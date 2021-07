Se renueva el cupo: quiénes pueden comprar dólar ahorro y cómo averiguarlo

Con la llegada de julio, se renovó el cupo mensual para la compra de dólar ahorro para personas físicas, con un límite de US$200. Pueden adquirirlo quienes no tengan ningún plan social ni beneficios del Estado, como haber recibido parte del salario a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) o créditos.

El listado completo de las restricciones para comprar dólar oficial es el siguiente:

-Trabajadores que hayan recibido parte de su salario a través del ATP y empresarios que hayan solicitado el programa

-Beneficiarios de algún plan social de ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) o las Becas Progresar

-Quienes hayan sacado créditos para autónomos y monotributistas; para industrias culturales o para pago de sueldos y financiación del trabajo

-Quienes sean co-titulares de cuentas bancarias

- Quienes hayan refinanciado alguna la tarjeta de crédito a 12 meses, y todavía no realizaron la cancelación del saldo

-Quienes hayan congelado las cuotas de su crédito hipotecario UVA

-Quienes no tengan ingresos declarados o “justificables”

-Quienes no sean residentes en el país

Si la persona que desea comprar dólares tiene alguna de esas características, no podrá hacerlo. Hay una herramienta que permite consultar, entre otras cosas, si el usuario recibe planes sociales: la “Certificación Negativa”.

Hay dos opciones para hacer ese chequeo. Se puede entrar a esta página web e indicar el CUIT y el período por el que se desea consultar, que debe estar comprendido en los últimos seis meses.

La otra opción es hacerlo desde Mi Anses. Hay que ingresar con el número de CUIL y la clave de seguridad social (en caso de no tenerla, se puede generar desde acá); elegir la pestaña de “Información personal” y luego clickear “Certificación negativa”. Una vez allí, se deberá elegir un período de fechas y se podrá hacer la consulta.

Si el resultado es que se puede emitir la certificación, quiere decir que el usuario no podrá comprar dólares. Si no se puede emitir, en principio, podrá acceder a la compra oficial aunque tiene que verificar que cumple con otros requisitos que no son registrados por ANSES, como por ejemplo, la refinanciación de una tarjeta crédito o haber cobrado el ATP.

MGF