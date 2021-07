Para las familias que perciben un salario mínimo, lanzaron el crédito "Casa Propia"

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, conducido por Jorge Ferraresi, abrió las inscripciones para que familias de todo el país que perciban un salario mínimo puedan acceder a un crédito hipotecario a través de la línea Créditos Casa Propia con el objetivo de poder construir sus viviendas propias.

La compra de propiedades es un hecho de difícil acceso para la mayor parte de la población y especialmente para los sectores más carenciados económicamente. Es por esto que el Gobierno Nacional reabre los créditos “Casa Propia”, fomentando la construcción de la vivienda, acercándoles alivio a muchas familias argentinas. Es un crédito a tasa cero, que sólo se ajusta según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) que publica el Indec, tomando la fórmula Hog.Ar. Esto asegura que las cuotas se muevan de acuerdo a la evolución de los salarios y tomando en cuenta la inflación o otras tasas de interés específicas.

El crédito está destinado a aquellas familias que deseen construir una vivienda de 60m2 máximo, única, familiar y de ocupación permanente.

En este formulario de inscripción se pueden inscribir los futuros titulares del crédito, que no se podrán desvincular una vez otorgado el crédito. Los datos requeridos son los que figuran en el documento nacional de identidad, así como el código postal, la provincia y ciudad de residencia, entre otros.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse?

- Ser argentino, natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.

-Tener entre 18 y 64 años de edad en el momento de la inscripción.

- Contar con DNI vigente.

-No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos nueve meses, ni encontrarse inhibido.

- Ser propietario de un inmueble cuya normativa urbanística local permita la construcción de una vivienda familiar.

- Registrar, como mínimo, 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados e independientes)

- El grupo familiar deberá contar con ingresos provenientes de trabajos formales, Jubilaciones y/o Pensiones, en forma mensual netos en el rango de $ 27.000 y $ 175.000.

Al momento de completar el formulario de inscripción podrán incluir solo un cotitular. Para el caso de los participantes de estado civil casado, el cónyuge será considerado cotitular automáticamente. Se considera un cotitular válido a quienes estén unidos bajo el matrimonio, tengan una unión convivencial y/o tengan una unión de hecho, siempre y cuando coincidan sus domicilios. Tanto el titular como el co-titular no deben ser propietarios y/o co-propietarios de bien inmueble alguno, con excepción de inmuebles destinados a la explotación comercial.

El crédito “Casa Propia” no está pensado para la construcción de viviendas en countrys o barrios privados. El terreno debe estar escriturado antes del 31/8/2021, salvo que provenga de un organismo público y su tasación no podrá superar los $3.500.000. No se permite la construcción de terrenos en donde la titularidad difiera con los participantes de la solicitud, salvo que se construya en el fondo o arriba de una vivienda paterna. Aquí están los diferentes tipos de viviendas autorizados por el crédito.

Es necesario, entonces, cumplir con los requisitos nombrados anteriormente, completar el formulario de inscripción y pasar las validaciones y cruces otorgadas por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Es decir, el Ministerio se encargará de validar la identidad y el domicilio ingresados en la solicitud del crédito, que deben coincidir con los registrados en la base de datos de Organismos Públicos. A su vez, se verificarán los antecedentes financieros ingresados comparándolos con las bases de información brindadas por el Banco Central de la República Argentina.

Los resultados de los sorteos serán anunciados en la página oficial del Programa.