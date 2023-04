Son diez los colectiveros implicados en el ataque a Sergio Berni tras el crimen de Barrientos

De acuerdo a los últimos resultados de la investigación, son diez los colectiveros que quedaron implicados en la causa por agresión y lesiones al ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni, según surge de la causa que sigue adelante el fiscal penal y contravencional porteño Carlos Fel Rolero.

Berni insistió con que fue víctima de un "ataque en patota" y se comparó con Fernando Báez Sosa

La identificación se llevó adelante con cámaras públicas y privadas así como por el testimonio de policías de la Ciudad que estaban en el lugar y declararon sobre los golpes que recibió Berni en el lugar.

Todos los implicados son colectiveros y serán indagados progresivamente aunque se descartan nuevas detenciones ya que la semana pasada dos de ellos sí fueron detenidos, pero recuperaron la libertad a las 24 horas luego de manifestaciones de repudio por la forma en que se los detuvo y por lo desproporcionado de la medida.

Incluso, a raíz de esta situación, los colectiveros habían anunciado un paro indeterminado que luego quedó sin efecto cuando fueron liberados.

Berni declaró este martes que el pasado jueves “me reuní con ellos (los representantes de choferes de colectivos). Nada se justifica, pero los entiendo”, aclaró, al tiempo que manifestó no tener “rencor. Hice lo que tenía que hacer, trabajar. No voy con custodia. Más allá de la agresión, de mi parte no hubo una sola denuncia”, sentenció. Asimismo, el funcionario reiteró que de estar en la misma situación, “haría lo mismo. No estoy disociado de lo que le pasa a la gente”, concluyó.

En tanto, en las últimas horas, el secretario general de la Unión de Tranviarios Automotor, Roberto Fernández, pidió declarar ante el fiscal por lo sucedido, en calidad de testigo.

Con información de NA.

IG