Argentina exige liberación de rehenes

Los familiares de los 21 argentinos residentes en Israel secuestrados por Hamas reclaman a los gobiernos de Benjamin Netanyahu y de Alberto Fernández que actúen para recuperarlos. Con la firma de 58.000 personas, las organizaciones de la comunidad judía de Argentina, la séptima del mundo, pidieron a Fernández que busque la mediación de la ONU y la Cruz Roja, mientras el Gobierno argentino contacta a Egipto, Qatar y la Autoridad Nacional Palestina.

En Villa Crespo, barrio judío de Buenos Aires, Micaela Rudaeff es voluntaria del Centro Hebreo Ioná. Se encarga de la decoración de su sinagoga y organiza eventos. Docente, Micaela es familiar de uno de los 21 argentinos residentes en Israel que fueron secuestrados por Hamas hace un mes. Se trata de su primo Lior Rudaeff, de 61 años. Mantenían contacto, pese a que la última vez que se vieron fue cuando ella visitó a su familia allí hace 23 años.

“Es una pesadilla, ¿no? Hay momentos en donde yo por lo menos no duermo. Los primeros momentos fueron desesperantes porque no sabés. A mí me pasó que yo el 7 (de octubre) al primero al que le mandé mensajes fue a él porque sabía que me iba a contestar si trabaja en seguridad. Dije: 'Él me tiene que contestar'. Y fue el único que no le llegan mis mensajes.”, cuenta Micaela.

Entre los rehenes también hay un bebé argentino de 10 meses, Kfir Bibas. Casi el 10% de los 242 secuestrados son de Argentina, donde reside la séptima mayor comunidad judía del mundo y la primera de Latinoamérica. Micaela reclama acción a los gobiernos israelí y argentino para que recuperar a su primo y a los demás: “Hace dos semanas, el presidente de Israel fue hasta donde estaba mi tío, le prometió que iban a hacer todo lo posible para encontrarlo, pero ya vamos un mes y nadie sabe nada. Y acá le exijo al gobierno argentino, al presidente y al canciller, que en vez de estar atrás de un micrófono, les pido por favor que hagan algo”

El presidente argentino, Alberto Fernández, y su canciller, Santiago Cafiero, recibieron hace una semana a representantes de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, DAIA, y otras organizaciones judías. El vicepresidente de DAIA, Marcelo Cohen, recuerda que les llevaron 58.000 firmas para reclamarles por la liberación de los rehenes, como ya sucedió con dos israelíes y dos norteamericanas por las que mediaron Egipto y Qatar.

“Que agote todos los medios a su a su posibilidad a su cargo para que esto se produzca, ya sea a través de las Naciones Unidas y a través de la Cruz Roja Internacional. Sería bueno que se conduzca a esos países que están intermediando para hacer oír la voz de la Argentina”, pidió Cohen.

En la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, está acreditado el periodista del diario La Nación Jaime Rosemberg, que sigue de cerca el caso: “Lo que puede realmente hacer el gobierno argentino es muy limitado en ese sentido. Tomó contacto con la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania. En Gaza no hay representación diplomática de la Argentina. Y a la vez se conectó con dos países, Egipto y Qatar, y la Cruz Roja, que podrían mediar de alguna manera”, contó.

Mientras tanto, Micaela y los demás familiares de argentinos secuestrados siguen esperando noticias de ellos. Alejandro Rebossio, periodista de DW y elDiarioAR, concluyó: “Ya pasó un mes desde el ataque del grupo Hamas en territorio israelí y todavía no se sabe qué ocurrió con los 240 secuestrados, 21 de ellos argentinos. Desde aquí, desde Buenos Aires, resuena el reclamo por sus vidas”.