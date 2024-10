La UBA se presenta en la Justicia para que defina si las auditorías como las propuso el Gobierno son legales

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, aseguró este lunes que desde la casa de altos estudios “de ningún modo nos oponemos a las auditorías. Todo lo contrario. Queremos ser auditados todo lo que sea necesario dentro del marco de las leyes y las instituciones. Y es por esto que hemos decidido presentarnos ante la Justicia para que ella sea la que decida si el procedimiento que quiere llevar a cabo el gobierno nacional se encuentra dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no, pero acataremos de manera irrestricta lo que el Poder Judicial decida”, aclaró.

“Como todos saben, mediante un comunicado, el Poder Ejecutivo informó que por disposición unilateral las universidades nacionales serán auditadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Nosotros entendemos que no posee las competencias para auditar a las universidades por distintas razones jurídicas de peso”, remarcó Gelpi en una rueda de prensa en la sede del Rectorado.

De acuerdo a la máxima autoridad de la UBA, “se ha desfinanciado y eso es obvio, estamos haciendo un esfuerzo enorme, como también pasa con el Conicet que es una institución con la que estamos íntimamente ligados”, expresó Gelpi, a la vez que dijo: “El que hace investigación también es docente”.

Por su lado, el secretario de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires, Matías Ruiz, señaló: “Los informes le llegan mensualmente al Ministerio de Capital Humano al máximo nivel de detalle de gastos establecidos”.

“Nunca la UBA se ha negado en hacer las auditorías, de hecho, queremos que sean más siempre dentro del marco de las leyes. Está Universidad ha decidido proponer una consulta externa”, aseveró.

Además, Ruiz dijo: “La SIGEN no aporta transparencia porque hay informes que la universidad presenta que no son publicados. La Universidad informa todas las auditorías y está en la página web porque son públicas. No es nuestra palabra, sino que es algo que pueden ver todas y que tiene el Poder Ejecutivo. La UBA rinde el 100% de los fondos, está todo detallado”.

Comunicado de la UBA sobre las cuentas de la universidad

“En el marco de la transparencia respecto de la ejecución de los fondos que son asignados la Universidad, y sin perjuicio de las publicaciones que ya se encuentran disponibles en los apartados correspondientes de la página web, se compilan aquí todas las auditorías realizadas, presupuestos aprobados y cuentas de inversión (balances contables y cuadros de cierre) de los periodos 2020 - 2023. Se incluye, asimismo, la ejecución presupuestaria del corriente año.

Cabe destacar que toda la información presupuestaria, contable y financiera que aquí se detalla, es remitida periódicamente en tiempo y forma a la Subsecretaría de Políticas Universitarias dependiente del Ministerio de Capital Humano, dentro del marco normativo vigente.

En este sentido, resulta oportuno volver a señalar que la universidad es controlada y rinde cuentas a:

La Auditoría General de la Nación (AGN), órgano de control externo dependiente del Congreso. Compuesta por 7 auditores de los distintos partidos políticos que garantizan transparencia y control.

(AGN), órgano de control externo dependiente del Congreso. Compuesta por 7 auditores de los distintos partidos políticos que garantizan transparencia y control. El Poder Legislativo, a través de la cuenta de inversión que es la rendición de cuentas del presupuesto anual.

a través de la cuenta de inversión que es la rendición de cuentas del presupuesto anual. El Poder Ejecutivo, con informes mensuales de gastos a la Subsecretaria de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Capital Humano y, balances semestrales a la Contaduría General de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía.

con informes mensuales de gastos a la Subsecretaria de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Capital Humano y, balances semestrales a la Contaduría General de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía. La Auditoría General de la Universidad , independiente de la administración universitaria, cuyo titular es designado por el Consejo Superior, órgano colegiado donde están representados todos los claustros y los distintos espacios políticos.

, independiente de la administración universitaria, cuyo titular es designado por el Consejo Superior, órgano colegiado donde están representados todos los claustros y los distintos espacios políticos. Y a toda la sociedad, a través de la publicación, en la web institucional, de los informes de su auditoría interna y el desarrollo de sus políticas de transparencia.

Y la UBA puso a disposición los documentos relacionados con la ejecución presupuestaria:

● Ejecución presupuestaria UBA informada a SPU al 31-08-2024

● Resoluciones de Presupuesto 2021-2024

● Cierres anuales consolidados 2020 - 2023

● Informes de Auditoría“

Constitucionalista rechazó que las universidades sean auditadas por la SIGEN

El reconocido abogado constitucionalista Daniel Sabsay rechazó que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) audite las universidades nacionales al argumentar que el organismo depende del Poder Ejecutivo y su intromisión en las cuentas de las altas casas de estudio “afecta su autonomía”.

Para el expresidente de la Asociación Argentina de Derecho la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, debe ser la encargada de rendir cuenta del uso de los fondos públicos.

“Los fondos de las universidades no pueden ser controlados por la Sigen que depende del ejecutivo y eso afecta su autonomía. Debe hacerlo la Auditoria General de la Nación que depende del Congreso”, sostuvo a través de su cuenta de X, en contraposición a la disposición del gobierno de Javier Milei.

En la misma línea, aclaró: “Se debe rendir cuenta del uso de fondos públicos, pero ante el organismo adecuado”.

Ante la postura de Sabsay, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rechazó la vulnerabilidad de la autonomía al plantear que “cuando el Estado pone los recursos, el Estado los tiene que auditar”.

“No veo una imposibilidad jurídica de que una universidad que es del Estado no pueda ser auditada por la Sindicatura General de la Nación. Está entre el capricho y la intención de ocultar los gastos”, planteó el titular de ministros al respecto, y completó: “Todos sabemos que hay gastos en la universidad que se utilizan políticamente”.

Proponen una tercera Marcha Universitaria Nacional en noviembre

La Asamblea Interfacultades, realizada este sábado con estudiantes y agrupaciones pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires (UBA), a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y a la Universidad Nacional de las Artes (UNA), votó afirmativamente llevar adelante la tercera Marcha Federal Universitaria el próximo el 12 de noviembre; en estos días, la medida deberá ser debatida, y por ende aprobada, por universidades de todo el país.

Paralelamente, se decidieron nuevas medidas de fuerza en rechazo al desfinanciamiento por parte del gobierno de Javier Milei como, por ejemplo, un nuevo corte de calles el 1° de noviembre en el Obelisco, que incluirá una movilización hacia la Plaza de Mayo y a la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT) para pedirles que se convoque a un paro nacional el día mismo de la nueva Marcha Universitaria.

Por otra parte, el próximo 5 de noviembre a las 17hs. se realizará una reunión en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde participarán centros de estudiantes y gremios docentes y no docentes de todo el país, para organizar lo que sería esta tercera movilización universitaria federal.

En la misma línea, estudiantes confirmaron tomas en las facultades de todo el país, entre el lunes 28 y el miércoles 30 de octubre, realizando clases públicas hasta que termine el cuatrimestre.

Por su parte, el Poder Ejecutivo continúa con el plan de avanzar con las auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), iniciativa que la UBA rechazó porque sostiene que el Presidente de la Nación quiere “intervenir en las universidades públicas” con el fin de “controlar lo que se enseña y aprende”.

La entidad informó, por medio de un comunicado, que realizará una convocatoria nacional e internacional para que todos los profesionales independientes “realicen una auditoría especial sobre su sistema de control interno”, con el objetivo de dar datos transparentes y de acceso público, al mismo tiempo que pretende “defender” el “principio de la libertad de cátedra” que tuvo desde siempre.

Con información de agencias.

IG