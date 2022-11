Procesaron a la familia Etchevehere por el vaciamiento de El Diario de Paraná

La justicia entrerriana dio a conocer este jueves el procesamiento por de los hermanos Etchevehere, de la madre Leonor Barbero Marcial y otros administradores, en la causa formulada hace diez años atrás, por Dolores Etchevehere contra sus familiares directos, por el vaciamiento del tradicional periódico El Diario de la ciudad de Paraná, que dejó a más de 80 familias de trabajadores en la calle, sin que hasta la fecha hayan podido cobrar la indemnización.

Dolores Etchevehere: "Una familia de poder como la mía recurre a la corrupción para acceder al capital y sostenerlo"

Saber más

La jueza de Garantías Carola Baccaluzzo resolvió dictar el procesamiento a los directivos de la firma Sociedad Anónima de Entre Ríos (SAER) –Leonor Barbero Marcial viuda de Etchevehere, Luis Alberto Guevara y Germán Esteban Buffa- al considerar que “obligaron abusivamente a la empresa cuyos bienes e intereses dirigían y administraban, perjudicándola, al aprobar en fecha 16 de marzo de 2012 la venta de diversos inmuebles ubicados en la ciudad de Paraná, Victoria, Nogoyá y Diamante. También dictó el procesamiento de los hermanos Etchevehere, Luis Miguel, Arturo Sebastián, Juan Diego y de Walter Roberto Grenón, al encontrarlos partícipes necesarios de dicho fraude.

“Tales operaciones contaron con la cooperación imprescindible de Walter Grenón, Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Juan Diego Etchevehere -en sus dobles caracteres de socios de SAER y de las empresas Arroyo Ubajay S.A. y Nexfin S.A., y de Construcciones del Paraná S.A.- quienes no solo aprobaron las ventas de aquellos bienes de capital en la Asamblea Extraordinaria de la sociedad anónima, sino que a su vez, decidieron la adquisición de tales bienes para las sociedades que integran, en connivencia y de previo y común acuerdo con los Directores de SAER” dice la sentencia que además advierte sobre el móvil que llevó a los imputados a tener como objetivo el “obtener ventajas patrimoniales personales de tales operaciones, y causar un daño a ésta al dejarla descapitalizada de bienes inmuebles con los cuales garantizar y cumplir sus obligaciones contractuales, comerciales, financieras y fiscales” explica Bacalluzzo en la sentencia, deberes entre los que se encuentra el pago a las y los trabajadores despedidos de “EL Diario”, que afecta a unas 80 familias, que hasta la fecha no han recibido su indemnización.

Una vez concretadas las operaciones de venta de los inmuebles, los montos se distribuyeron siguiendo un acuerdo previo, entre Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agronomía del gobierno de Mauricio Macri, sus hermanos Juan Diego y Arturo Sebastián Etchevehere, la madre de estos Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere y la Asociación Mutual Unión Solidaria, de propiedad de Walter Grenón

También fue procesada Viviana Graciela Grenón y Germán Esteban Buffa, como autores del delito de administración fraudulenta, quienes integraban el directorio de SAER, incluso Grenón ejercía la presidencia, cuando junto a Leonor y sus hijos, decidieron vender los bienes inmuebles de SAER a Walter Grenón, propietario de Red Mutual, que dirigía las empresas Arroyo Ubajay y Nexfin SA.

En un comunicado Dolores Etchevehere calificó como “un fallo histórico” la decisión de la jueza Baccaluzzo en la causa que se iniciara en 2012 a partir de su denuncia contra SAER, la firma propietaria de “EL Diario” de Paraná, por el vaciamiento de la empresa familiar que terminó con 80 trabajadores en la calle.

La querella que representa a Dolores Etchevehere celebró el procesamiento por vaciamiento de El Diario pero adelantaron que van a apelar el sobreseimiento de Luis Miguel Etchevehere en lo que respecta a la utilización para beneficio personal de fondos de Las Margaritas S.A, otras de las empresas familiares dedicadas a la ganadería, lo que califican como estafa. “Las pruebas son contundentes y no teníamos dudas de la autoría y participación de los Etchevehere en el vaciamiento de El Diario, pero también hay elementos para procesarlos por la estafa a Las Margaritas S.A. y estamos analizando apelar esa parte de la decisión”, afirmó el abogado Patricio Cozzi, quien junto a Lisandro Mobilia y Daniela Verón llevan adelante la querella de Dolores Etchevehere en múltiples causas.

