar la expulsión del senador por Entre Ríos Edgardo Kueider, quien está preso en Paraguay desde la semana pasada tras haber sido encontrado in fraganti tras cruzar la frontera con la Argentina con al menos US$200.000 en efectivo sin declarar. Esto significa que la reunión pública sí podría realizarse, ya que a los 33 integrantes de la bancada peronista, que comanda Cristina Fernández de Kirchner desde el Instituto Patria, se sumarían al menos cinco de la bancada macrista —a juzgar por las palabras del jefe del bloque— con lo cual estaría sentada la mitad más uno de los integrantes de la Cámara alta, 37 sobre 72, el número necesario para que una sesión pueda empezar. Sin embargo, no está claro que la sesión se realice por una decisión pendiente: la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, todavía no la convocó.

“Para sesionar debe haber un llamado. Con un pedido solamente no se sesiona”, dijeron a elDiarioAR en el entorno de la presidenta del Senado. Admitieron que “hay reuniones pero no hay definición todavía”. No sería la primera vez que Villarruel eluda el cumplimiento del reglamento del Senado, según la conveniencia política del momento.

El reglamento dice que cuando al menos cinco senadores solicitan una sesión especial, la Presidencia del cuerpo dispondrá para el día y horario que mejor estime. En febrero, Villarruel no convocó a una sesión pedida por Unión por la Patria para derogar el megadecreto desregulador de Javier Milei.

Pero en este caso, que el quórum parecería estar garantizado a partir del anuncio de Juez, se le complica mirar al costado y más respecto de un asunto de sensibilidad, que puede afectar a su propia imagen, justo en la búsqueda de un perfil propio para seguir en la política y absolutamente desplazada de la toma de decisiones del Gobierno, según lo expresó públicamente el propio presidente Milei, quien inclusive la relacionó con “la casta”.

Sin perjuicio de la especulación política de Villarruel, es más bien improbable que, una vez conseguido el quórum, los dos tercios de los senadores presentes en la sesión pública voten a favor de la expulsión de Kueider, invocando el artículo 66 de la Constitución nacional, que dice: “Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno”.

El kirchnerismo, además, invoca el artículo 69, que dice: “Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho”.

Kueider enfrenta cargos de lavado de dinero y contrabando de divisas. Tras el incidente, el Partido Justicialista de Entre Ríos lo expulsó, y ahora cumple arresto domiciliario en Paraguay mientras se desarrolla la investigación. Tras su detención, solicitó licencia en el Senado. Luis Juez confirmó la decisión del bloque en el programa Mejor País, del periodista Diego Iglesias, que se emite en Radio Con Vos.

—¿Cuál es la posición del bloque Frente Pro sobre Kueider?

—Bueno, acabamos de tomar la decisión: nosotros vamos a bajar a esa convocatoria. Vamos a concurrir, vamos a dar el quórum.

—¿Y tienen también conversado qué van a votar? ¿Van a votar por la expulsión del senador?

—Primero vamos a construir el quórum, que no es fácil en el Senado de la Nación. Nosotros somos los que consideramos... Primero vamos a poner en claro las cosas, ¿no? El oportunismo le asiste a otro, a nosotros le asiste la coherencia. Siempre, siempre, siempre hemos combatido la corrupción. Y lo de Kueider es un acto de corrupción, es un acto de inmoralidad absolutamente manifiesto. O sea, acá no podemos jugar a los distraídos. Nosotros lo hemos planteado con claridad como presidente de la bancada y hemos dicho con claridad que nosotros no podemos eludir el momento y la responsabilidad que nos toca. Es un acto de extrema vergüenza que lastima, hiere, agravia e injuria al Parlamento de su conjunto, particularmente al Senado de la Nación, y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. La especulación, la picardía, no puede ser para nosotros un motivo, una excusa para no estar a la altura de las circunstancias. Así que el jueves vamos a estar ahí bajando, dando quórum, y después veremos lo que se construye a partir del quórum que se consiga.

Lo de Kueider es un acto de corrupción, es un acto de inmoralidad absolutamente manifiesto. O sea, acá no podemos jugar a los distraídos Luis Juez — senador por Córdoba y jefe del bloque Frente PRO

—Claro, bueno, pero teniendo en cuenta que convocaron los 33 senadores de Unión para la Patria, más ustedes, que son 8, ¿ya hay quórum para la sesión en principio?

—No, tranquilo, tranquilo, los números no son tan sencillos. En el Senado nunca son tan fáciles los números.

El cordobés también se diferenció de su colega entrerriano al señalar: “No me vas a encontrar a mí en un puente en Paraguay con mi novia a la una de la mañana con US$200.000 y US$300.000 en el departamento para pagar a la fianza. ¿De qué estamos hablando?”.

Dijo, al respecto, que esa “es la gran discusión” que sostuvo con su bloque. “No estamos discutiendo el tipo penal, un tipo aduanero. Discutir cuál fue la calificación [de la causa] no nos corresponde, no estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo si la inconducta del senador Kueider es una inconducta de inmoralidad, que lástima y agravia [al Senado], donde nosotros somos dueños de nuestros títulos y jueces de nuestros títulos. Esta es la discusión que vemos sosteniendo con los senadores desde hace una semana”, sostuvo.

Planteó “que cada uno se haga cargo y que vote con su libreta y con su pasado y con su historia”. “O nos agravia la conducta de Kueider o no nos agravia. Si nos agravia, hay un solo camino”, subrayó, insinuando que a la hora de votar podría hacerlo por la expulsión de su colega, detenido en otro país.

“No nos podemos hacer los tontos. Ha sido una gravedad monstruosa lo de Kueider. Monstruosa. No solamente lacera y humilla a él, a su familia: nos lastima a todos nosotros. Ha estado invocando su condición de senador de la Nación para huir, para pasar, para estar, para transitar. En esa mesa donde ponían los doscientos y pico mil dólares que le secuestraron en una mochila, estaba un carné que decía 'Senado de la Nación'”, dijo Juez.

No nos podemos hacer los tontos. Ha sido una gravedad monstruosa lo de Kueider. Monstruosa. No solamente lacera y humilla a él, a su familia: nos lastima a todos nosotros. Ha estado invocando su condición de senador de la Nación para huir, para pasar, para estar, para transitar. En esa mesa donde ponían los doscientos y pico mil dólares que le secuestraron en una mochila, estaba un carné que decía 'Senado de la Nación' Luis Juez — senador por Córdoba y jefe del bloque Frente PRO

“La mayoría del bloque nuestro va a bajar a la sesión”, dijo sobre el final de la entrevista, admitiendo que algunos senadores del Frente PRO podrían no contribuir al quórum.

JJD