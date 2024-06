La provincia de Buenos Aires elimina la repitencia en las escuelas secundarias

El gobierno de la provincia de Buenos Aires eliminará la repitencia en las escuelas secundarias. Así lo anunció esta tarde el ministro de Educación de Axel Kicillof, Alberto Sileoni, junto a otros cambios significativos. De este modo, los estudiantes no recursarán más aquellas materias que hubiesen aprobado por las que no. Ahora sólo deberán esforzarse en mejorar en los conocimientos no alcanzados. Esto se resolvió durante la reunión del Consejo General de Educación de la provincia que se llevó a cabo hoy. Los cambios se implementarán desde el 2025

Bajo el slogan “Es más secundaria” lo que se pretende lograr es: “más enseñanza, más aprendizaje, más participación, más tiempo de escuela, más acompañamiento a las y los estudiantes, más esfuerzo de docentes y estudiantes, más inversión del Estado provincial”, según señalaron en un documento.

Específicamente esto incluye un “nuevo régimen académico” para que “las escuelas puedan organizar la enseñanza de acuerdo a su realidad institucional” . También contempla una “nueva forma de acreditación para valorar el esfuerzo y lograr más aprendizajes”. La misma se lleva a cabo “por materia”, con “calificación por cuatrimestre” y “se aprueban con 7 o más”. “Las materias aprobadas no se recursan, las materias pendientes de aprobación se enseñan y estudian más porque se intensifican o recursan hasta que los y las estudiantes adquieran los conocimientos”, detallaron.

Sobre el último punto se resolvió que “nadie estudia sola o solo: se establecen 4 períodos más de intensificación y profundización de la enseñanza y el estudio (períodos de 15 días al inicio y final de cada cuatrimestre, diciembre y febrero)” y “se pueden intensificar hasta 4 materias en total pendientes de aprobación de ciclos lectivos anteriores”. Luego, “a partir de la quinta materia pendiente, se definirá cuáles son las 4 materias que se intensifican y cuáles se recursan”.

