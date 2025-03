Tras cerrar con el PRO, Oscar Zago postuló como candidato a Caruso Lombardi

El líder del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Oscar Zago, presentó hoy al ex entrenador de fútbol Ricardo “Caruso” Lombardi como primer candidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires, tras romper la alianza que había sellado la semana pasada con el PRO.

En un video que Oscar Zago subió a su cuenta oficial de X, Lombardi expresó: “Para mí esto es algo nuevo, pero muchas cosas pasaron en mi vida, noté que tenía que hacer un cambio, algunas que creo son positivas para la gente. Con la gente que voy hablando en la calle me dio esa sensación que no la sentía hace mucho tiempo y me tiré para eso. Oscar me habló, me dijo que le diera para adelante, que me la juegue. Porque uno tiene que tener no solo ganas, sino capacidad. Me parece que es un buen momento para pegar un saltito y ayudar a la gente, que es lo que más me interesa”.

La decisión de Zago sorprende ya que durante la tarde de este viernes había confirmado públicamente la firma de un acuerdo con el PRO, espacio presidido por Mauricio Macri.

“Nosotros firmamos la alianza, todavía no hay acuerdo con las listas. Vinimos a buscar una propuesta, aún no hay decisiones de quién será candidato”, había afirmado Zago en rueda de prensa.