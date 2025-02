Suspensión de las PASO: quién gana y quién pierde en el escenario electoral que se avecina

Las PASO (elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), instauradas por ley en 2009 y estrenadas en los comicios de 2011, están a punto de ser suspendidas este año.

El Senado tramita la media sanción de Diputados y podría ser ley en las próximas horas. Supuestamente están los votos. La de este año será, en tal caso, la primera elección nacional, después de siete votaciones, en que las agrupaciones políticas deberían resolver por su propia cuenta las listas de candidatos a diputados y senadores de la Nación con reglamentos internos de cada frente, sin que medie el Estado, o bien a dedo del líder partidario. Es volver a como votábamos 15 años atrás.

El argumento del Gobierno es por un lado el gasto en hacer dos elecciones (la de agosto y la de octubre), en un contexto de ajuste/motosierra para sostener el superávit fiscal, y por el otro, que las PASO sirven únicamente para los espacios donde hay más de una lista, es decir una disputa real; que para el resto no sirven y apenas funcionan como un anticipo de la voluntad popular para la elección general de octubre.

Quienes las defienden, señalan que la herramienta es útil para ordenar la oferta electoral, que sí se ha utilizado y mucho en la mayoría de las ocasiones (aunque no tanto para definir candidaturas presidenciales, sino más bien las legislativas), y que sirve para garantizar que haya internas con reglas de juego claras y al amparo de la ley, sin la posibilidad de fraudes.

Además, sostienen que se evita el veredicto cerrado de las elites partidarias sin mediar la participación de los afiliados y ciudadanos interesados en participar de la decisión de quiénes quieren que sean los candidatos en las generales.

La conveniencia y la inconveniencia de las PASO sigue siendo materia de discusión. De hecho, la suspensión no fue aprobada en Diputados por una mayoría muy amplia y en el Senado tampoco se espera un resultado holgado.

A esta novedad electoral se suma el hecho de que por primera vez en más de un siglo los argentinos vamos a elegir representantes en el Congreso con boleta única (es decir con toda la oferta electoral en una única boleta que se le entrega al votante, que deberá marcar sus decisiones con una lapicera), en reemplazo de la tradicional boleta partidaria, lo que añade incertidumbre a estos comicios.

Frente a este escenario, ¿qué consecuencias puede tener que, por primera vez en casi 15 años, se vuelva a votar directamente en octubre, si la instancia electoral previa de las PASO, y encima con un nuevo instrumento de votación?

Javier Cachés, politólogo, director de Proyectos de la consultora Opina Argentina se sostuvo: “¿A quién beneficia y a quién perjudica hoy la suspensión de las PASO? Quien está en el poder tiene siempre más recursos políticos y económicos para organizar su propia fuerza electoral. Estar en el poder siempre organiza a la fuerza gobernante y desorganiza a la oposición. En ese marco, La Libertad Avanza es quien más rédito sacaría con la suspensión de las PASO, porque al ejercer el Gobierno nacional tiene más incentivos para ordenarse verticalmente. Los votos en LLA son de Milei y no hay dudas de que él y su círculo íntimo tendrán la lapicera en el armado de listas”

En relación con el kirchnerismo, dijo que “siempre miró con recelo este instrumento electoral, a pesar de haberlo impulsado en 2009” y que “la única vez que utilizó las primarias como mecanismo competitivo de selección de candidatos en una elección de relevancia (gobernación bonaerense 2015), la experiencia terminó mal”.

Cachés aludió a la primaria que disputaron Aníbal Fernández y Julián Domínguez, que terminó debilitando al Frente para la Victoria-PJ y facilitó el triunfo de la macrista María Eugenia Vidal.

“La suspensión de las PASO, en este contexto, parece dañar principalmente al PRO. Sin primarias, el macrismo perdería una instancia para discutir candidaturas con La Libertad Avanza. Eso reduce los incentivos para la formación de una alianza electoral. Expuestos a competir cuerpo a cuerpo en las elecciones generales, hoy los libertarios corren con una amplia ventaja por sobre el PRO”, señaló.

A su vez, Diego Reynoso, politólogo y profesor de la Universidad de San Andrés (Udesa), indicó que “una consecuencia inmediata de la suspensión de las PASO va a ser probablemente una alta fragmentación del voto, porque habrá una sola ronda electoral y no dos, como suele haber cuando estaban las PASO”. “La eliminación de las PASO implicará que el elector no tenga la información de las PASO y entonces puede llegar a haber mucha dispersión y descoordinación electoral”, señaló.

El catedrático sostuvo que hay otros dos efectos. El primero de ellos, “asociado al poder de disciplinar que tiene el partido gobernante, porque la suspensión de la PASO hace que entonces el poder de la negociación en el armado de las listas lo tenga, en este caso, Karina Milei, en el oficialismo, y quienes quieran negociar con ellos para armar coalición tengan que sí o sí aceptar las condiciones que ellos pongan para acompañarlos”.

