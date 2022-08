Amnistía Internacional pidió implementar la ley de emergencia territorial indígena en Argentina

Amnistía Internacional (AI) lleva adelante desde hace cinco años un relevamiento de conflictos titulado “Territorio Indígena”, donde documenta los reclamos indígenas a lo largo del país, sobre todo en lo que respecta a su derecho al territorio y recursos naturales.

El Lanín como sitio sagrado: un rechazo que atrasa la discusión

Paola García Rey, directora adjunta de la organización no gubernamental, dijo que “en la Argentina, los pueblos indígenas atraviesan situaciones reiteradas de violencia institucional que los estigmatiza, criminaliza y reprime. Algunos de ellos ni siquiera logran acceder a algo tan necesario como el documento nacional de identidad”.

Este año, la organización no gubernamental destacó la situación del pueblo Nivaclé, que “habita en Formosa desde tiempos inmemoriales. Pese a ello no es reconocido por la provincia y cerca del 30% de la comunidad no accede a las actas de nacimiento ni documentos, violando así el derecho a la identidad. De este modo, se profundiza la situación de vulnerabilidad y el riesgo de no tener nacionalidad alguna”.

Es preciso que casos como éste no queden en la impunidad y sean debidamente investigados, considerando la discriminación racial, exclusión e invisibilización histórica que enfrentan los pueblos indígenas en la Argentina. Paola García Rey — Directora Adjunta Amnistía Internacional Argentina

Además, destacó el pedido de justicia de la comunidad Qom “por los abusos y tortura por parte de la policía chaqueña”. El 31 de mayo de 2020, agentes de seguridad de la Comisaría Tercera de la localidad chaqueña de Fontana ingresaron a una casa de la comunidad “por la fuerza, sin orden de allanamiento, y con violencia”.

El comunicado de AI detalló que “a la fecha, hay diez imputados en la causa incluyendo a la máxima autoridad de la Comisaría Tercera por los delitos de vejaciones agravadas, allanamiento y detención ilegal, falsedad ideológica y encubrimiento”.

Ley de emergencia territorial indígena

En este sentido, García Rey señaló que “en un día como hoy, Amnistía Internacional reitera el deber que tiene el Estado argentino en lo que respecta el cumplimiento de los derechos de los pueblos, la necesidad de detener la violencia policial y avanzar de manera urgente en la implementación de ley de emergencia territorial indígena”.

La ONG considera fundamental que continúe en vigencia la ley de emergencia territorial indígena 26.160 que suspende los desalojos y se propone relevar las tierras ocupadas por las comunidades originarias a lo largo del territorio nacional.También reiteró el pedido de información pública al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para conocer avances de este relevamiento.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas

En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió instaurar el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en conmemoración a la primera reunión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Poblaciones Indígenas, realizada en 1982.

Por su parte, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) remarca que “dentro de la población que vive en la Argentina bajo la línea de pobreza, están incluidos los pueblos indígenas, quienes históricamente, inclusive previo a la pandemia de COVID-19, enfrentan altas tasas de pobreza y falta de acceso a servicios básicos como el agua”.

En esta fecha, Amnistía Internacional llama al Estado argentino a garantizar derechos humanos, a detener la violencia policial y a prorrogar la ley de emergencia territorial indígena, cumpliendo así con su reconocimiento de “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas”.

LC