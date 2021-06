Sin baile ni música: cómo será el regreso de los salones de fiesta

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó nuevas aperturas en su distrito y, entre ellas, se les permitirá volver a abrir a los salones de eventos. Sin embargo, las funciones que podrán realizar se verán limitadas. De hecho, se estableció que sigan los mismos protocolos que los gastronómicos.

De esta manera, sólo podrán tener un aforo del 30% y de una persona cada 15 metros cuadrados. Para evitar múltiples interpretaciones de la normativa, el límite de personas que pueden estar en uno de estos espacios es de 60. Así, por ejemplo, si un salón tenía normalmente capacidad para 1000 no podrá recibir 300 personas -que sería el 30% del total- sino 60.

No podrá haber música y/o baile y las opciones de comida tienen que ser a la carta -no autoservicio-. Las mesas, por su parte, no pueden ser de más de cuatro personas.

Si bien en noviembre del 2020, cuando se habían habilitado por primera vez, muchos ya habían realizado esta gestión, quienes no lo hayan hecho deberán enviar una declaración jurada en la que manifiesten el cumplimiento de los requisitos establecidos. La misma deberá ser enviada a la Agencia Gubernamental de Control a través del siguiente correo electrónico: comunicacion_agc@buenosaires.gob.ar.

Ese organismo será el encargado de supervisar que los locales funcionen según lo establecido. Además, si algún vecino registrara incumplimientos -como musicalización o exceso en la cantidad de personas- puede denunciarlo en la línea 147 y solicitar intervención.

En cuanto a las medidas de cuidado dentro de los locales, se deberán seguir las mismas que rigen hace tiempo en todos los ámbitos en general, y en espacios cerrados en particular. Así, hay que respetar la distancia de dos metros; usar tapabocas salvo al momento de ingerir alimentos o bebidas; tomar la temperatura y desinfectar con alcohol en gel; evitar la aglomeración de personas tanto en los ingresos y salidas como en el contacto con proveedores; y los trabajadores que estén involucrados en la atención al cliente deberán usar protectores faciales de manera obligatoria.

MGF