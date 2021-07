Líneas de créditos para construir o refaccionar la vivienda, cuáles son y cómo acceder

En el marco del programa Procrear II, el Gobierno nacional habilitó distintas líneas de crédito para acondicionar o construir una casa. En total hay cinco planes, aunque uno de ellos no está activo actualmente.

Qué es el Plan Procrear II, quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos

Mejoramiento- Refacción

El objetivo de esta línea es el acceso a créditos para compra de materiales y contratación de mano de obra para reacondicionar el hogar. Los montos van de 100 mil a 240 mil pesos en un plazo de 36 meses a tasa 0.

Los requisitos que solicitan son: ser argentino o extranjero con residencia permanente y DNI; tener entre 18 y 68 años e ingresos provenientes de trabajos formales –con 12 meses de antigüedad-, Jubilaciones y/o Pensiones –se necesita un ingreso mensual de entre $25.000 y $175.000 por grupo familiar-. Además, se debe ser propietario o inquilino en un inmueble que tenga algún déficit cualitativo y no se deben registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos nueve meses.

La inscripción se realiza completando un formulario web que estará disponible próximamente en el micrositio de esta línea, y los participantes podrán incluir solo un cotitular.

Mejoramiento- Gas

Este plan está destinado a la instalación domiciliaria de gas de red. El monto del crédito se establece en función a la o las obras a realizar y la ubicación del inmueble; por un plazo único de 60 meses y con una tasa anual fija del 16%. Las cuotas a pagar serán incluidas en la boleta de servicio de gas.

Los requisitos son similares a los de la línea de Refacción: ser argentino o extranjero con domicilio permanente y DNI; tener entre 18 y 68 años; contar con ingresos mensuales por grupo familiar que no superen cinco salarios mínimos vitales y móviles –y que provengan de trabajos formales o jubilaciones/pensiones-.

Para inscribirse hay que completar un formulario online y, a partir de allí, el Banco Hipotecario –que es quien financia el crédito- informará a las distintas prestadoras que participan del programa qué postulantes quedaron seleccionados.

Desarrollos urbanísticos

Es para adquirir una vivienda en alguno de los predios Procrear de todo el país a través del acceso al crédito hipotecario. El monto a financiar, por un plazo máximo de 30 años, se determinará en base a distintas variables como el lugar de la vivienda, sus condiciones y la capacidad de pago de los solicitantes. Tiene una tasa fija ajustable en relación a la evolución de los salarios, según el coeficiente Hog.Ar.

La inscripción se realiza a través de un formulario online. Además de los requisitos que rigen en todos las líneas, como ser argentino o residente permanente con DNI, hay otros más específicos. Estos son: tener entre 18 y 64 años (y no 68, como en otros casos); no haber sido beneficiado con planes de vivienda en los últimos diez años; no tener inmuebles registrados –salvo algunas excepciones detalladas acá-; tener entre dos y ocho salarios mínimos, vitales y móviles por grupo familiar; demostrar 12 meses de continuidad laboral registrada y no registrar antecedentes negativos financieros en los últimos 12 meses ni juicios en los últimos cinco años.

Construcción

Tal como lo indica su nombre, estos créditos son para construir viviendas de hasta 60 metros cuadrados en lotes propios. Los montos son de hasta cuatro millones de pesos y por un plazo máximo de 30 años, con una tasa del 0%.

La inscripción se habilitará en la página web de esta línea y sólo hay que llenar un formulario. Según especifican, no es necesario contar con ahorros previos. A los requisitos básicos que se piden en los distintos créditos mencionados, se agrega: tener ingresos mensuales por grupo familiar de entre $53.500 y $175.000, provenientes de jubilaciones y/o pensiones o trabajo formal –con 12 meses de antigüedad-; no ser propietarios ni copropietarios, salvo las excepciones indicadas en las Bases y Condiciones; y no registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos nueve meses ni estar inhibido.

En cuanto a los requerimientos relacionados con la vivienda aclaran que no admitirán terrenos que se encuentren en barrios cerrados o que su tasación supere los $3.500.000, y deberá estar escriturado antes del 31/1/2021 salvo que provenga de un organismo público. Además, solo se pueden realizar casas que se ajusten al Modelo de Viviendas estipulados.

