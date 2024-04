Zago presentó su nuevo bloque tras abandonar La Libertad Avanza, pero sigue con el respaldo a Milei

El diputado nacional Oscar Zago presentó su nuevo bloque tras ser removido de la Presidencia de la bancada de La Libertad Avanza, pero aclaró que seguirá respaldando a Milei.

El ex jefe del bloque oficialista envió al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, la nota para informarle de la creación de la banca MID-Movimiento de Integración y Desarrollo.

Además, invitó a sus pares de La Libertad Avanza y los partidos Demócrata, Fe, Unite, Unión Celeste y Blanco, Tercera Posición, Ahora Patria, Fuerza Republicana, Republicanos Unidos, Activar, Unión Mendocina, NOS, Renovador Federal, Acción por una Democracia Nueva, Ciudadanos por Chubut, Arriba Neuquén, Avanza Libertad, Libertario y de todas las demás fuerzas políticas que acompañen el proyecto del Presidente de la Nación a crear un interbloque.

Junto al titular del flamante bloque, conforman el MID los legisladores Eduardo Falcone, que será secretario administrativo, y María Cecilia Ibáñez, con el sello de Secretaría Parlamentaria.

“Se invita a todos los bloques que pertenecen a LLA para que estén al tanto. Como presidente del bloque del MID pido que elijan al presidente del bloque, que decidan y nosotros acompañamos. Yo no me postulo para que no haya malos entendidos. Siempre fui presidente del bloque del MID”, aclaró este viernes el legislador porteño.

“Ni yo ni mis dos diputados corren la carrera, que se elija al mejor presidente que se pueda para este interbloque. Siempre se da que las presidencias de comisiones más importantes y relevantes, por sus presupuestos, son del oficialismo. Elegimos a Espert, a Iglesias, que no eran de nuestros espacios. Yo cumplo con lo que me dicen”, completó Zago.

Qué pasó para que el MID se aparte de LLA

El accionar de Zago se da luego del escándalo por la fallida designación de la diputada Marcela Pagano al frente de la comisión de Juicio Político, que derivó en su remoción al frente de la jefatura del bloque, acusado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de haberse “cortado solo” en la postulación de Pagano y por haber participado de la votación (que luego quedó invalidada) pese a que el presidente de la Cámara de Diputados la había suspendido previamente.

La conformación del interbloque no sorprende, dado que el porteño había anunciado que encabezaría una bancada independiente, aunque aliada al Gobierno. “Sigo perteneciendo al frente, con mi partido político. Mi partido político hará un bloque seguramente, conversaremos con los diputados que tenemos, que son dos más, con los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, y veremos si vamos a ser dentro del bloque como nos llamamos que somos MID. Se hará un interbloque y podrá funcionar como funciona el PRO, que tiene bloque e interbloque”, anticipó Zago.

Además, planteó: “Si se acepta esa posición bien, y si no, nosotros somos acompañadores y vamos a seguir acompañando al presidente de la Nación desde nuestro bloque”.

Con información de agencias.

