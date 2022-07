La Rural de Palermo y su acto inaugural, sin la presencia de autoridades del gobierno nacional

El acto de apertura oficial de la 134º edición de la Exposición Rural de Palermo, luego de dos años de ausencia por la pandemia, se realizará este sábado desde las 11. La ceremonia será encabezada por el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, quien estará acompañado por integrantes de la Comisión Directiva, de la Mesa de Enlace nacional y por diferentes representantes de la cadena agroindustrial. Además, confirmó asistencia el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La Rural 2022 repleta de rarezas: los tiempos cambian y en vez de terneros ahora nacen bucerros

Saber más

La pista central de la Rural de Palermo fue testigo de momentos históricos del país. El acto de inauguración siempre fue una caja de resonancia política. En 1988 una silbatina interrumpió el discurso del presidente Raúl Alfonsín. En el kirchnerismo, las ausencias de Néstor y Cristina Kirchner fueron una constante que se cortó con la presencia de Mauricio Macri en la versión 2016 de la Exposición. El que sí contó con una asistencia perfecta a la “gran fiesta del campo en la ciudad” fue Carlos Menem.

Este año el contexto es diferente. Los cambios en el Gabinete determinan la ausencia de funcionarios de Agricultura. El desembarco de Sergio Massa como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura derivó en la renuncia de Julián Domínguez al frente de la cartera agropecuaria, que perderá rango de ministerio y se transformará una vez más en Secretaría. Esto genera incertidumbre entre productores y dirigentes. “Más allá de los nombres, lo que nos importa son las políticas que se van a implementar desde este nuevo Ministerio”, sostuvo el titular de la SRA, Nicolás Pino, quien también apuntó contra el gasto fiscal. “También esperamos que la degradación de rango traiga aparejada una reducción del gasto público”, afirmó.

La relación entre el campo y el Gobierno está signada con enormes desencuentros, y con una mirada del oficialismo que está puesta en el ritmo de comercialización de la última cosecha de soja, en un contexto del país muy complejo por la falta de dólares, la crisis cambiaria y una situación económica que impacta en las diferentes clases sociales.

Una muestra con fuerte presencia opositora

Durante la semana dijeron presente Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, Elisa Carrió y Soledad Acuña. Además recorrieron el predio José Luis Espert, Jorge Macri, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Javier Milei, Mario Negri, entre otros.

Durante su visita, el ex presidente Macri indicó: “He venido a acá a ratificar mi apoyo al campo y decirles que soy muy optimista acerca del futuro de la Argentina, a pesar del momento muy difícil. Ese futuro es con el campo, no contra el campo”.

“Sé de la angustia y de la preocupación de todos, pero como les dije: nada bueno iba a pasar con un Gobierno que no tenía plan y no tenía rumbo”, completó el ex mandatario.

En tanto, este viernes estuvo el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, quién sostuvo: “Es una alegría el éxito que está teniendo esta Rural presencial después de dos años en los cuales no se pudo hacer. Charlamos con la Mesa de Enlace y le di mi apoyo hacia el sector que es un motor fundamental para el progreso de la Argentina”.

Somos-Barrios de Pie no marchará a La Rural, lo hará al Congreso

El Movimiento Somos Barrios de Pie resolvió marchar este sábado hacia el Congreso Nacional y modificar así su decisión inicial de protestar frente al predio de la Sociedad Rural en Palermo, por haber recibido “amenazas” y para evitar poner en riesgo la “integridad y la vida” de los manifestantes, según informó la organización.

“Desde el llamamiento a una pacífica movilización con el objeto de pedirle a un sector minoritario que acompañe al resto de la sociedad, no hemos recibido más que amenazas, insultos y agravios por parte de diferentes personas que acompañan a los grandes productores agropecuarios”, expresó el movimiento, a través de un comunicado.

En este contexto, la organización resolvió marchar desde las 11 hacia el Congreso Nacional para repudiar la “prepotencia de los poderosos”.

“Estamos en tiempos difíciles que requieren el máximo de las responsabilidades de todos los sectores de nuestra sociedad. Parece que lamentablemente no han querido o podido entender el corazón de estas palabras”, expresó Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie.

A través de un comunicado, recordó que durante “más de veinte años” la organización realiza movilizaciones de diferente índole “con el bienestar del pueblo argentino como única preocupación”.

“Con madurez política tomamos una decisión en pos de no regalarle ninguna excusa a los violentos de siempre y garantizar la seguridad de todos los argentinos y argentinas”, agregó Menéndez.

En la convocatoria -ahora modificada- a una protesta frente al predio de La Rural, Menéndez había expresado que el sector agrario especulador “busca un proceso devaluatorio”, que generaría “una depreciación de los ingresos de los trabajadores que ganan sus sueldos en pesos”.