La jueza dispuso además el sobreseimiento Barbero Marcial, Sebastián y Juan Diego Etchevehere, imputados como autores de los delitos de administración fraudulenta y tentativa de administración fraudulenta en la causa en donde se investigó que en carácter de Directores de la sociedad Las Margaritas S.A., y con la anuencia de Luis Miguel Etchevehere, en su carácter de socio de dicha firma, tomaron un crédito del Banco Itaú por 250 mil dólares, por considerar que existe ya otro trámite judicial por este tema en el ámbito de la justicia federal.

En este caso, la demanda de Dolores Etchevehere puso al descubierto que la devolución del crédito que tomó la familia Etchevehere, había sido pactada en dólares americanos, a una tasa del 8 por ciento anual, y a cinco años, mientras que -paralelamente- los nombrados devolvían a la sociedad el dinero distribuido, mediante valores a cobrar -cheques de pago diferido-, en pesos argentinos y a una tasa fija anual más beneficiosa, por lo que mientras el valor del dólar subía, se encarecían los valores de las cuotas a pagar al Banco Itaú, y las que devolvían los miembros de la sociedad no alcanzaban a igualar tales valores, al punto tal, que SAER debió gestionar ante el Banco de la Nación Argentina otro crédito a tasa subsidiada destinado a pequeños productores por 900 mil pesos que fue aprobado por resolución del Banco el septiembre del 2016, cuando Luis Miguel Etchevehere ya era ministro de la Nación. El propósito del crédito era destinarlo a saldar la última cuota pendiente del Banco Itaú. Sin embargo la operación se frustró cuando el Banco Nación no realizó el desembolso correspondientes, no obstante desde la querella entienden que hubo un uso abusivo por parte de los hermanos de los dividendos que ingresaban a la firma Las MargaritasS.A., que perjuidcaron económica y financieramente a Dolores Etchevehere, además de plantear que Luis Miguel, Sebastián, Juan Diego y su madre se habían beneficiado a través de un lucro personal indebido.

La jueza indica que el sobreseimiento se basa en que ya existe una causa en el Juzgado Federal y en este sentido hace referencia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha resuelto que la garantía prohibe la doble persecución penal y no solo veda la aplicación de una nueva sanción por un hecho anteriormente penado sino también la exposición al riesgo que ello ocurra. Por eso el sobreseimiento en el caso de la administración de Las Margaritas S.A fue impuesto para sobreseimiento de Leonor Barbero Marcial, los hermanos Sebastián y Juan Diego Etchevehere, imputados en principio como autores de los delitos de administración fraudulenta y tentativa de administración fraudulenta, y de Luis Miguel Etchevehere, que estaba imputado como partícipe necesario de dichos delitos.

No obstante la querella entiende que entre las maniobras de vaciamiento se encuentra el traspaso fraudulento de propiedades y el desvío de créditos en dólares a tasa subsidiada por el Estado, que habían sido otorgados a Las Margaritas S.A. para la producción de soja y los hermanos Etchevehere los utilizaron para beneficio personal. “Del análisis de la ruta del dinero hay elementos suficientes para afirmar que esos créditos fueron utilizados para financiar el vaciamiento de El Diario” expresaron.

La causa que comenzó hace una década a partir de la denuncia de Dolores Etchevehere adquirió relevancia pública a partir de noviembre de 2020, días después de que Dolores junto a pequeños productores y militantes referenciados con Juan Grabois ingresaran en Estancia Casa Nueva para desarrollar el Proyecto Artigas.

“Lo dijimos desde un principio, la única manera que los Etchevehere corruptos tenían de zafar de la justicia era comprar la dilatación de los procesos. Y lo lograron porque pasó una década desde que denuncié este fraude al Estado, a los trabajadores de El Diario y a mí. Pero la contundencia de las pruebas y el esfuerzo que hicimos para visibilizar los pactos de poder que siguen vigentes en Entre Ríos rindió sus frutos y hoy fueron procesados. Esta es una victoria histórica porque de a poquito se va desenmascarando lo que realmente son, unos delincuentes. Esperamos que no tenga que pasar otra década para que los condenen como corresponde”, afirmó Dolores Etchevehere luego de conocer la noticia del procesamiento.

“Esta decisión de la justicia reconoce la actividad delictiva de la familia Etchevehere y por lo tanto impacta en otras causas que están en curso como la causa por extorsión y violencia económica hacia Dolores Etchevehere y la causa por lavado de activos, ambas en la justicia federal de Entre Ríos; la causa por la sucesión de Luis Félix Etchevehere que tramita en la justicia civil de la provincia” concluyen.

SM/MG