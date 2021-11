Santiago Cafiero: “Estamos acentuando las relaciones con EEUU, pero no sólo por el FMI”

"La voz de la Argentina se escuchó. Temas que la Argentina venía planteando hace tiempo en diferentes ámbitos y foros internacionales son parte del documento final del G20". De regreso a Buenos Aires, luego de acompañar a Roma y Glasgow a Alberto Fernández, el canciller argentino Santiago Cafiero consideró "satisfactoria" la gira, habló de cómo continuará la negociación con el FMI y de los contactos con el gobierno de Joe Biden que, afirma, van más allá de lo referido a la cuestión de la deuda argentina.

A modo de balance oficial, en un diálogo con elDiarioAR y otros medios que cubrieron la gira europea, Cafiero consideró que el hecho de que "dos temas puntuales que la Argentina venía planteando, el fondo de resiliencia y los sobrecargos, hayan estado en el documento final del G20 habla de que la Argentina tiene una voz que no solo expresa el caso argentino, sino también a los países de renta media que están en una situación similar".

El canciller dijo, además, que las bilaterales que Fernández mantuvo con la canciller alemana Ángela Merkel, y los mandatarios de Francia y España, Emanuel Macron y Pedro Sánchez, "han sido de gran importancia" y reflejan "el vínculo que quiere tener Argentina con Europa". Como ha planteado Fernández, el gobierno argentino se trazó una táctica al inicio del mandato del Frente de Todos (FdT) de potenciar el vínculo con los mandatarios europeos en momentos que había tensión explícita con EEUU, gobernador por Donald Trump.

El triunfo de Joe Biden produjo un giro. En Roma, Fernández tuvo un breve encuentro con el presidente estadounidense y luego una charla con su esposa, Jill Biden. EEUU es clave en la postura del FMI respecto a la deuda argentina pero el gobierno sostiene que la relación que se impulsa con la potencia americana va más allá de ese renglón particular que, por otro lado, figura entre las urgencias de la gestión Fernández.

“Estamos acentuando las relaciones con EEUU, hemos tenido misiones, el Ministro de Economía ha viajado permanentemente pero lo que hay que entender es que no solo nosotros hablamos del fondo y de la deuda apunta a una relación integral. "Profundizamos la economía del conocimiento, la exportación de talento argentino, las relaciones comerciales y las relaciones políticas de alto nivel", sostuvo.

El canciller afirmó que el el contacto con Biden no se analizó la posibilidad de un viaje a EEUU, pero que para "Argentina es importante tener una relación madura y una relación a partir de sus capacidades con Estados Unidos". "Nosotros tenemos por ejemplo, el tercer sector exportador de la economía argentina hoy es la economía del conocimiento y uno de los destinos de esas exportaciones es EEUU, con lo cual es un mercado importante para cuidar y la Argentina tiene mucho para avanzar", aseguró.

"Tenemos que tener relaciones maduras, inteligentes, defendiendo la soberanía nacional, y apalancada en las capacidades que tiene la Argentina, capacidades en términos productivos, científicos tecnológicos y ese es el desafío para avanzar, el desafío que se plantea el presidente en cuanto a las relaciones internacionales y comerciales", dijo Cafiero en un contacto con los medios durante el vuelo de regreso.

De China al FMI

Cafiero afirmó, además, que más allá de las urgencias del gobierno respecto al FMI, se abordan otras agendas. "No solo habla del FMI la Argentina cuando se junta con los líderes del mundo, naturalmente que es el tema principal que tenemos pero no es que profundizamos la relación con Europa por la cantidad de cuota parte o de sillas en el FMI. Profundizamos la relación con Europa porque entendemos que ahí tenemos un vector del multilateralismo, un vector para posicionarse de un modo distinto y que ha tenido recepción sobre todo con la mirada que tiene la Argentina sobre Latinoamérica", afirmó.

A su vez, aseguró que el gobierno argentino no tiene "fecha" para que el board del FMI trate la cuestión de los sobrecargos, uno de los temas prioritarios. "No tenemos fechas" sobre cuándo se tratará el tema en el fondo "pero si pensamos que los pasos que uno tiene que ir dando se fueron dando, que son generar un entendimiento mayoritario de que es lo que está sucediendo, generar una comprensión de cuál es la trayectoria que se tiene que seguir, y son pasos que se dan acumulando", aseguró. "Consideramos que las reuniones de alto nivel del FMI o de los distintos organismos multilaterales de crédito, en esas circunstancias es cuando se permite la posibilidad de que hagan esos cambios de arquitectura, no tenemos fecha pero Argentina seguirá insistiendo en su posición", agregó.

Contó, apuntó, además, al encuentro bilateral que tuvo con el canciller chino, Wang Yi, en el marco del G-20 en Roma, con quien analizó un posible viaje de Alberto Fernández en 2022 pero que antes podría haber una misión comercial para "acentuar todo el comercio que tenemos con ellos y continuar con los distintos institutos que tenemos; tenemos una comisión de tratamiento binacional respecto a temas comerciales y uno de los puntos fue que esa comisión vuelva a trabajar rápidamente". Confirmó, además, que Argentina abrirá un nuevo consulado en China. Mencionó, además, que en noviembre habrá una visita de inversores saudíes y en diciembre del Fondo Soberano ruso.

"Uno de los ejes del viaje fue que el presidente tenga la posibilidad de trabajar en persona, porque hasta acá no se había podido hacer, por la pandemia, de foros de alto nivel. Ese fue el objetivo y se cumplió, la voz de Argentina se escuchó. Llevar el reclamo que propone nuestro país de modificaciones sistémicas en este caso desde el punto de vista de la arquitectura financiera, y del otro lado del punto de vista de la sustentabilidad ambiental para adelante, el cambio climático, que la voz de la Argentina se escuche en esos foros ha sido importante sobre todo por lo que ha recogido muchísimos apoyos en las dos cuestiones", completó Cafiero.

