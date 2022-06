Pronsato y las razones de su renuncia al gasoducto Néstor Kirchner: “Me decían sí, sí, y después las cosas no ocurrían”

El ingeniero Antonio Pronsato, exfuncionario que encabezó la unidad ejecutora de Enarsa a cargo del proyecto del Gasoducto Néstor Kirchner, y que negó este lunes ante la Justicia haber presionado para beneficiar a alguna empresa en la causa que investiga si hubo irregularidades en la licitación de la obra, dio detalles de su salida del proyecto.

Gasoducto Néstor Kirchner: exfuncionario a cargo del proyecto negó presiones en la licitación

Pronsato explicó que el proyecto comenzó a ralentizarse “después de Semana Santa” cuando “todas las decisiones, una detrás de la otra, no se tomaban”. En declaraciones al periodista Reynaldo Sietecase en Radio con Vos, el ingeniero aseguró desconocer las razones por las que sucedía eso: “No me contestaban. Ojalá me hubieran dicho ‘es por esto o por esto otro’, pero era peor, me decían sí, sí, sí, y después las cosas no ocurrían”, lamentó quien tenía a cargo la unidad ejecutora a cargo del gasoducto Néstor Kirchner hasta hace dos semanas, cuando presentó su renuncia a Enarsa y desató una crisis política que aún no acaba y que, por lo pronto, ya le costó el puesto a Matías Kulfas en el ministerio de Desarrollo Social.

Ante el juez Rafecas, Pronsato testificó con el objetivo de contestar sobre las cuáles eran a su entender las razones técnicas, políticas y organizacionales que paralizaron al proyecto y explicar las causas de su renuncia.

Este martes, en la entrevista radial, al igual que lo había hecho horas antes ante la Justicia, ratificó que “jamás” recibió presiones en el proceso de licitaciones y contratos que le adjudicaron buena parte de la obra a la empresa Techint. “Nunca recibí presiones. Trabajé ocho años bajo las indicaciones de Julio De Vido (exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la República Argentina en las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, entre 2003 y 2015). Jamás se me dio indicaciones de poner o sacar un contratista o de forzar una licitación en una cuestión técnica. Muy por el contrario, se me decía ‘andá y hacé’”.

Según Pronsato, “la selección del tamaño y las dimensiones de los materiales no está en discusión, como se planteó durante la polémica salida de (Matías) Kulfas. No es que sea correcto para mí, es correcto para los libros. Uno tiene que ajustarse a la norma y a los cálculos”, detalló.

Asimismo, aseguró que sentía “vergüenza” porque el proyecto “esté paralizado, porque reporta una inmensa ganancia para el país. Se pierden de 3 mil a 6 mil dólares por cada minuto en el que no se hace nada”, sentenció.

La causa

Las líneas de investigación planteadas por la fiscalía, sobre las que deberá definir el juzgado son tres: el supuesto direccionamiento de la licitación en favor de Techint, la posible violación a la ley de compre nacional en relación a adjudicación para la provisión de válvulas y la posibilidad de que algún empresario hubiera ejercido influencias indebidas para quedarse con algún tramo de la obra.

En este expediente se acumularon denuncias presentadas por dirigentes de la oposición y abogados particulares inspiradas en el informe 'en off' que el viernes por la noche se difundió desde el Ministerio de Desarrollo Productivo con cuestionamientos al proceso licitatorio -que aún está abierto-; planteos que fueron rechazados y desmentidos por la empresa Ieasa (Integración Energética Argentina Sociedad Anónima) a través de un comunicado.

El sábado, en su respuesta, la empresa estatal Energía Argentina (Ieasa) criticó el “off” de Desarrollo Productivo al considerarlo “una nota carente de conocimiento técnico” y negó que se haya armado “un pliego de licitación a la medida de Techint”.

En esa réplica, la empresa aseguró que ese grosor en el laminado de la chapa responde a estándares internacionales que exigen determinados “alcances técnicos” para los gasoductos, en proporción a la extensión del trazado y la presión del gas a transportar.

Además, informó que para la adquisición de válvulas “el proceso licitatorio aún se encuentra abierto y será declarado fracasado, debido a que ninguna de las ofertas cumple con los plazos de entrega solicitados”, con lo cual respondió otro de los reproches incluidos en la nota 'en off' enviada por WhatsApp.

