Silvia Lospennato, candidata del PRO: “Los resultados no son los que esperábamos”

La candidata del PRO, Silvia Lospennato reconoció la derrota pasadas las 19 horas en el bunker de su partido, en un discurso breve de menos de siete minutos. Admitió que los resultados que obtuvieron en las eleccione sporteñas no fueron los que esperaban y sostuvo que en la campaña quisieron “quebrarla”. Es la primera derrota del PRO en la Ciudad en 18 años.

“Tenemos mucho trabajo por delante. Queremos un cambio con respeto y sin insultos. Vamos a seguir gobernando esta ciudad de Buenos Aires y lo vamos a hacer cada día”, sostuvo.

Así también agradeció a su familia “que tuvo que soportar las agresiones de una campaña que no respetó las reglas de la democracia”.

Y se dirigió a “todos los ciudadanos porteños y del país que se hartaron de la corrupción”. Les pidió que “estén atentos y vigilantes, si no quieren que la historia se repita una y otra vez”. Y les dijo que “les toca a ustedes defender sus valores (porque) nadie lo va a hacer por ustedes, si ustedes no lo hacen”.

“Yo soy un testimonio de que se puede hacer política con seriedad, con honestidad, sin agresión. Y también quiero ser un testimonio de que no solamente se lidera desde la victoria, sino que se libera desde las convicciones”, se autodefinió.

Y tras agradecer a los votantes porteños y a todo el PRO a nivel nacional, afirmó: “Voy a honrar cada uno de los votos que me confiaron los porteños desde mi banca a la legislatura. El cambio que representamos, la manera de ser del PRO, están más fuertes que nunca. No se rindan, porque yo tampoco me voy a rendir”.

Después de Lospennato, habló el jefe de Gobierno Jorge Macri que admitió el mensaje de las urnas y renovó su compromiso al frente del Gobierno Porteño.