“Las PASO les permiten formar una lista rival para dirimir las candidaturas en las urnas, con el electorado. Por ejemplo, en caso de CABA, el PRO y LLA podrían dirimir eso con una PASO, poniendo dos listas y quizá teniendo una ventaja el PRO territorial en ese caso. Ahora, la eliminación de las PASO hace que si el PRO quiere acompañar a la LLA tenga que aceptar los términos que la LLA le ponga en el armado de las listas o enfrentarla. Y eso es un costo muy grande para el PRO”, sostuvo Reynoso.

Del lado del peronismo, señaló, “el efecto es mixto”. “A la oposición, la suspensión de las PASO le complica las cosas porque no les permite coordinar un frente, poner diferentes candidatos y que el electorado dirima quién será el mejor representante de ese frente. Cambiemos nació así. Al peronismo, si bien nunca a nivel nacional llevó a una PASO, sí lo hizo a nivel local, en las provincias, en los municipios. Esto ya no va a ser posible y entonces los titulares de los partidos serán los que tengan el mayor control en el armado de las listas”, indicó.

Por su parte, Facundo Nejamkis, director de la consultora Opina Argentina, señaló que la novedad de la suspensión de las PASO, aun sin consumarse legalmente, “acelera las decisiones de las elecciones provinciales”, como el adelantamiento de los comicios en CABA y el posible desdoblamiento en la Provincia de Buenos Aires. “Después me parece que tiene un impacto directo en las posibilidades de la coalición entre la Libertad Avanza y el PRO. En el sentido, el PRO se queda sin una instancia donde los potenciales buenos candidatos que tiene en sus filas no tienen espacio para competir con los de la Libertad Avanza. Está obligado a subsumirse a la lógica de una alianza organizada desde más arriba”, dijo Nejamkis.

Como tercer impacto de la iniciativa parlamentaria, el especialista afirmó que “pasaba mucho con el kirchnerismo, que cuando vos tenías un voto antigobierno para capitalizar pero sin una identidad política, en las PASO cada uno vota quien quiere, de acuerdo a su identidad, y en la general se articulaban alrededor de la candidatura más competitiva”. Esto, reseñó, “pasó con [Sergio] Massa en 2013, pasó con [Mauricio] Macri en 2015, pasó con Esteban Bullrich en 2017, pasó de nuevo con el propio Macri en 2019, que creció entre las PASO y las generales un montón de puntos”. “Entonces, Milei de alguna manera también, si logra suspensión de las PASO, evita esa posibilidad, porque en realidad, como hay un cambio de escenario, y ahora Milei es el centro, y el posicionamiento es a favor o en contra de Milei, lo estaría evitando. Luego, son 24 elecciones diferentes, entonces hay que ver qué características toma en cada una de las provincias”, aseveró.

Una era de bemoles que alcanza a las elecciones

Facundo Cruz, consultor y analista político, pronosticó “un aumento de la oferta electoral, porque las PASO lo que hace es, aun sin altos niveles de competencia interna, estructura el proceso electoral en dos tiempos”, con una oferta electoral más comprimida, menos listas y, por lo tanto, menos fragmentación del voto en la general“. ”Ahora muy probablemente lo que tengamos sea una oferta electoral mucho más amplia a niveles PASO, pero en una elección legislativa donde ya se distribuyen los cargos, entonces va a haber una proliferación de listas, va a haber un fraccionamiento también de la oferta, porque las coaliciones electorales se están rompiendo, sobre todo las que vienen gobernando la vida política argentina en los últimos años, y a eso tenés que incorporar también la presencia de la boleta única papel“, advirtió Cruz.

Al respecto, el especialista señaló que este instrumento “es un nuevo cambio a la lógica electoral que probablemente aliente a una aún mayor fragmentación”. “Hay que mirar por ejemplo las primeras elecciones en Santa Fe, con la implementación de la boleta única, para ver qué tamaño puede llegar a tener las boletas únicas en las provincias o bien qué tan fragmentada puede estar la oferta política hacia el electorado”, señaló.

Sobre la boleta única, Cruz dijo que “el sistema político argentino está acostumbrado históricamente a votar con boleta partidaria, desde que tenemos la ley Sáenz Peña (sancionada en 1912 y que estableció el voto secreto, obligatorio y masculino en la Argentina, con el objetivo de garantizar una mayor equidad en las elecciones y reducir las prácticas de fraude y coacción que prevalecían en el sistema electoral de la época. Representó un avance importante en la democratización del país y un paso hacia la ampliación de los derechos políticos)”.

