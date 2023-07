Valdés apuntó contra el fiscal general de CABA: “Siempre hay un Mahiques para lo que Macri guste mandar”

El diputado nacional del Frente de Todos (hoy Unión por la Patria), Eduardo Valdés, cuestionó al fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Juan Bautista Mahiques, por desetimar las impugnaciones a la precandidatura a jefe de Gobierno porteño de Jorge Macri. “Siempre hay un Mahiques para lo que un Macri guste mandar”, expresó.

El legislador sostuvo que el dictamen del fiscal general de CABA que rechazó las impugnaciones presentadas por Eugenio “Nito” Artaza (radical) y Vanina Basi (Frente de Izquierda) es “vergonzoso” dado que, según dijo, viola la Constitución de la Ciudad. “Dice el artículo 97 que quien aspire a ser jefe de Gobierno debe ser nativo o poseer residencia habitual y permanente no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de la elección”, advirtió el diputado, quien aseguró que dichas condiciones no están cumplidas en el caso del primo del ex presidente.

Valdés también reclamó la falta de intervención del Máximo Tribunal de Justicia frente a la postulación del ex intendente de Vicente López. “Jorge Macri está habilitado para presentarse cuando claramente no corresponde y la Corte no se mete, aunque sí me metió en San Juan y en Tucumán. Juegan siempre para el mismo lado”, criticó.

Para el diputado, la precandidatura de Macri debe ser impugnada en tanto el único fallo previo ante un caso similar “ratifica que los cinco años (de residencia en CABA) tienen que ser inmediatamente anteriores a la fecha de la elección, a la inversa de lo que establece ahora Juan Bautista Mahiques”. Dicho antecedente data del 2010, cuando Adrián Pérez, entonces legislador de la Coalición Cívica, debió bajar su candidatura por no tener residencia habitual y permanente en el quinquenio inmediatamente anterior a los comicios en los que pretendía competir por la jefatura de gobierno porteña.

Con información de agencias.