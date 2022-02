Rodríguez Larreta criticó la renuncia de Máximo Kirchner: “Es una interna grave para el país”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, criticó la renuncia de Máximo Kirchner luego del acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“La situación interna del oficialismo genera una incertidumbre que en este momento crítico de la Argentina no ayuda nada”, declaró Larreta en la rueda de prensa que dio durante la presentación de una obra en la Ciudad de Buenos Aires.

Larreta remarcó que el país “necesita un plan económico que diga cómo generar empleo, invertir y aumentar las exportaciones”. Y aseguró: “Necesitamos tener una visión a largo plazo, un plan. Situaciones como esta generan más confusión, que es lo último que Argentina necesita. Es muy inoportuno, no ayuda nada”.

Con respecto a la decisión de Máximo Kirchner de renunciar a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos, Larreta analizó: “El problema no es la renuncia de un jefe de bloque o no, el problema es que no tenemos una visión, un rumbo, un plan claro que nos diga cómo crecer y dar trabajo”.

La situación interna del oficialismo genera una incertidumbre que, en este momento tan crítico para la Argentina, no ayuda en absolutamente nada. pic.twitter.com/2tAMh9I9Za — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) 2 de febrero de 2022

También destacó que la situación interna del Frente de Todos afectará al acuerdo con el FMI: “Para el país es muy grave que se muestren diferencias, contradicciones, idas y vueltas, en algo tan crítico como la relación y el acuerdo con el FMI. Los problemas internos de ellos, que son muchos, son un tema del oficialismo”.

El jefe de Gobierno de la Ciudad adelantó que este mediodía tendrán una reunión de la mesa de Juntos por el Cambio en la que analizarán la posición de la oposición con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que el Gobierno enviará al congreso.

Rodríguez Larreta aclaró que todavía no vieron “la letra chica del acuerdo” con lo cual “es difícil adelantar una posición”, pero adelantó que la decisión que se tome será “unificada y conversada en la mesa de Juntos por el Cambio”. Y le solicitó nuevamente al gobierno un plan económico: “El tema no es el acuerdo con el FMI, sino tener un plan económico donde ese acuerdo se enmarque. Un plan que nos diga cómo vamos a crecer”.

La marcha contra la Corte Suprema

Una vez más, Rodríguez Larreta criticó la movilización en contra de la Corte Suprema que se realizó ayer frente a Tribunales, con el aval y la presencia de algunos funcionarios del Gobierno. “Me parece de altísima gravedad institucional que haya una marcha pidiendo la renuncia de los miembros de la Corte Suprema”, aseguró el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Larreta también apuntó contra los funcionarios que participaron del 1F: “Es más grave que el gobierno participe, la impulse e incluso haya funcionarios que fueron a la marcha”.

