Renunció un funcionario cercano Karina Milei investigado por el caso Libra

El funcionario Sergio Morales, quien se desempeñaba hasta como asesor en criptoactivos de la Comisión Nacional de Valores (CNV), presentó su renuncia este viernes, relacionada al escándalo por la criptomoneda LIbra que difundió el presidente Javier Milei.

Morales, quien está siendo investigado por sus vínculos con los empresarios involucrados en la posible estafa de Libra, había llegado a la CNV durante el segundo semestre del año pasado, tras un breve paso por la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza Karina Milei.

“Enfatizo desde ya que no he cometido delito alguno y que siempre he cumplido adecuadamente mi actuación como asesor externo de esta comisión”, sostuvo en su renuncia. Y agregó: “Quiero evitar que la publicidad que han tenido los hechos investigados afecte la sólida reputación de este organismo de control”.

Poco antes de que trascendiera su renuncia, Morales se presentó a través de dos abogados, Karin Kozak y Ramiro Salaber, en los tribunales federales de Comodoro Py, para ponerse a disposición del fiscal a cargo de la pesquisa, Eduardo Taiano.

El ya exasesor de la CNV aparece vinculado a Mauricio Novelli, uno de los empresarios detrás de la criptomoneda LIBRA. Los dos ingresaron a la Casa Rosada, el 11 de junio pasado, de acuerdo a los registros de ingresos y egresos del edificio de Balcarce 50, donde se reunieron con la hermana del presidente Javier Milei.

MM con información de la agencia NA.