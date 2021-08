El Gobierno autorizó un aumento de las tarifas de Edenor y Edesur que afectará a grandes usuarios

Mediante dos Resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) que fueron publicadas este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno confirmó un nuevo aumento en las tarifas de energía eléctrica que prestan las distribuidoras Edenor y Edesur, que en esta oportunidad será cercano al 3% y afectará sólo a grandes usuarios.

Corresponde a un aumento en el precio estacional de la energía que no llega a usuarios residenciales. Afecta sólo a Grandes Usuarios de Distribución (GUDI) que consumen mas de 300 KW y que le compran a las distribuidoras, y no directamente al MEM (Mercado Eléctrico Mayorista). No afecta a los ingresos de la distribuidora ni impacta en el VAD (Valor Agregado de Distribución), informaron fuentes a elDiarioAR.

El incremento, que este medio ya había anticipado, se suma al del 9% que se dispuso en mayo, cuando la Argentina salió del congelamiento de tarifas en el sector eléctrico vigente desde principios de 2019.

La Resolución 262/2021, firmada por la interventora del ENRE, la abogada María Soledad Manin, dispuso un aumento de las tarifas de Edenor, que “a partir de la facturación correspondiente a la lectura de medidores posterior a las 00:00 del día 1 de agosto de 2021″ asciende a 5,280 pesos por kilovatio/hora.

En la misma línea, la Resolución 263/2021 estableció que, también para las mediciones que se hicieron desde principios de este mes, el precio medio de Edesur pasará a ser de $ 5,176 por kilovatio/hora.

Teniendo en cuenta los nuevos valores y con respecto al consumo mensual de cada usuario, ambos escritos indican que las empresas tendrán que calcular el monto del subsidio correspondiente, el que deberá ser identificado de manera destacada como “Subsidio Estado Nacional” en la sección de la factura que contiene la información al cliente.

Asimismo, las distribuidoras deberán publicar dentro de los próximos 5 días corridos los nuevos cuadros tarifarios a aplicar por sus servicios “en por lo menos dos diarios de mayor circulación de su área de concesión”.

En términos porcentuales, la suba representa un 2,98%, en el caso de Edenor, y un 3,10% en lo que respecta a Edesur, teniendo en cuenta los valores medios que estaban vigentes desde el primero de mayo pasado, cuando se ordenó la última actualización previa a esta.

En un comunicado de prensa, Edenor expuso su balance de mitad de año en el que aseguró que las inversiones, durante el primer semestre de 2021, alcanzaron $ 6.170 millones, lo que significa un incremento del 4% en términos reales respecto del mismo período del año anterior.

"El plan de inversiones ejecutado en los últimos años muestra resultados que se reflejan en una continua mejora en la calidad del servicio, al reducir la duración y frecuencia de los cortes desde 2014, y cumpliendo así los requerimientos regulatorios previstos en la última revisión tarifaria integral, incluso superando este año los indicadores de calidad exigidos por el regulador para el fin del período tarifario en febrero 2022", apunta el documento.

Entre los principales indicadores financieros detallan que "los ingresos disminuyeron un 21% en términos reales durante 2021 respecto del mismo período de 2020 y los niveles de volumen de energía vendida se mantuvieron constantes" mientras que el margen bruto, denominado Valor Agregado de Distribución (VAD), "cayó un 18% respecto del mismo período del año anterior".

El EBIT "resultó en una pérdida de $ 1.643 millones, en línea con la disminución del margen bruto, reflejando la falta de actualización de los ingresos en un contexto de altos índices de inflación que generan el incremento de los costos operativos".

El resultado del período ascendió a $ 11.636 millones de pérdida, "principalmente por el deterioro del margen bruto y del resultado operativo, por el impacto del cambio en la alícuota del Impuesto a las ganancias -lo que supuso una pérdida adicional por $ 7.473 millones- y por un mayor cargo financiero originado por el diferimiento del pago de las obligaciones con el MEM (Mercado Eléctrico Mayorista), todo ello compensado parcialmente como consecuencia de una mayor ganancia por exposición a la inflación en el primer semestre de 2021".

Con respecto a los principales indicadores operativos, plantea que las ventas de energía durante el primer semestre de 2021 "se incrementaron en un 6,8% respecto de igual período de 2020, alcanzando 10.674 GWh en comparación con los 9.994 GWh vendidos durante el semestre anterior con un marcado incremento en clientes residenciales". Asimismo, la cantidad de clientes aumentó un 1,8% en relación, al mismo período del año anterior debido principalmente al aumento de clientes de tarifa residencial y MIDE.

Las pérdidas de energía "disminuyeron a 2.273 GWh en comparación con los 2.284 GWh del primer semestre de 2020"

Por otro lado, el documento apunta hacia la pandemia que "supuso un desafío para toda la sociedad, y en especial para las compañías de servicios públicos". Y agregó: "Edenor llevo adelante un programa de cuidado de empleados, contratistas y clientes, aplicando estrictos protocolos de higiene, seguridad y salud para cada una de las actividades consideradas esenciales. Al mismo tiempo, se optimizaron y mejoraron los canales digitales de atención y comunicación con el cliente. Una muestra de ello es que la app edenordigital es utilizada hoy por más de la mitad de los hogares, comercios e industrias de nuestra área de concesión".