“La implementación de la boleta única va a ser revolucionaria para el sistema político, porque modifica todo el esquema de incentivos. Probablemente lo que tenga sea con la amplia oferta de partidos políticos y partidos de distrito, porque este año no va a haber partidos nacionales compitiendo, porque los partidos nacionales solo presentan candidaturas presidenciales. Hoy tenemos 721 partidos de distrito reconocidos por la Cámara Nacional Electoral en todo el país. Con la amplia oferta de partidos distritos que hay, y teniendo una boleta única donde todos van a tener garantizado su lugar y no van a tener que hacerse cargo de la impresión de las boletas, bien puede ser que haya dirigentes o candidatos o candidatas que quieran presentarse en los primeros lugares de las listas, sus espacios políticos no le den esos lugares, y decidan romper, irse y presentarse con otro partido político de la múltiple oferta que tienen para hacerlo”, graficó el experto.

En tal sentido, dijo que “eso va a hacer que la boleta única en muchos distritos, sobre todo los más metropolitanos, los más grandes, tengan boletas con muchas filas, porque la cantidad de listas va a subir”.

Beneficios, perjuicios y desafíos

“Está claro que al Gobierno las PASO no les sirven porque este es un gobierno que está estructurando su organización partidaria bajo un modo extremadamente verticalista. Acá las candidaturas y el ordenamiento partidario lo van a definir los hermanos Milei”, aseveró el politólogo Lucas Romero.

Sin embargo, el director de Synopsis Consultores dijo que “uno empieza a encontrar algunos factores que no necesariamente son convenientes para el gobierno” y en tal sentido señaló que “el principal cambio es que transforma un sistema electoral de dos vueltas en uno de una vuelta”. “Esa simulación de la votación producía o incorporaba un elemento que producía un comportamiento electoral muy particular, que es que el electorado estaba muy informado respecto de cuál era la situación previa a la decisión de voto. Más que una encuesta, era un censo porque todos participábamos de ello y eso proporcionaba mucha información al votante. En las PASO, el elector decía: ‘Mi partido, el C, no tiene chances de ganar, pero está por ganar el A, entonces voy a votar al B para evitar que gane el A’. Habitualmente, el voto estratégico es un voto de segunda preferencia. Desde la perspectiva del gobierno, que no haya primarias puede ser muy perjudicial, porque ese ordenamiento que producía el voto estratégico había sido a lo largo de toda la historia de la primaria en la Argentina muy favorable al no peronismo que al peronismo”, sostuvo.

Para Romero, “las PASO son positivas para el funcionamiento del sistema electoral, para la consolidación de un sistema de partidos, para mejorar la calidad de la elección de los votantes, porque está comprobado que cuanto menor es la oferta hay mejor calidad en el proceso de elección”.

Del lado de los partidos, el politólogo señaló que “a los partidos de mayor caudal electoral se les va a reducir el caudal electoral en la medida que haya más oferta, porque se les filtram opciones que a lo mejor podrían ir a ese espacio, pero que estando en la grilla (es decir directamente en la general) le restan fuerza o caudal electoral”.

Respecto del Gobierno, dijo que aunque hay factores perjudiciales, “le conviene [la suspensión de las PASO] porque es un gobierno que va a seguir gobernando en minoría, y entonces le va a convenir que haya fragmentación política para negociar mejor los votos en el Congreso”.

Finalmente, Jorge Giacobbe, analista político y consultor en opinión pública, se declaró “a favor de las PASO, aunque no de que sean obligatorias, pero sí de que la vida interna de los partidos esté por lo menos regulada”. “Lo que hay que reconocer es que hay una opinión pública que a esto le importa tres carajos. Pero tres carajos. Primero porque no estamos acostumbrados a la vida interna de los partidos políticos o de los espacios políticos y hasta te diría que nos angustia. Cuando vemos discusión interna nos preocupa, nos angustia, no la entendemos como niños que no entienden que cada tanto papá y mamá discuten. Es decir, eso se ve como riesgo. A los argentinos les gusta más el partido político donde hay un macho alfa, una hembra alfa, que tiene un anillo para dominar a todos. Les gustan ese tipo de personajes. Es lo que construimos desde el deseo”, analizó.

Respecto de qué puede cambiar sin las PASO, Giacobbe sostuvo: “No mucho. Que por ahí en vez de votar dos veces tenés que votar una, pero vamos a volver a tener una polarización entre quienes están a favor y quienes estén en contra de Milei y quienes estén a favor y quienes estén en contra de Cristina. Los candidatos que pongan cada uno van a importar poco y nada. La gente va a salir a defender esas ideas de arriba, los terceros elementos van a tener muy poca relevancia o nada. Lo que va a quedar demostrado es que Milei vino a reemplazar a Macri en el sentido de que él es el antídoto en contra del kirchnerismo y el kirchnerismo es el antídoto contra él. Y por ahí van a transitar las cosas, digamos, arriba del 70% de los votos, entre estas dos opciones”, evaluó.

