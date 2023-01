Más de 137 mil personas pidieron que “se condene a todos los responsables” del crimen de Lucio Dupuy, el nene de cinco años que murió después de una golpiza en La Pampa, y por el que están acusadas su mamá y la novia. En una petición online, miles de personas pidieron que se juzgue también a los agentes que atendieron al nene en los meses previos y no advirtieron la situación. La semana pasada, el presidente Alberto Fernández firmó un decreto para incluir la “Ley Lucio” en las sesiones extraordinarias. Se trata de un proyecto que crea un Plan Federal de capacitación para el personal del Estado sobre derechos de niñas, niños y adolescentes. “Tenemos que capacitarlos para esa detección temprana, pero tener en cuenta que luego no puede haber ninguna excusa para no denunciar”, explicó el diputado Matías Maqueyra, autor del proyecto.

El crimen de Lucio Dupuy: dos acusadas y una larga lista de los que no vieron nada

Más

El petitorio llamado “Justicia por Lucio” publicado en la página Change.org alcanzó 137 mil firmas en las últimas horas y le pide al Ministerio Público Fiscal de La Pampa que investigue la cadena de responsabilidades que finalizaron en el asesinato del niño. “Que se juzgue a los policías por mal desempeño, a los jueces que no le quisieron dar la tenencia a su padre, y a los médicos que lo revisaron y vieron a todo lo que era sometido el pequeño y no hicieron nada”, escribió Graciela Mosquera, la mujer que inició la campaña. Este tipo de acciones no tienen impacto directo, pero buscan generar presión social. El caso dejó en evidencia, una cadena de omisiones en los organismos públicos a los que asistió el nene que, según las pruebas presentadas en el juicio, padecía maltrato y abuso sexual crónico. Fue atendido al menos en cinco oportunidades en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa. Sin embargo, ningún profesional médico o autoridades del jardín de infantes advirtieron sobre la situación.

Semanas después de conocerse el crimen, el padre y el abuelo de Lucio impulsaron una ley que apunta a la detección de casos de maltrato infantil en los organismos públicos. Se trata de la “Ley Lucio”, que establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para quienes trabajen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. “Ellos me dijeron que teníamos que hacer algo para que esto no pase nunca más. ‘Nadie nos va a devolver a Lucio pero hay que hacer una ley, cambiar el sistema para que ningún otro chico pase por este calvario’, me pidieron.”, afirmó a elDiarioAR el diputado nacional del PRO por La Pampa, Martín Maquieyra, autor del proyecto.

La norma fue votada por unanimidad en la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado y será tratada en el Senado en sesiones extraordinarias después de que el presidente Alberto Fernández firmó un decreto a pedido de la presidenta de la cámara baja, Cecilia Moreau. “Hay que capacitar a todo el personal de salud y educación en las alertas tempranas que permiten inferir que pueden ser víctimas de abuso: un cambio en el comportamiento, en la forma de actuar, en los dibujos que un niño hace. Salvo los profesionales de Psicología, nadie está preparado para poder inferir eso. Podemos salvar una vida”, agregó Maquieyra, que es precandidato a gobernador de La Pampa.

Todo indica que en el Senado lo convertirá en ley. Una vez sancionada, el Poder Ejecutivo nacional y el Judicial elaborarán un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia. Además, también deberán diagramar campañas de concientización semestrales y se deberá implementar de manera obligatoria Línea 102 en todo el territorio argentino para la promoción de derechos de las infancias y la atención gratuita.

Otro de los puntos importantes es la reserva de identidad para aquellas personas que detecten el maltrato y lo denuncien. “Muchas veces son los docentes las víctimas de estas denuncias porque luego va el padre o la madre y los golpea por denunciar que el chico venía golpeado. Queremos respaldar más a los que están frente al aula y tener en cuenta que luego no puede haber ninguna excusa para no denunciar”, agregó el legislador pampeano. En junio del año pasado, una maestra del jardín al que asistía Lucio fue agredida por la madre de un nene después de denunciar que estaba golpeado. La docente de la Escuela N° 27 del barrio Butaló, en Santa Rosa, activó el protocolo de violencia cuando vió a un alumno de 4 años con golpes y raspones vinculados a quemaduras. Al enterarse, la madre del nene le pegó y la docente tuvo que ser asistida por los padres y madres de otros alumnos.

En el Senado, el proyecto tiene dictamen favorable de un plenario de comisiones de Legislación General, Educación y Cultura, y Población y Desarrollo Humano. En el terreno judicial, el próximo jueves 2 de febrero, el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa dará a conocer el veredicto condenatorio o no para la madre de Lucio, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez que están acusadas de “homicidio triplemente calificado” y “abuso sexual gravemente ultrajante por acceso carnal vía anal con un objeto”. En el plano social, ese mismo jueves habrá una marcha en la puerta de los tribunales, mientras que en la redes personalidades pidieron justicia, entre ellas, Nacha Guevara, Soledad Silveyra y Dalma Maradona.

CDB/MG