Rafael Di Zeo amenazó “iniciar una guerra” contra Patricia Bullrich y la ministra lo denunció ante la justicia

Un audio atribuido a Rafael Di Zeo, líder de la barra brava de Boca Juniors, amenaza con “ir a la guerra” contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras la sanción impuesta a dos líderes de la “12”, Fabián “Topadora” Kruger y Fernando “Lana” Gatica, quienes fueron afectados por el derecho de admisión tras los incidentes ocurridos en el partido que enfrentó a Boca contra Gimnasia y Esgrima, en Santa Fe, en el que el presidente del club, Juan Román Riquelme, debió interceder entre los hinchas y la policía.

En la grabación, Di Zeo se manifiesta indignado por las medidas del Gobierno y asegura estar dispuesto a “hacer quilombo” como represalia. En su conversación con un interlocutor llamado “Walter”, cuya identidad no ha sido confirmada, el barrabrava declara: “Cuando vayan a la cancha les vamos a pegar a los del Ministerio. Le vamos a hacer eso”. La amenaza se intensifica cuando añade: “¿Qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra. Me gusta más la guerra que entrar a la cancha”.

La ministra Bullrich respondió a las presuntas afirmaciones de Di Zeo través de un breve mensaje en su cuenta de la red social X, declaró: “Di Zeo, a mí no me amenaza nadie. Ahora no solamente tenés restricción para entrar a las canchas, sino que te hacemos una denuncia penal por amenazas e intimidación pública”.