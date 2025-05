Avance de la ultraderecha en las elecciones de Portugal

La Alianza Democrática (AD) de Luís Montenegro ha vuelto a ganar sin mayoría absoluta las elecciones legislativas en Portugal, lo que permitirá que el actual primer ministro continúe en el cargo. Con más del 99% escrutado —los cuatro diputados que se dirimen en el voto de la emigración no se conocerán inmediatamente—, los conservadores ganan con más del 32% de los votos y obtienen 89 diputados, mientras que el Partido Socialista (PS) retiene el segundo puesto con el 23,4% y 58 escaños. La extrema derecha de Chega le pisa los talones, con el 22,6%, tan solo 49.000 votos por debajo, y el mismo número de parlamentarios.

Se trata de una importante victoria de la derecha en unos comicios donde la participación ha sido del 64%, cuatro puntos más que hace un año. Si se suman sus votos, las derechas de AD —coalición integrada por la formación de Montenegro, el Partido Social Demócrata (PSD) y el minoritario Centro Democrático e Social (CDS)—, Chega e Iniciativa Liberal, que sube de ocho a nueve diputados, logran el 60% de los sufragios.

Su principal rival, el Partido Socialista (PS) de Pedro Nuno Santos, pierde 400.000 votos y 20 asientos en la Asamblea de la República. El PS ha logrado retener la segunda posición pese a que durante buena parte del escrutinio iba por detrás de Chega. El voto del distrito de Lisboa, el más poblado, ha sido fundamental para una remontada que es escaso consuelo. Pasada la medianoche Santos ha comparecido para anunciar que pedirá elecciones internas en el partido y no se postulará para seguir liderándolo. Al mismo tiempo, insistió en que el PS no debe apoyar la investidura de Montenegro, pues su programa “van contra los principios y los valores” de la formación.

La derrota es más dolorosa si se tiene en cuenta que en las elecciones de 2022 habían logrado la mayoría absoluta con António Costa de candidato. El mandatario dimitió un año después tras una investigación de la fiscalía que incluyó el registro de su domicilio, pero que hasta la fecha no ha resultado en indicios de corrupción. Costa preside hoy el Consejo Europeo.

El partido ultraderechista Chega, encarnado en la figura del polémico André Ventura, pasa del 18% al 22% del voto en un año. “Hoy se rompe el bipartidismo en Portugal”, ha declarado Ventura al conocerse las proyecciones electorales, que los situaban por delante de los socialistas. “Hoy Chega es la alternativa de gobierno”, ha añadido. En su ajustada pugna con los socialistas, el voto en el extranjero se anticipa relevante; en 2024 Chega fue el partido ganador entre los emigrantes portugueses. Los casi 50.000 votos de ventaja que obtuvo el PS en el interior hacen difícil un vuelco en votos, pero sí es posible que los adelanten en escaños.

AD gana con gran fuerza en el norte del país, donde suele obtener buenos resultados. Chega, por su parte, mejora en sus feudos. En el Algarve vuelve a ser primera fuerza, pero si en 2024 lo hacía con el 27%, ahora sube casi el 34%. En la localidad donde más votos obtuvo hace un año, Elvas, en el Alentejo, con el 36%, se dispara ahora al 43,5%. El ascenso es fulgurante si se tiene en cuenta que en 2022, cuando el PS obtuvo la mayoría absoluta, estaban en el 7%. Tres años antes, Ventura era su único diputado.

Compleja aritmética parlamentaria

La victoria de Montenegro no supone, no obstante, el fin de la inestabilidad parlamentaria en Portugal, donde en los últimos cinco años y medio se han celebrado cuatro comicios. Salvo un sorpresivo acuerdo con Chega, que Montenegro ha negado reiteradamente que vaya a sondear, la mayoría relativa que ha obtenido no le permitirá desarrollar libremente su programa político, salvo que los nuevos dirigentes del PS decidan darle viabilidad. En su discurso de agradecimiento, el primer ministro ha reclamado que “las oposiciones”, en referencia velada a derecha e izquierda, “respeten y dialoguen” con su gobierno y con él mismo, en tanto que primer ministro. También ha dicho que habrá más control de la inmigración y de la seguridad, lo que podría interpretarse como un guiño a Chega.

Portugal no podrá, en cualquier caso volver a celebrar elecciones antes de un año por una doble circunstancia: el parlamento no se puede disolver antes de los seis meses, y tampoco convocar comicios el presidente de la República cuando le queden menos de seis meses de mandato, situación en la que se encontará Marcelo Rebelo de Sousa en el inicio de 2026. No obstante, Ventura ha dicho en su primera intervención ante los medios que va a “luchar porque haya estabilidad y un gobierno digno en Portugal”.

El resto de partidos del arco parlamentario han obtenido resultados menores. A la izquierda, el Partido Comunista (en su coalición electoral, la CDU), se queda en tres diputados; el Bloco de Esquerda cae a uno, mientras que Livre encabeza las formaciones a la izquierda del PS con seis parlamentarios. Entra por primera vez en el Parlamento la formación JPP —autonomista por Madeira—, y mantienen su única diputada los animalistas del PAN.

El resultado muestra que los votantes han castigado la decisión de Pedro Nuno Santos de rechazar la moción de confianza que presentó Montenegro, una negativa en la que coincidió con Chega. El primer ministro tomó tal decisión ante las dudas surgidas tras trascender en los medios portugueses que una empresa familiar cobraba cantidades periódicas de una empresa vinculada con intereses en el negocio de las apuestas. Sus explicaciones parciales no convencieron a la oposición.