Mientras sigue bajo la lupa por sus millonarias donaciones, la Fundación Faro anunció un acto con Milei

El presidente Javier Milei será el principal orador de un evento que realizará el próximo martes la Fundación Faro, la entidad que funciona como propaganda ultra y que tuvo que rendir cuentas ante la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre quienes fueron los aportantes que en su primer año de vida le permitieron recaudar US$4,8 millones.

A principios de mes, la Inspección General de Justicia (IGJ) intimó formalmente a la entidad a revelar quiénes realizaron las donaciones millonarias que declaró haber recibido durante 2024. Faro contestó a la IGJ con el detalle de los contribuyentes. La información aún no es pública: cualquier interesado podrá pedirla a partir de ahora a través de un trámite a distancia.

Según contó elDiarioAR, la Fundación arrancó en los últimos dos meses de 2024 y pudo recaudar ese año $4.961 millones, equivalentes a lo que entonces eran US$4,8 millones, según consta en el balance que presentó en abril de 2026, con 12 meses de retraso, ante la IGJ.

La Fundación fue ideada por el presidente Javier Milei y su asesor estrella, Santiago Caputo, con el objetivo de difundir las ideas libertarias de su Gobierno. Colocaron al frente al político ultraconservador, Agustín Laje, y dejaron en manos del hermano mayor de Caputo, Francisco, el nexo con los empresarios.

Fue Francisco Caputo quien resolvió que lo mejor era montar la Fundación Faro sobre otra ya existente para evitar los trámites de inscripción ante la IGJ. Así, la nueva entidad se levantó sobre los papeles de la Fundación Valorar. Según contó este medio, la recaudación de Faro contrasta con lo que recolectaba la Fundación Valorar en 2023, unos $49,8 millones, unos US$61.000 de aquellos tiempos. Es decir, los ingresos se multiplicaron por 78.

Ahora, la IGJ, —organismo que depende del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques–, le exigió la presentación del llamado “Anexo XIII”, una declaración jurada sobre la licitud y el origen de los fondos que la normativa vigente obliga a adjuntar cuando se reciben donaciones superiores a 40 salarios mínimos en un período de 30 días.

Milei expondrá allí el próximo martes junto con David Friedman, hijo de Milton Friedman, Premio Nobel de Economía y uno de los más admirados por el Presidente. Economista como su padre, David Friedman es uno de los principales defensores del llamado anarcocapitalismo.

Otro de los expositores será Martín Krause, quien fue asesor en educación de Milei durante la campaña electoral y fue repudiado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) por banalizar el holocausto. Es que Krause había planteado que si la Gestapo hubiera sido argentina“, habría sido mejor, ”porque somos unos chantas“ y no se habría producido una masacre de la magnitud que generó el nazismo. ”Somos unos chantas, porque no cumplimos nada. Dentro de todo, mejor. Esto me hace pensar un poco“, aventuró Krause, docente de las facultades de Economía y Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la UCEMA.

Desde el 8 de mayo, Krause es Director Académico de la Fundación. El martes hablará junto con Milei y el diputado Bertie Benegas Lynch, otro de los expositores.

CC